Le nouveau président élu du Sri Lanka a prêté serment

Le politicien vétéran Ranil Wickremesinghe a prêté serment en tant que nouveau président du Sri Lanka jeudi pour prendre en charge une nation amèrement en colère, il restera au pouvoir au milieu d’une crise économique sans précédent.

Les Sri Lankais sont descendus dans la rue pendant des mois pour exiger que leurs principaux dirigeants se retirent pour assumer la responsabilité du chaos économique qui a laissé les 22 millions d’habitants du pays aux prises avec des pénuries de produits essentiels, notamment des médicaments, du carburant et de la nourriture. Alors que les manifestants se sont concentrés sur la dynastie politique Rajapaksa, Wickremesinghe a également attiré leur colère en tant que substitut perçu de Rajapaksa.

Le sextuple Premier ministre n’avait jamais occupé le poste le plus élevé; cependant, il a facilement remporté le scrutin secret des législateurs mercredi pour terminer le mandat de l’ancien président Gotabaya Rajapaksa, qui a fui le pays après que des manifestants ont pris d’assaut sa résidence la semaine dernière et ont démissionné.

La nomination de Wickremesinghe a suscité des réactions mitigées, certains partisans allumant des pétards tandis que les manifestants continuaient d’exiger sa démission.

Wickremesinghe, 73 ans, possède une vaste expérience des affaires diplomatiques et internationales et a supervisé les pourparlers de sauvetage avec le Fonds monétaire international. Il a obtenu le soutien de 134 membres au Parlement de 225 membres.

Les législateurs le considéraient apparemment comme les mains les plus sûres pour diriger la nation à travers la crise, bien que la colère du public contre Wickremesinghe soit un exemple de l’establishment politique problématique de la nation. Lors des manifestations de la semaine dernière, des foules ont incendié sa résidence personnelle et occupé son bureau.

Après le vote de mercredi, Wickremesinghe a appelé les politiciens à travailler ensemble et a plaidé pour que le pays passe à autre chose. Cependant, les manifestants ont afflué vers le bureau présidentiel à la place, scandant « Ranil, rentre chez toi !

Les dirigeants de la manifestation ont déclaré mercredi aux journalistes qu’ils n’acceptaient pas la nomination de Wickremesinghe et l’ont exhorté à se retirer immédiatement.

La sélection du Parlement va à l’encontre de la “volonté du peuple”, a déclaré Jeewantha Peiris, leader de la protestation et prêtre catholique, ajoutant que les manifestations contre Wickremesinghe se poursuivraient.

“C’est nous qui avons renvoyé Gotabaya chez lui, et ce n’est pas une tâche difficile pour nous de vous renvoyer (Wickremesinghe) chez vous”, a déclaré Tampitiye Sugathananda, un moine bouddhiste et leader de la contestation qui se trouvait devant le bureau présidentiel.

Wickremesinghe a prêté serment en tant que huitième président exécutif du pays devant le juge en chef Jayantha Jayasuriya jeudi matin lors d’une cérémonie tenue au Parlement dans la capitale, Colombo. Il peut désormais choisir un nouveau Premier ministre.

Dans un exemple des troubles causés par la crise économique, une panne de courant a entravé la couverture en direct de la cérémonie d’assermentation au Parlement. Un responsable du Parlement, qui s’est exprimé sous couvert d’anonymat car il n’est pas autorisé à parler aux médias, a déclaré que la couverture en direct devait être assurée par le réseau de télévision indépendant, propriété de l’État.

Dans certaines régions, les partisans de Wickremesinghe ont allumé des pétards et distribué des bonbons pour célébrer sa nomination en tant que président, ont rapporté les médias locaux.

L’ambassadrice américaine du Sri Lanka, Julie Chung, a écrit sur Twitter qu’elle se réjouissait de travailler avec Wickremesinghe, ajoutant : “En ces temps difficiles, il sera essentiel que toutes les parties redoublent d’efforts pour travailler ensemble pour faire face à la crise économique, défendre la démocratie et la responsabilité, et construire un avenir stable et sûr pour tous les Sri Lankais.”

Wickremesinghe a déclaré lundi que les négociations avec le Fonds monétaire international, ou FMI, étaient proches d’une conclusion et que les pourparlers sur l’aide d’autres pays avaient également progressé. Il a également déclaré que le gouvernement avait pris des mesures pour résoudre les pénuries de carburant et de gaz de cuisine.

Mercredi, la directrice générale du FMI, Kristalina Georgieva, a déclaré au magazine financier Nikkei Asia que l’organisation espérait achever les pourparlers de sauvetage “le plus rapidement possible”.

Lundi, dans son rôle de président par intérim, Wickremesinghe a déclaré l’état d’urgence qui lui a donné une large autorité pour agir dans l’intérêt de la sécurité et de l’ordre publics. Les autorités peuvent effectuer des perquisitions et détenir des personnes. Wickremesinghe peut également modifier ou suspendre toute loi. Le Parlement peut réviser régulièrement les lois, et il expirera sans son approbation.

Les présidents du Sri Lanka sont normalement élus par le public. La responsabilité incombe au Parlement uniquement si la présidence devient vacante avant la fin officielle du mandat. Cela s’est produit une fois auparavant, en 1993, lorsque le Premier ministre de l’époque, Dingiri Banda Wijetunga, a été choisi par le Parlement sans contestation après l’assassinat de l’ancien président Ranasinghe Premadasa, père de l’actuel chef de l’opposition.