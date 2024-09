Le nouveau président iranien veut déplacer les capitaux hors de Téhéran — RT World News

La capitale iranienne devrait être transférée de Téhéran vers une ville plus proche de la côte sud, a déclaré le président Masoud Pezeshkian.

Dans un discours prononcé samedi, Pezeshkian, qui a pris ses fonctions en juillet, a suggéré qu’il était inutile de continuer à développer Téhéran en raison des nombreuses difficultés auxquelles la ville est confrontée.

La capitale actuelle est en proie à « Pénuries d’eau, affaissement des sols et pollution de l’air », entre autres choses, a-t-il déclaré, cité par le média Javan Online.

« Téhéran, en tant que capitale du pays, est confrontée à des problèmes auxquels nous n’avons pas de solution », le président a reconnu, suggérant que la meilleure solution serait de « déplacer le centre politique et économique du pays. »

Dire simplement aux habitants qu’ils doivent quitter Téhéran ne fonctionnera pas, et le gouvernement « nous devons d’abord y aller nous-mêmes pour que le peuple nous suive », Pezeshkian a argumenté.

Il existe également des raisons économiques pour trouver une nouvelle capitale plus proche du golfe Persique, par lequel passent les principales routes commerciales, a-t-il souligné.

« Le développement du pays est impossible si l’on continue sur la lancée actuelle, lorsque nous ramenons les ressources du sud du pays et de la mer vers le centre, les transformons en produits et les renvoyons vers le sud pour les exporter », a soutenu le président.















Un tel état de fait « Cela déprécie et réduit gravement notre compétitivité, et nous n’avons pas d’autre choix que de déplacer le centre économique et politique du pays vers le sud et plus près de la mer », il a insisté.

Gholamhossein Karbaschi, qui a été maire de Téhéran dans les années 1990, a contesté l’idée de Pezeshkian, affirmant qu’il n’y avait pas de substitut approprié à Téhéran. « Où veux-tu aller ? » « Certains pays qui avaient auparavant décidé de délocaliser leur capitale ont fini par perdre de l’argent et se sont retrouvés avec deux villes problématiques au lieu d’une », a-t-il déclaré dans une interview au journal Asr Iran.

Téhéran, capitale de l’Iran depuis 1786, est située au nord du pays, à 100 km de la mer Caspienne. La ville compte 9,4 millions d’habitants, auxquels s’ajoutent 16,8 millions d’habitants dans sa zone métropolitaine, ce qui fait de Téhéran la plus grande ville d’Iran et d’Asie occidentale, et la deuxième plus grande zone métropolitaine du Moyen-Orient après Le Caire.

Ce n’est pas la première fois que les autorités iraniennes proposent de déplacer la capitale hors de Téhéran. Des propositions similaires avaient été formulées pendant le mandat du président Mahmoud Ahmadinejad, entre 2005 et 2013. À l’époque, le Parlement avait voté la création d’un conseil spécial chargé de trouver un remplaçant. Cependant, la décision finale sur le transfert de la capitale n’avait jamais été prise.

Pezeshkian a été investi président de l’Iran fin juillet après avoir battu son rival Saeed Jalili par 53,7% contre 44,3% au second tour de l’élection présidentielle du mois de juillet. Le scrutin anticipé a été organisé après la mort du président iranien Ebrahim Raisi dans un accident d’hélicoptère en mai.