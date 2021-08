Le nouveau président iranien, Ebrahim Raisi, fait face aux défis du covid, des pénuries d’eau et des manifestations

« La crise de l’eau est directement liée aux moyens de subsistance des gens », a déclaré Ebrahim Bakhshi, un militant des droits humains originaire du Khuzestan et qui vit maintenant en exil. Sa famille a quitté la province il y a plus de dix ans, en grande partie à cause de la pollution de l’eau et de l’air, a-t-il déclaré. Au fil des ans, des sols fertiles ont été détournés de la région et la construction de barrages a asséché ses palmeraies. Plus récemment, les buffles d’eau sont morts en grand nombre, a-t-il déclaré.