Le procès s’est déroulé dans une pièce non identifiée dans les entrailles de la colonie pénitentiaire numéro 6 de la région de Vladimir, d’où les médias et même les parents de Navalny ont été exclus.

Navalny a survécu à une attaque d’empoisonnement par l’État russe en 2020, selon le département d’État américain. Après s’être rétabli, il a été arrêté à son retour à Moscou en 2021 et emprisonné pendant plus de deux ans pour violation présumée de la probation. L’année dernière, il a été reconnu coupable de fraude et condamné à neuf ans de plus. Navalny a nié tout acte répréhensible.