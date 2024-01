Le nouveau président du Guatemala, Bernardo Arevalo, prend ses fonctions, affirmant que le pays a évité un « revers autoritaire »

Guatemala-ville — Le nouveau président du Guatemala, Bernardo Arevalo, a promis lundi matin de lutter contre la corruption et de rester ferme contre l’autoritarisme mondial, dans son premier discours après son investiture.

“Nous ne permettrons pas que nos institutions soient altérées par la corruption et l’impunité”, a-t-il déclaré lors de la cérémonie d’investiture, qui s’est tenue à Guatemala City avec plus de neuf heures de retard, après un ultime effort pour empêcher le militant anti-corruption de prendre ses fonctions.

L’ancien député, diplomate et sociologue de 65 ans a créé une surprise majeure lorsqu’il est sorti de l’obscurité pour remporter les élections en août dernier, attisant ainsi les électeurs las de la corruption dans l’un des pays les plus pauvres d’Amérique latine.

Le président du Congrès du Guatemala, Samuel Perez Guatemala, épingle un insigne sur le président Bernardo Arevalo lors d’une cérémonie d’investiture au théâtre Miguel Angel Asturias à Guatemala City, Guatemala, le 15 janvier 2024. José Cabezas/Reuters



Il a prêté serment après avoir repoussé une série de tentatives visant à l’empêcher de prendre le pouvoir, notamment de la part de procureurs accusés de corruption et étroitement liés à la classe dirigeante politique et économique du pays.

Les procureurs avaient tenté d’annuler les résultats des élections et de priver Arevalo – qui bénéficiait d’un fort soutien de la communauté internationale – de son immunité contre les poursuites.

Son parti Semilla (Seed) a vu son enregistrement suspendu en raison d’allégations de fraude largement considérées comme fausses. Le Congrès, dominé par l’opposition, s’est engagé dimanche dans des heures de lutte acharnée sur le statut de 23 législateurs de Semilla en raison de la suspension du parti.

Les législateurs ont finalement été acceptés et la cérémonie d’inauguration a débuté vers minuit.

Avec l’écharpe présidentielle sur la poitrine, Arevalo a mis en garde contre “une vague d’autoritarisme, la propagation de l’intolérance, la restriction de la dissidence”.

“Au cours de ces derniers mois, nous avons été confrontés à des tensions et à des défis complexes qui ont amené beaucoup à croire que nous étions destinés à un revers autoritaire”, a-t-il déclaré, ajoutant que le “passage douloureux de l’incertitude” du Guatemala cédait désormais la place à l’espoir.

“L’espoir de la population”

L’inauguration s’est déroulée en présence du chef de la politique étrangère de l’UE, Josep Borrell, du président colombien Gustavo Petro et du roi d’Espagne Felipe VI. Le président chilien Gabriel Boric a dû partir avant la cérémonie en raison des longs retards.

Sur une place voisine, des milliers de supporters s’étaient rassemblés pour attendre la cérémonie, agitant des drapeaux dans une ambiance festive avec musique et danse.

Les partisans du président élu Bernardo Arevalo se rassemblent sur la place de la Constitution le jour de son investiture, à Guatemala City, Guatemala, le 14 janvier 2024. JOSÉ DÉCAVELE/Reuters



Les Mayas autochtones avaient auparavant allumé de l’encens et dansé au rythme des tambours, célébrant le changement imminent de gouvernement.

La communauté indigène du Guatemala a été le fer de lance des barrages routiers et des manifestations contre les efforts visant à maintenir Arevalo hors du pouvoir.

“Nous avons eu des gouvernements médiocres, corrompus et scélérats qui n’ont pas le moindre amour pour leur pays, et j’espère que ce gouvernement ne laissera pas tomber le peuple”, a déclaré la dirigeante autochtone Alida Vicente, 43 ans. il y a beaucoup d’espoir de la part de la population.”

Des partisans du président élu du Guatemala, Bernardo Arevalo, affrontent la police lors d’une manifestation devant le Congrès contre la suspension de l’inauguration de la nouvelle législature, peu avant la cérémonie d’investiture d’Arévalo à Guatemala, le 14 janvier 2024. MARTIN BERNETTI/AFP/Getty



Arevalo succède à Alejandro Giammattei, sous lequel plusieurs procureurs luttant contre la corruption ont été arrêtés ou contraints à l’exil. Des groupes de défense des droits l’ont accusé de réprimer les journalistes critiques. Il a également été accusé d’avoir soutenu la procureure générale Consuelo Porras, qui a dirigé la campagne contre Arevalo aux côtés du procureur principal Rafael Curruchiche et du juge Fredy Orellana.

Tous trois sont répertoriés comme corrompus et antidémocratiques par le ministère américain de la Justice.

Arevalo prédit des “difficultés” à mettre fin à la corruption

Le Guatemala est classé 30e sur 180 pays par Transparency International, qui classe les pays du plus au moins corrompu.

C’est également l’un des pays les plus inégalitaires d’Amérique latine, une réalité qui, parallèlement à des taux élevés de crimes violents, a contraint des centaines de milliers de personnes à fuir. risquer le périlleux voyage des migrants vers les États-Unis dans l’espoir d’une vie meilleure.

Dans un communiqué publié lundi, la vice-présidente américaine Kamala Harris a félicité Arevalo et a déclaré que l’administration Biden était impatiente de l’accueillir à Washington pour une visite « dans les mois à venir afin de renforcer les relations entre les États-Unis et le Guatemala et de faire de nouveaux progrès dans la lutte contre les causes profondes de la crise ». migration.”

“J’ai hâte de travailler avec le président Arevalo sur la sécurité civile, la bonne gouvernance, les droits de l’homme et la protection du travail, la violence sexiste et les opportunités économiques”, a déclaré Harris dans le communiqué, ajoutant : “Les gouvernements doivent travailler ensemble pour gérer la migration irrégulière dans notre hémisphère. »



Le Texas empêche les agents fédéraux de traiter les migrants dans un parc municipal frontalier

Arevalo est le fils du réformateur Juan José Arevalo, qui est devenu en 1945 le premier président démocratiquement élu du Guatemala après des décennies de dictature.

Ce polyglotte joueur d’échecs et amateur de jazz est confronté à une tâche délicate à la tête du Guatemala.

Pour commencer, il hérite d’un procureur général qui l’a “attaqué et criminalisé” et “a menacé la démocratie à un degré que nous n’avions pas cru possible”, a déclaré Edie Cux de Citizen Action, une version locale de Transparency International.

Arevalo lui-même a reconnu qu’il y aurait « des difficultés, puisque ces élites politico-criminelles, au moins pour un temps, continueront à être retranchées dans certaines branches de l’État ».