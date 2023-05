Le nouveau procès pour viol de Danny Masterson s’achève au milieu d’une fuite présumée de l’Église de Scientologie – National

Les plaidoiries finales devraient commencer mardi lors du deuxième procès de Ce spectacle des années 70 l’acteur Danny Masterson, accusé d’avoir violé trois femmes à son domicile de Los Angeles entre 2001 et 2003.

Les avocats des deux parties ont clos leurs dossiers vendredi, trois semaines après le début du procès. L’avocat de la défense de Masterson a refusé d’appeler des témoins.

Le premier procès de l’homme de 47 ans s’est terminé par une annulation du procès en décembre, les jurés étant désespérément dans l’impasse sur les trois chefs d’accusation.

L’acteur a plaidé non coupable. Il pourrait écoper de 45 ans de prison s’il est reconnu coupable des trois chefs d’accusation.

La juge de la Cour supérieure Charlaine F. Olmedo a autorisé l’accusation à dire directement que Masterson avait drogué chacune des victimes. Olmedo n’en a autorisé la preuve secondaire qu’au premier procès.

L’Église de Scientologie a joué un rôle encore plus important dans le second procès que dans le premier ; Masterson est membre de l’église, et les trois femmes dans le procès sont d’anciennes membres, mais l’église elle-même n’est pas un défendeur dans le procès.

Le juge a autorisé un ancien membre de la direction de l’église à témoigner en tant qu’expert sur les politiques de l’institution concernant le recours à la police. Les plaignants ont affirmé que les responsables de l’église les avaient empêchés d’aller voir les autorités avec leurs accusations à propos de Masterson. L’église a nié avoir des politiques interdisant aux membres de signaler d’autres membres aux forces de l’ordre.

La semaine dernière, une controverse dans la salle d’audience a éclaté pendant le procès au sujet d’un avocat scientologue non affilié apparemment en possession de preuves au procès. L’adjoint DA Reinhold Mueller a déclaré au tribunal qu’il avait reçu le 2 mai un e-mail d’un avocat appartenant à l’église, Vicki Podberesky, qui contenait 12 dossiers de documents de découverte du procès en cours. L’e-mail critiquait le nouveau procès, bien que les documents de découverte joints n’étaient destinés qu’à être vus par l’accusation, les avocats de la défense et le tribunal. On ne sait pas d’où vient la fuite présumée.

L’actrice Leah Remini, une ancienne scientologue, a déclaré qu’elle avait visité la salle d’audience de Los Angeles tout au long du procès. Le nouveau procès a attiré l’attention du public en partie à cause du commentaire franc de Remini.

Elle a partagé la nouvelle de la prétendue fuite de matériel de découverte sur Twitter jeudi et a écrit que l’église n’avait « aucune raison » de posséder l’information.

« La Scientologie, qui DEVRAIT être co-accusée dans ce procès, a menti à plusieurs reprises, affirmant qu’elle n’avait aucune implication secrète dans ce procès », a accusé Remini, 52 ans, dans un long fil.

3. La Scientologie n’a aucune raison d’avoir en sa possession du matériel de découverte criminelle. Aucune raison du tout. La Scientologie, qui DEVRAIT être co-accusée dans ce procès, a menti à plusieurs reprises, affirmant qu’elle n’avait aucune implication secrète dans ce procès. — Léa Remini (@LeahRemini) 11 mai 2023

Remini, qui a quitté l’Église de Scientologie en 2013, a déclaré que la fuite apparente est la preuve que l’Église est « de connivence » avec Masterson et ses avocats.

« Il n’y a rien que la Scientologie et les scientologues ne fassent pour infiltrer les bureaux, les organisations et les institutions du gouvernement », a-t-elle écrit. « Il n’y a rien que la Scientologie ne fasse pour obtenir les informations dont elle a besoin pour se protéger. C’est littéralement la politique de la Scientologie depuis sept décennies.

Plus tôt, Remini a également affirmé que l’église avait tenté de la faire sortir de la salle d’audience lorsque le procès a commencé il y a trois semaines.

1. Aujourd’hui, j’ai assisté aux plaidoiries d’ouverture du procès pour viol du célèbre scientologue Danny Masterson. J’y ai assisté pour montrer mon soutien aux femmes qui ont non seulement été brutalement violées par Danny, mais qui ont ensuite été harcelées pendant des années par la Scientologie. — Léa Remini (@LeahRemini) 25 avril 2023

Le procureur de district adjoint Reinhold Mueller sera le premier à prononcer une plaidoirie finale dans la salle d’audience du centre-ville de Los Angeles mardi matin. Il tentera de convaincre le jury de condamner à l’unanimité Masterson après avoir échoué à obtenir même la moitié des jurés lors du premier procès pour voter coupable sur n’importe quel chef d’accusation.

— Avec des fichiers de Sarah Do Couto de Global News