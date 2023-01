Le nouveau président du Brésil limoge le chef de l’armée du pays à la suite d’un soulèvement d’extrême droite | Nouvelles du monde

Le président brésilien a limogé le chef de l’armée du pays, craignant que la démocratie du pays ne soit menacée à la suite d’un soulèvement de manifestants d’extrême droite.

Le site officiel des forces armées brésiliennes a indiqué que le général Julio Cesar de Arruda avait été démis de ses fonctions de chef de l’armée.

Il a été remplacé par le général Tomas Miguel Ribeiro Paiva, qui dirigeait le commandement militaire du Sud-Est.

Environ 1 500 personnes ont été arrêtées après l’invasion du congrès, du palais présidentiel et de la cour suprême du Brésil début janvier.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible





2:10

Comment s’est déroulée l’insurrection du Brésil



Les émeutiers étaient demander une intervention militaire soit de restaurer l’ancien président d’extrême droite Jair Bolsonaro, soit d’évincer le nouvel élu de gauche Luiz Inacio Lula da Silva, connu sous le nom de Lula, qui a remporté les élections avec seulement 50,9% des voix.

Les partisans de l’ancien président ont pris d’assaut les bâtiments gouvernementaux et détruit des biens publics.

M. Lula a dit à plusieurs reprises en public qu’il y avait certainement des gens dans l’armée qui avaient permis que les émeutes se produisent.

Similitudes avec les émeutes du Congrès du 6 janvier 2021

L’émeute présentait de fortes similitudes avec Émeutes du 6 janvier 2021 au Congrès américain par des foules qui voulaient annuler la défaite électorale de l’ancien président Donald Trump face à Joe Biden.

M. Lula a rencontré le ministre de la Défense Jose Mucio, le chef d’état-major Rui Costa et le nouveau commandant de l’armée à Brasilia plus tard samedi.

S’exprimant par la suite, M. Mucio a déclaré que les émeutes du 8 janvier avaient provoqué “une fracture dans le niveau de confiance” au plus haut niveau de l’armée et que le gouvernement avait décidé qu’un changement était nécessaire.

En savoir plus sur le Brésil :

Que se passe-t-il dans la capitale ?

Les émeutes ne sont pas une vague de colère aléatoire

Mob tout droit sorti du livre de jeu de Trump – avec une différence

Image:

Une femme réagit à côté de militaires



L’ancien président sous enquête

M. Bolsonaro fait actuellement l’objet d’une enquête pour avoir prétendument encouragé ses partisans.

BrésilLa Cour suprême a maintenant accepté d’examiner les scènes affreuses, tout comme les politiciens américains ont mené une enquête sur Le rôle de Donald Trump dans ceux de Washington.

Acceptant une demande des procureurs fédéraux, le juge Alexandre de Moraes a déclaré: “Les personnalités publiques qui continuent de conspirer lâchement contre la démocratie en essayant d’établir un état d’exception seront tenues pour responsables.”

Cliquez pour vous abonner au Sky News Daily partout où vous obtenez vos podcasts

Les procureurs disent Monsieur Bolsonaroqui est aux États-Unis pour un traitement médicalfera l’objet d’une enquête pour possible “instigation et paternité intellectuelle des actes anti-démocratiques qui ont abouti au vandalisme et à la violence”.