EBRAHIM Raisi, également connu sous le nom de « le boucher », a prêté serment en tant que nouveau président iranien aujourd’hui.

Le religieux ultraconservateur, qui a officiellement accédé à la tête de l’Iran aujourd’hui après les élections de juin, a été accusé d’avoir torturé des femmes enceintes et jeté des prisonniers du haut des falaises.

Le guide suprême de l’Iran, l’ayatollah Ali Khamenei, à gauche, donne son sceau officiel d’approbation au président nouvellement élu Ebrahim Raisi Crédit : AP

La cérémonie d’inauguration a eu lieu à Téhéran aujourd’hui Crédit : EPA

Raisi (R) a prêté serment aujourd’hui après avoir remporté les élections en juin Crédit : AFP

« Suite au choix du peuple, je charge le sage, infatigable, expérimenté et populaire Hojatoleslam Ebrahim Raisi en tant que président de la République islamique d’Iran », a écrit le guide suprême iranien, l’ayatollah Ali Khamenei, dans un décret.

En tant que chef du système judiciaire iranien, le traditionaliste est un proche allié du chef suprême du pays dont il a gagné la confiance après avoir occupé des postes clés de pouvoir pendant quatre décennies.

Le président Raisi remplace Hassan Rouhani dont la réalisation historique a été l’accord nucléaire entre l’Iran et six autres pays en 2015.

Dans son discours inaugural, le président Raisi a déclaré qu’il chercherait à lever les sanctions « oppressives » des États-Unis mais qu’il ne lierait pas les « le niveau de vie de la nation à la volonté des étrangers ».

Le dirigeant de 60 ans est personnellement soumis à des sanctions américaines en raison de violations passées des droits humains.

Le directeur du Crisis Research Institute d’Oxford, Mark Almond, a déclaré au Mirror que les antécédents de Raisi en matière d’écrasement d’opposants « devraient servir d’avertissement à tous ceux qui, en Occident, espèrent que cette ligne dure, ultra-conservatrice aux mains trempées de sang sera un ami. »

Surnommé le « boucher de Téhéran », Raisi a été accusé d’être impliqué dans l’exécution massive et la torture horrible de prisonniers politiques dans les années 1980.

‘COMMISSION DE LA MORT’

Il est rapporté qu’il était un membre clé de la soi-disant « Commission de la mort » qui a ordonné la mort de milliers de personnes lors du massacre de 1988.

En 1980, à seulement 20 ans, Raisi a été nommé procureur du tribunal révolutionnaire de Karaj, à l’ouest de Téhéran, et en 1988, il avait été promu procureur adjoint de Téhéran.

Il est ensuite devenu l’une des quatre personnes sélectionnées pour massacrer des militants emprisonnés de l’Organisation des Moudjahidine du peuple d’Iran (OMPI).

Quelque 30 000 hommes, femmes et enfants détenus dans des prisons dans tout l’Iran ont été alignés contre le mur et abattus en quelques mois seulement, disent ceux qui luttaient pour renverser le régime.

Geoffrey Robertson, un avocat des droits humains basé à Londres, a décrit le massacre comme le pire crime contre l’humanité depuis les camps de concentration de la Seconde Guerre mondiale.

Leurs corps ont été aspergés de désinfectant, emballés dans des camions frigorifiques et enterrés la nuit dans des fosses communes. Geoffrey Robertson QC

Il a déclaré que les victimes étaient « pendues à quatre grues à la fois, ou en groupes de six…

« Leurs corps ont été aspergés de désinfectant, emballés dans des camions frigorifiques et enterrés la nuit dans des fosses communes. »

Farideh Goudarzi était enceinte de huit mois lorsqu’elle a déclaré avoir été arrêtée par les autorités iraniennes pour son soutien à l’OMPI, également connue sous le nom de Moudjahidine-e Khalq (MEK).

Cependant, malgré son état, elle a déclaré à The Sun Online qu’elle n’avait pas été épargnée par la torture horrible et brutale régulièrement pratiquée en République islamique à cette époque.

Elle a déclaré que la toute première fois qu’elle avait rencontré la brutale Raisi, c’était lorsqu’elle avait été traînée dans une chambre de torture d’un palais de justice à l’âge de 21 ans à l’été 1983.

« CRIMINALITÉ DE PENSÉE »

Il était l’un des sept hommes chargés de la torturer après son arrestation, affirme-t-elle.

