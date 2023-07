Le nouveau procès de Giggs pour violence conjugale abandonné alors que l’affaire est abandonnée

Le nouveau procès de l’ancien joueur de Manchester United Ryan Giggs pour des allégations de violence domestique a été abandonné après que les accusations ont été retirées par le Crown Prosecution Service (CPS) britannique mardi.

Giggs, 49 ans, a été accusé d’avoir causé des lésions corporelles à son ancienne petite amie, Kate Greville, ainsi que d’un comportement contrôlant et coercitif. Il a également fait face à une accusation de voies de fait simples contre la sœur de Greville, Emma.

Lors d’un procès l’année dernière, le jury a été démis de ses fonctions après avoir échoué à se prononcer sur les accusations. Giggs a nié toutes les accusations et une date de procès au 31 juillet a été fixée lors d’une audience à Manchester Crown Court.

Cependant, Kate n’était plus disposée à témoigner lors d’un nouveau procès car le processus avait eu des conséquences néfastes sur elle et sa sœur, selon un reportage de la BBC.

« Nous avons déterminé qu’il n’y a plus suffisamment de preuves disponibles pour poursuivre l’accusation de comportement contrôlant ou coercitif et qu’il n’est plus dans l’intérêt public de poursuivre les accusations d’agression restantes », a déclaré un porte-parole du CPS.

Giggs a fait 963 apparitions en 23 ans pour Manchester United, un record du club, remportant de nombreux honneurs, dont 13 titres de Premier League et deux trophées de la Ligue des champions.

Il a représenté le Pays de Galles 64 fois entre 1991 et 2007 et a pris la relève en tant qu’entraîneur national en 2018.

Il a été remplacé en tant que manager du Pays de Galles après s’être initialement retiré fin 2020 en raison de l’affaire, Rob Page prenant la relève en tant qu’entraîneur national.