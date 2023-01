Le nouveau président du parti au pouvoir à Taïwan s’engage à protéger la démocratie

TAIPEI, Taïwan (AP) – Le nouveau chef du parti au pouvoir à Taïwan, qui s’est décrit comme indépendantiste, a juré de maintenir la démocratie de l’île autonome face à l’autoritarisme chinois et de poursuivre les politiques qui ont défini les relations avec la Chine et les États-Unis.

Lai Ching-te, actuellement vice-président de Taïwan, a assumé mercredi le nouveau rôle de président du Parti du progrès démocratique.

Il a remporté le vote interne du parti dimanche et a pris la présidence par intérim, après que la présidente Tsai Ing-wen a démissionné de son poste de président du parti lorsque le DPP a subi une grosse défaite lors des courses à la mairie à Taiwan en novembre. Lai devrait également être le candidat du parti aux élections présidentielles de 2024.

“Face à la menace de la Chine à l’avenir, notre nouvelle mission est de protéger Taiwan, de promouvoir la démocratie, la paix et la prospérité de Taiwan”, a déclaré Lai, un politicien de longue date qui a été maire de la ville méridionale de Tainan. “La paix est quelque chose que tout le monde espère.”

Les observateurs surveilleront la manière dont Lai gère les relations entre la Chine et les États-Unis s’il devient candidat à la présidentielle.

Lai s’était décrit comme un “travailleur politique qui plaide pour l’indépendance de Taiwan” lorsqu’il servait dans le cabinet de Tsai dans l’administration précédente, mais cela n’empêchait pas de tendre une “main amicale” à la Chine.

Il est susceptible de poursuivre la politique étrangère de Tsai en travaillant en étroite collaboration avec le Japon et les États-Unis, a déclaré Kao-cheng Wang, professeur à l’Université de Tamkiang et expert en relations internationales.

“Je pense que tout le monde est plutôt préoccupé par la façon dont il gérera les relations inter-détroit, car il s’était qualifié de” travailleur pragmatique pour l’indépendance de Taiwan “”, a déclaré Wang. “C’est devenu une étiquette importante qui lui est restée.”

Dans son discours de mercredi, Lai a déclaré qu’il poursuivrait la politique des “quatre continuations” de Tsai concernant Taïwan et la Chine, affirmerait le système démocratique de Taïwan et maintiendrait que Taïwan et la Chine n’appartiennent pas ensemble.

En novembre, Lai a déclaré qu’il considérait l’expression d’être un travailleur indépendantiste taïwanais comme signifiant que “Taïwan ne fait pas partie de la Chine”, ce qui est également conforme à la position publiquement déclarée de Tsai.

Taïwan et le continent sont gouvernés séparément depuis 1949 à la suite d’une guerre civile.

Pékin considère Taïwan comme un territoire chinois qui doit être placé sous son contrôle, par la force si nécessaire. Une série de visites ces derniers mois par des politiciens étrangers à Taiwan, y compris par la présidente de la Chambre des États-Unis Nancy Pelosi et des délégués de l’Union européenne, a stimulé les démonstrations de puissance militaire des deux côtés.

La Chine refuse de reconnaître l’autodétermination taïwanaise ou de reconnaître le gouvernement de Tsai. Les deux parties n’ont eu aucun contact formel depuis le début du premier de ses deux mandats en 2016.

Lai a précédemment occupé le poste de chef du Yuan exécutif – le cabinet de Taiwan – et était médecin pratiquant la médecine interne avant de rejoindre la politique.

“C’est un politicien honnête”, a déclaré You Ying-lung, un ancien vice-secrétaire du DPP, à propos de Lai. “Il ne jouera pas le rôle d’un preneur de risques politiques sur les questions inter-détroit.”

Huizhong Wu, Associated Press