Mahmoud Royaee a été arrêté par les autorités iraniennes alors qu’il était un étudiant de 18 ans pour un « crime de pensée ».

Royaee a passé dix ans en prison où il a été torturé après s’être vu offrir la possibilité de faire des aveux à la télévision – ce qu’il a refusé.

Il a ensuite été reconnu coupable d’être en « guerre contre Dieu » et on lui a dit qu’il « méritait d’être tué ».

Cependant, il affirme que son seul « crime » a été de lire des journaux et de soutenir la liberté.

Il n’a échappé à l’étau que lorsque son père « a dépensé beaucoup d’argent » pour réduire sa peine d’exécution à 10 ans dans une prison infernale.

La veille de son investiture, le régime de Raisi a pendu trois prisonniers dans la prison d’Ourmia.

Depuis les élections de juin, au moins 62 prisonniers ont été exécutés, a rapporté le NCI.

Il s’agit d’une augmentation spectaculaire par rapport aux mois précédents.

Raisi est devenu un nom connu en 2017 lorsqu’il a été nommé à la tête du pouvoir judiciaire iranien.

En 2019, il a supervisé la répression brutale des dissidents qui à son tour Amnesty International l’a appelé à être jugé pour crimes contre l’humanité.

« Le fait qu’Ebrahim Raisi ait accédé à la présidence au lieu de faire l’objet d’une enquête pour les crimes contre l’humanité de meurtre, de disparition forcée et de torture, est un sombre rappel que l’impunité règne en maître en Iran », a déclaré la secrétaire générale d’Amnesty, Agnès Callamard.

Un ressortissant britannique a été tué et nous devons préciser qu’il y a certaines lignes qui ne peuvent pas être franchies. Initié du ministère des Affaires étrangères

Hier, un Boris Johnson en colère a averti l’Iran qu’il ferait face à des « conséquences » pour avoir tué un Britannique en mer lors d’une frappe de drone.

Le Premier ministre a blâmé l’État hostile pour le coup sur le pétrolier Mercer Street qui a laissé le gardien de sécurité et un marin roumain morts – et travaille avec les États-Unis et Israël sur la manière de réagir.

Des sources gouvernementales ont déclaré qu’une « gamme d’options » était en cours d’élaboration pour des représailles après l’attaque de jeudi au large d’Oman.

Et aujourd’hui, on dit que le gouvernement britannique se prépare à une frappe militaire contre la milice de Téhéran au Moyen-Orient.

Une équipe des forces spéciales, comprenant des spécialistes du SAS et des commandos du Special Boat Service, s’est envolée pour rejoindre le pétrolier sinistré et prendre en charge l’enquête.

La mission «tuer ou capturer» pourrait impliquer plusieurs dizaines de membres des forces spéciales britanniques les plus élitistes et des membres des Paras, rapporte The Mirror.

Hier, une source de haut niveau de la défense a déclaré que le plus probable serait dans le cyberespace, avertissant que « personne ne le verra ici, mais ils ne douteront pas que vous ne pouvez pas tuer un Britannique sans contrôle ».

Un initié du ministère des Affaires étrangères a ajouté: « Un ressortissant britannique a été tué et nous devons préciser qu’il y a certaines lignes qui ne peuvent pas être franchies. »

Hier, des photos choquantes sont apparues qui montrent un « trou massif » dans un pétrolier israélien après qu’il aurait été touché par une frappe de drone iranien.

Une photo montre un trou massif dans le pont du navire tandis qu’une autre révèle des dommages au sommet du navire.

Les photos n’ont pas été officiellement vérifiées.

L’attaque de la rue Mercer, liée à un milliardaire israélien, s’est produite au large d’Oman dans la mer d’Oman.

Personne n’a immédiatement revendiqué la responsabilité du raid nocturne sur le pétrolier battant pavillon libérien.

Les soupçons se sont immédiatement portés sur l’Iran, qui a été lié à d’autres attaques contre des pétroliers et s’est engagé dans une guerre fantôme avec Israël dans laquelle les navires des uns et des autres ont été ciblés.

Mais les médias d’État du pays sont sortis directement et ont revendiqué la responsabilité, affirmant que l’attaque était des représailles à une frappe israélienne contre la Syrie.

La flagellation est également monnaie courante dans le régime pur et dur

Farideh Goudarzi affirme avoir été torturée par les hommes de main de Raisi alors qu’elle était enceinte

Raisi est arrivé au pouvoir à seulement 20 ans