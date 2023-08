Le nouveau président paraguayen souligne les liens du pays sud-américain avec Taïwan lors de la cérémonie de prestation de serment

ASUNCIÓN, Paraguay – Le président Santiago Peña a déclaré que le Paraguay et Taïwan étaient « non seulement des alliés, mais aussi des frères » lorsqu’il a prêté serment en tant que nouveau président du pays sud-américain mardi.

Peña a prêté le serment présidentiel devant le palais du gouvernement dans la capitale Asunción lors d’une cérémonie à laquelle ont assisté plusieurs dirigeants régionaux et le vice-président taïwanais William Lai.

Le Paraguay est le seul pays d’Amérique du Sud, et membre d’un groupe en déclin de 12 gouvernements dans le monde, à entretenir des relations diplomatiques avec Taïwan. Il a perdu un allié clé dans la région plus tôt cette année lorsque le Honduras a rompu ses relations diplomatiques avec Taïwan.

« Nous allons construire des alliances et une coopération avec une vision géostratégique, en recherchant des accords horizontaux », a déclaré Peña, notant que la relation du pays avec Taiwan « en est un exemple et de l’esprit amical et coopératif du Paraguay avec les nations pour lesquelles nous avons une profonde affection et avec que nous sentons non seulement comme des alliés, mais aussi comme des frères.

Avant de partir en voyage samedi, Lai a déclaré que sa visite au Paraguay était en partie « pour que la société internationale comprenne que Taiwan est un pays qui persiste dans sa démocratie, ses droits de l’homme et sa liberté et qui participe activement aux affaires internationales ». Lai s’est arrêté à New York en route vers le Paraguay et prévoyait de s’arrêter à San Francisco sur le chemin du retour.

Lorsque Peña, 44 ans, s’est rendu à Taïwan en juillet, il a déclaré au président Tsai Ing-wen que son pays « serait aux côtés du peuple taïwanais » pendant son mandat de cinq ans.

Peña, un économiste, a facilement remporté les élections plus tôt cette année, gardant le parti Colorado au pouvoir pendant cinq ans de plus.

L’ambassadeur de Taïwan au Paraguay, José Han, a publié sur les réseaux sociaux des photos de Lai faisant de la chipa, un petit pain traditionnel au fromage, et buvant du tereré, une infusion populaire dans ce pays d’Amérique du Sud. « Il aimait les saveurs traditionnelles du Paraguay », a écrit l’ambassadeur.

Taïwan était devenu un problème épineux pendant la campagne présidentielle du Paraguay, car le principal adversaire de Peña affirmait que l’alliance était devenue trop coûteuse car elle empêchait le petit pays de rechercher des opportunités commerciales avec la Chine.

Dans son discours inaugural, Peña, un président conservateur et favorable aux entreprises, a fait l’éloge de l’ancien président Horacio Cartes (2013-2018), le chef du parti Colorado, accusé par Washington d’être impliqué dans une « corruption importante ». Le gouvernement américain l’accuse d’avoir soudoyé des responsables gouvernementaux et des législateurs et d’avoir des liens avec des personnes qui collectent des fonds pour le groupe Hezbollah, que Washington a qualifié d’organisation terroriste.

« Merci d’avoir persévéré, sans faiblir, dans la construction du consensus et dans la recherche d’accords au-dessus des différences », a déclaré Peña dans des mots adressés à Cartes. « Aujourd’hui, c’est à notre tour de mettre cette vocation politique au service de tous les Paraguayens. »

Le roi d’Espagne Felipe VI a assisté à la cérémonie d’inauguration, tout comme les présidents de la région, dont Luis Inácio Lula da Silva du Brésil, Alberto Fernández d’Argentine et Gabriel Boric du Chili.

« Le succès consiste à faire en sorte que tous les Paraguayens soient mieux lotis et que le monde devienne témoin de la résurgence d’un géant », a déclaré Peña.