Le nouveau président Mike Johnson s’empare d’un plan de financement alors que la fermeture du gouvernement est imminente

WASHINGTON (AP) — Alors qu’il ne reste qu’une semaine pour éviter une fermeture du gouvernement, le nouveau président de la Chambre des représentants, Mike Johnson, fait face à son premier grand test alors qu’il tente d’obtenir le soutien des Républicains de la Chambre pour un plan de financement à court terme — une tâche qui semble de plus en plus difficile dans un contexte de divisions tenaces au sein du parti sur les dépenses fédérales.

Les agences fédérales envisagent une fermeture qui entraînerait la fermeture des services gouvernementaux et l’arrêt des salaires de millions de travailleurs fédéraux et de soldats.

C’est une perturbation que Johnson – à peine deux semaines après son mandat à la tête de la Chambre – a déclaré vouloir éviter. Pourtant, les législateurs de la Chambre ont quitté Washington pour le week-end sans plan en main après plusieurs revers. Johnson est toujours en train de sonder le soutien des républicains sur ce qu’il faut faire et devrait dévoiler une législation de financement au cours du week-end, selon les républicains qui ont bénéficié de l’anonymat pour discuter des délibérations internes.

Le calendrier qui se réduit donne à Johnson, un républicain de Louisiane qui est passé des rangs inférieurs de la direction républicaine au bureau du président, une fenêtre étroite pour organiser une conférence imprévisible du GOP.

“Nous serons confrontés à un contre-la-montre le 17 novembre, et nous en sommes évidemment conscients”, a déclaré Johnson cette semaine, faisant référence à la date d’expiration du financement gouvernemental. “Mais nous allons faire le travail.”

Les conservateurs radicaux, généralement réticents à soutenir des mesures de dépenses temporaires de quelque nature que ce soit, avaient indiqué qu’ils donneraient à Johnson une certaine latitude pour adopter une législation, connue sous le nom de résolution continue, afin de donner au Congrès plus de temps pour négocier un accord à long terme. Le Congrès a adopté une résolution continue de 47 jours en octobre, mais les conséquences ont été graves. Kevin McCarthy a été expulsé de la présidence quelques jours plus tard, et la Chambre a été effectivement paralysée pendant la majeure partie du mois pendant que les républicains tentaient d’élire un remplaçant.

Les républicains ont finalement été unanimes en élisant Johnson à la présidence, mais son élection n’a guère atténué la dynamique qui a conduit à la destitution de McCarthy – une conférence déchirée sur la politique ainsi que sur le montant des dépenses pour les programmes fédéraux. Cette semaine, les Républicains ont dû retirer deux projets de loi de dépenses – l’un pour financer des programmes de transport et de logement et l’autre pour financer le Département du Trésor, la Small Business Administration et d’autres agences – parce qu’ils n’avaient pas les voix de leur propre parti pour les pousser à la Chambre.

“Je pensais que nous allions montrer un peu de grâce à l’orateur”, a déclaré un représentant frustré Troy Nehls, R-Texas, alors qu’il quittait le Capitole jeudi après les derniers votes de la semaine. “Je pense qu’il semble que nous soyons toujours confus et que nous ne sommes pas unis.”

Johnson s’est tourné vers les républicains de la Chambre pour obtenir des idées sur la manière d’obtenir le soutien d’une résolution continue. Il a lancé l’idée obscure d’une approche « échelonnée » qui financerait certaines parties du gouvernement jusqu’au début décembre et d’autres ministères fédéraux jusqu’à la mi-janvier. Il a également évoqué l’idée d’un programme de financement qui durerait jusqu’en janvier.

Pendant ce temps, les législateurs cherchent toujours un moyen de négocier le passage final de l’aide à Israël dans sa guerre contre le Hamas, et Johnson a également proposé la formation d’une nouvelle commission fédérale axée sur le ralentissement de l’augmentation de la dette nationale qui menace la capacité du gouvernement à l’avenir. années pour financer les militaires et les principaux programmes de prestations sociales dont dépendent les personnes âgées et les handicapés.

Les démocrates ont clairement indiqué qu’ils ne soutiendraient aucun programme de financement incluant des victoires politiques pour les conservateurs. Le représentant Hakeem Jeffries de New York, qui est le leader démocrate à la Chambre, a déclaré qu’il ne « paierait pas une seule demande de rançon de droite » dans le cadre d’une résolution de financement.

Les législateurs démocrates sont également désireux d’accentuer les divisions républicaines de la Chambre et de rejeter la responsabilité de la fermeture sur le nouveau président et ses collègues républicains.

“Ils forment une majorité divisée, conflictuelle et dysfonctionnelle”, a déclaré le représentant Steny Hoyer, D-Md. “Ils ne peuvent pas faire leurs affaires, au détriment des Américains.”

De l’autre côté du Capitole, le Sénat, majoritairement démocrate, a pris jeudi des mesures procédurales qui lui permettraient d’adopter une résolution continue à temps pour éviter une fermeture partielle. Le chef de la majorité sénatoriale, Chuck Schumer, a déclaré que les négociations pourraient évoluer dans les prochains jours, mais a ajouté qu’une fermeture ne pouvait être évitée sans une coopération bipartite.

“J’implore le président Johnson et nos collègues républicains de la Chambre des représentants de tirer les leçons du fiasco d’il y a un mois : les propositions de la droite extrême, les coupes budgétaires de la droite extrême, les pilules empoisonnées de la droite dure qui n’ont aucun soutien de la part des démocrates ne feront que rendre plus probable un arrêt. “, a déclaré Schumer. “J’espère qu’ils ne s’engageront pas dans cette voie dans la semaine à venir.”

Mais le Sénat est également impliqué dans des négociations délicates portant sur des changements dans la politique frontalière et sur le financement de l’Ukraine. Les sénateurs républicains ont exigé que le Congrès adopte une législation sur l’immigration et les frontières ainsi qu’une aide supplémentaire à l’Ukraine.

Cette semaine, ils ont publié un plan visant à reprendre la construction de certaines parties du mur frontalier entre les États-Unis et le Mexique, à réduire les libérations conditionnelles humanitaires pour les personnes qui traversent la frontière vers les États-Unis et à rendre plus difficile l’obtention de l’asile pour les migrants. Cela a relancé le travail d’un groupe bipartisan de sénateurs qui envisagent un ensemble limité de changements politiques qui pourraient trouver la faveur des républicains et des démocrates.

“Cela reste un acte de haute voltige”, a déclaré le sénateur Chris Murphy, un démocrate du Connecticut impliqué dans les négociations.

Il a déclaré que les chances d’aboutir à un projet de loi sur les frontières d’ici la semaine prochaine étaient minces, ajoutant : “Il y a une raison pour laquelle nous n’avons pas procédé à une réforme bipartite de l’immigration depuis 40 ans”.

Pendant ce temps, un groupe bipartisan de sénateurs fait également pression en faveur d’une commission sur la dette qui pourrait être regroupée dans la résolution continue, connue sous le nom de « CR » à Washington.

“Je pense que cela pourrait arriver au CR”, a déclaré le sénateur Joe Manchin, DW.Va. “Je pense que ce serait quelque chose avec lequel ils pourraient vraiment courir.”