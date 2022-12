Le nouveau président péruvien promet de terminer son mandat, d’autres veulent des élections

LIMA, Pérou (AP) – La première femme présidente du Pérou s’efforce de consolider son emprise sur le pouvoir, affirmant qu’elle s’attend à terminer le mandat de son prédécesseur évincé et à contrer la tendance des échecs présidentiels qui ravagent la nation andine.

Pourtant, alors même que Dina Doluarte a lancé l’appel jeudi, certains politiciens appelaient déjà à des élections anticipées, signe d’une rancœur politique persistante.

Boluarte, qui a été élevée du poste de vice-président pour remplacer le gauchiste Pedro Castillo à la tête du pays mercredi après avoir irrité beaucoup en essayant de dissoudre la législature avant un vote de destitution, a déclaré qu’elle devrait être autorisée à occuper le poste pendant les 3 ans et demi restants. de son mandat.

“La constitution est la magna carta à laquelle tous les Péruviens doivent obéir”, et elle demande que le mandat présidentiel se poursuive jusqu’au 28 juillet 2026, a-t-elle déclaré lors de sa première conférence de presse, tenue un jour après que Castillo a été démis de ses fonctions et arrêté le accusations de rébellion à peine 17 mois après le début de son mandat.

Après avoir prêté serment en tant que président mercredi, Boluarte a appelé à une trêve avec les législateurs qui ont limogé Castillo pour “incapacité morale permanente”, une clause de la constitution qui, selon les experts, est si vague qu’elle permet la destitution d’un président pour presque toutes les raisons. Il a également été utilisé pour évincer le président Martín Vizcarra, qui a gouverné en 2018-2020.

« Je sais qu’il y a des voix qui réclament des élections anticipées. C’est la démocratie », a déclaré Boluarte. Mais elle a ajouté qu’il y a un besoin de stabilité au Pérou, un pays fortement polarisé qui a eu six présidents au cours des six dernières années.

“En coordination avec toutes les organisations, nous chercherons des alternatives pour réorienter le cours du pays”, a-t-elle déclaré.

Cherchant à éviter d’être ajouté à la liste des présidents en conserve, Boluarte a rapidement commencé à se montrer dans le travail public en tant que nouveau chef d’État du Pérou. Elle a rencontré des groupes de législateurs conservateurs et libéraux au palais présidentiel. Avant cela, elle a dansé une danse andine après avoir assisté à une procession catholique romaine de la Vierge de l’Immaculée Conception.

Les analystes ont toutefois prédit une route difficile pour le nouveau président, un avocat de 60 ans et néophyte politique.

Jorge Aragón, professeur de sciences politiques à l’Université catholique pontificale du Pérou, a déclaré qu’un gouvernement Boluarte “va être très compliqué, voire impossible”.

Notant que Boluarte n’a pas de base législative de soutien, Aragón a déclaré qu’elle était confrontée à la lourde tâche d’essayer de forger des liens avec de nombreux blocs dans un Congrès fracieux.

Un sondage réalisé par l’Institut d’études péruviennes en novembre a suggéré que la plupart des Péruviens pourraient vouloir un scrutin avant 2026, 86% des personnes interrogées déclarant qu’elles préféraient des élections présidentielles et législatives anticipées si Castillo devait être destitué.

Mais Patricia Zárate, responsable du domaine des études d’opinion de l’institut, a déclaré jeudi que Boluarte pourrait être en mesure de tenir le coup si les membres du Congrès ne veulent pas risquer des élections anticipées.

“Si elle peut travailler avec tous les blocs législatifs qui négocient certains ministères ou certaines politiques, elle pourrait durer un peu plus longtemps que le président Castillo”, a déclaré Zárate. “Puisque le Congrès veut survivre, peut-être qu’il peut au moins négocier certaines questions pour les laisser survivre.”

Pourtant, a déclaré Zárate, “atteindre 2026 semble très lointain”.

Luis Mendieta, qui était le chef de cabinet de Castillo, a déclaré qu’il espérait que Boluarte puisse nouer des alliances au Congrès qui “lui permettront d’approuver plus de 64 projets de loi importants que le gouvernement Castillo laisse tomber”.

“Elle doit également chercher un Cabinet qui garantisse la gouvernabilité – difficile mais cela peut être réalisé”, a déclaré Mendieta.

L’ancien président Ollanta Humala, qui a gouverné en 2011-2016, était sceptique, rien que le nouveau chef n’ait été impliqué dans la politique ou le gouvernement avant de devenir vice-président et n’a aucune base au Congrès.

“Elle n’a pas les outils pour gouverner”, a déclaré Humala à N. television. Il a prédit que toute trêve avec le Congrès « durera un mois ou peut-être plus, mais ensuite les grands problèmes du pays viendront sur elle ».

Le gouverneur de Cusco, Jean Paul Benavente, a demandé au nouveau président de convoquer un vote anticipé, affirmant que cela offrirait une “solution à la crise politique du pays”.

Dans les rues, de petites manifestations de partisans de Castillo se sont poursuivies dans la capitale et dans d’autres régions du Pérou, notamment à Tacabamba, la capitale du district la plus proche du foyer rural de Castillo. Les manifestants ont exigé sa libération, ont rejeté Boluarte comme président et ont appelé à la fermeture du Congrès.

A Lima, plusieurs centaines de manifestants tentant d’atteindre le bâtiment du Congrès se sont heurtés à la police, qui a utilisé des cannes et des gaz lacrymogènes pour les repousser.

« La seule chose qui reste, ce sont les gens. Nous n’avons aucune autorité, nous n’avons rien », a déclaré Juana Ponce, l’une des manifestants. “C’est une honte nationale. Tous ces membres du Congrès corrompus se sont vendus. Ils ont trahi notre président, Pedro Castillo.

Les journalistes d’Associated Press Gisela Salomon à Miami et Mauricio Muñoz et César Barreto de Lima ont contribué à ce rapport.

Franklin Briceño, Associated Press