Le nouveau président iranien promet une ligne dure contre les missiles et les milices

Le nouveau président iranien, lors de sa première conférence de presse, a rejeté lundi la pression des États-Unis en faveur d’un accord plus large avec la République islamique qui restreindrait son programme de missiles balistiques et freinerait ses politiques militaires régionales en plus de contenir son programme nucléaire. Le président élu Ebrahim Raisi, un religieux conservateur, a déclaré que les missiles balistiques de l’Iran et ses politiques régionales étaient « non négociables » et qu’il ne rencontrerait pas le président Biden. Il a appelé les États-Unis à se conformer à un accord de 2015 dans lequel l’Iran acceptait de limiter son programme nucléaire en échange de la levée des sanctions économiques à son encontre. « Ma recommandation sérieuse au gouvernement américain est de revenir immédiatement à ses engagements, de lever toutes les sanctions et de montrer qu’il a de la bonne volonté », a-t-il déclaré lors d’un briefing avec des journalistes nationaux et internationaux à Téhéran. « Les problèmes régionaux et les missiles ne sont pas négociables », a-t-il déclaré, ajoutant que les États-Unis n’avaient pas donné suite aux questions qu’ils avaient « négociées, convenues et engagées ».

Les commentaires semblaient signaler un durcissement des politiques iraniennes alors que la faction conservatrice prend le contrôle de toutes les branches du gouvernement : le Parlement, le pouvoir judiciaire et bientôt, la présidence. M. Raisi, qui prend ses fonctions en août, a déclaré que la politique de son administration serait « révolutionnaire et anti-corruption ». Alors que l’Iran a toujours insisté sur le fait que ses capacités militaires ne sont pas à discuter, le président actuel, Hassan Rouhani, qui est considéré comme modéré, a déclaré qu’il serait prêt à rencontrer n’importe qui si cela profitait à son pays. Il a également déclaré que des négociations plus larges avec les États-Unis pourraient être possibles dans le cadre de l’accord nucléaire une fois que les Américains seraient revenus à l’accord de 2015, qui a été abandonné en 2018 par le président Donald J. Trump, qui l’a qualifié de trop faible. L’administration Trump a ensuite imposé quelque 1 600 sanctions à l’Iran. Les États-Unis et l’Iran sont en pourparlers par des intermédiaires à Vienne sur la réactivation de cet accord de 2015. Des responsables américains et iraniens au courant des pourparlers ont déclaré qu’un accord avait été rédigé et qu’un accord pourrait être possible dans les six semaines qui restent avant l’entrée en fonction de M. Raisi. Le gouvernement de M. Raisi bénéficierait d’un coup de pouce économique s’il entame son mandat avec des sanctions assouplies par un accord renouvelé, ainsi qu’un accès à des milliards de dollars de fonds gelés. L’amélioration de l’économie et des moyens de subsistance de la population était l’un des principaux engagements de campagne de M. Raisi.

M. Biden a promis de rechercher un retour à l’accord, qui supprimerait les principales sanctions, notamment celles concernant le pétrole, les transferts bancaires, les transports maritimes et les assurances, bien que les sanctions imposées aux conglomérats, aux organisations caritatives et aux personnes accusées de violations des droits humains subsisteraient. L’engagement de M. Raisi de refuser de négocier sur les questions relatives aux missiles et aux milices, qui ne relevait pas de l’accord nucléaire de 2015, n’était pas une surprise, ont déclaré des analystes. ça a fait écho positions qu’il a prises en tant que candidat et était en accord avec les vues du chef suprême du pays, l’ayatollah Ali Khamenei, un partisan de la ligne dure qui définit l’Iran politiques clés.

« C’était tout à fait attendu – il en sait plus sur ce qu’il ne va pas faire que sur ce qu’il va faire en termes de plans spécifiques de politique étrangère », a déclaré Hamidreza Azizi, chercheur invité à l’Institut allemand pour l’international et la sécurité. Affaires à Berlin. « Il ne faisait que répéter les positions générales de la République islamique. » Quant à savoir s’il rencontrerait M. Biden, le président élu iranien avait une réponse en un mot : « Non ». M. Azizi a attribué la fermeté frappante avec laquelle M. Raisi a rejeté la possibilité d’une telle rencontre à son manque de formation en diplomatie. M. Raisi, qui dirige le pouvoir judiciaire depuis 18 mois, n’a aucune expérience de la politique ou de la gouvernance. Il a passé sa carrière dans le système judiciaire en tant que procureur, juge et chef du pouvoir judiciaire, avec un bref passage en tant que chef d’un conglomérat religieux puissant et riche. « Le ton n’était pas diplomatique, et c’est quelque chose que nous allons voir davantage pendant sa présidence car il n’a aucune expérience en diplomatie », a déclaré M. Azizi.

Talal Atrissi, sociologue à l’Université libanaise de Beyrouth qui étudie l’Iran et ses alliés régionaux, a déclaré que la victoire de M. Raisi était un coup dur pour les réformistes et renforcerait les liens de l’Iran avec ses alliés des milices régionales, connu comme « l’axe de résistance ». Il s’agit notamment du Hezbollah au Liban, de diverses milices en Syrie et en Irak et des rebelles houthis au Yémen, qui reçoivent le soutien de l’Iran et partagent ses positions anti-israéliennes et anti-américaines. « Raisi restera attaché à l’axe de la résistance », a déclaré M. Atrissi. Lundi, M. Raisi a également déclaré que la soi-disant campagne de pression maximale de M. Trump contre l’Iran avait échoué. Le président élu a déclaré qu’une équipe de négociation poursuivrait les pourparlers indirects à Vienne jusqu’à ce que son administration prenne sa place. M. Raisi a déclaré qu’il soutenait les discussions qui garantissaient les intérêts nationaux de l’Iran, mais que « nous n’autoriserons pas les pourparlers pour le plaisir de discuter ». Il a répondu aux accusations de groupes internationaux de défense des droits de l’homme selon lesquelles il avait un bilan lamentable de violations des droits humains au cours de son mandat dans la magistrature, notamment sa participation à l’exécution massive d’opposants au gouvernement en 1988. Ce bilan lui a valu des sanctions des États-Unis. M. Raisi a déclaré que ceux qui l’accusaient devaient répondre de leurs propres « violations des droits de l’homme » et s’est qualifié de « défenseur des droits de l’homme, de la sécurité et du confort des personnes ». Narges Mohammadi, une éminente militante des droits humains qui a été condamnée à 16 ans de prison pour sa campagne en faveur de l’abolition de la peine de mort en Iran, a réagi aux commentaires de M. Raisi sur sa page Instagram. « Je ne peux pas accepter la présidence de M. Raisi comme l’un des plus graves violateurs des droits de l’homme depuis 42 ans », a-t-elle déclaré,