WASHINGTON – Le sénateur américain Robert Menendez, qui a affronté l’administration Trump au sujet de ses ventes d’armes au Moyen-Orient, de son rejet des traités de contrôle des armements de la guerre froide et de son retrait de l’accord nucléaire iranien, est sur le point de devenir président du Sénat chargé des relations extérieures Comité.

Pour la première fois en une décennie, les démocrates auront le contrôle des deux chambres du Congrès et de la Maison Blanche, et Menendez, DN.J., serait un partenaire puissant pour le nouveau président élu Joe Biden. Biden a signalé une position plus dure envers la Russie, à la suite du piratage massif de SolarWinds du gouvernement américain et des réseaux privés, et envers l’Arabie saoudite, un client majeur des exportations d’armes américaines – ainsi que des plans de renouvellement des alliances américaines.

Le panel devra s’attaquer à une série de mesures de dernière minute de l’administration Trump, notamment une vente de 23 milliards de dollars d’avions de combat F-35 et d’autres armes aux Émirats arabes unis (à laquelle Menendez s’est opposé), ses sanctions contre la Turquie, alliée de l’OTAN. pour l’achat du système de défense antimissile S-400 de la Russie (que Menendez recherchait) et le retrait de milliers de soldats américains d’Afghanistan et d’Irak. Il devra également naviguer dans la réaction du monde au siège sanglant de la semaine dernière sur le Capitole américain par les partisans du président Donald Trump.

Bien que Menendez n’ait pas annoncé ses priorités depuis que les démocrates ont pris le contrôle du Sénat la semaine dernière, il a parrainé ces derniers mois un projet de loi visant à élever la protection des droits de l’homme dans le contrôle et l’exportation d’articles de défense, appelé loi sur la sauvegarde. Il a également dirigé une législation qui a été rejetée sous le contrôle du GOP pour bloquer l’accord sur les armes aux EAU, arguant que la vente pourrait déclencher une course aux armements au Moyen-Orient et que l’administration a précipité le contrôle.

« Il y a tout simplement trop de questions en suspens sur la protection de la technologie militaire américaine critique, les implications plus larges de ces ventes pour la sécurité nationale américaine concernant les relations des EAU, par exemple, avec la Russie et la Chine, telles qu’elles existent aujourd’hui », a-t-il déclaré le mois dernier. à propos de l’accord avec les EAU.

L’histoire continue

Le Congrès a secrètement bloqué les ventes d’armes américaines à la Turquie pendant près de deux ans

L’année dernière, le Sénat n’a pas réussi à annuler un trio de veto émis par Trump, permettant à l’administration de vendre des milliards de dollars d’armes à l’Arabie saoudite et aux Émirats arabes unis. Menendez avait utilisé son pouvoir en tant que membre de premier plan du panel pour organiser la vente pendant des mois, puis avait joué un rôle de premier plan dans la coalition bipartite qui a adopté 22 résolutions du Sénat désapprouvant des ventes d’une valeur de 8 milliards de dollars.

L’épisode reflétait l’animosité croissante du Congrès envers l’Arabie saoudite de la part des démocrates et des républicains à propos du meurtre du journaliste Jamal Khashoggi et du rôle des Saoudiens dans la guerre au Yémen, mais aussi une reprise d’un contrôle strict des ventes d’armes par le Congrès.

« Si vous regardez Menendez, il a joué un rôle déterminant dans la contestation des ventes d’armes à l’Arabie saoudite, par exemple, vous ne pouvez pas imaginer que ce sera comme d’habitude, ou du moins comme nous l’avons vu au cours des quatre dernières années. », A déclaré Rachel Stohl, vice-présidente pour les questions de défense au Stimson Center.

«Je ne pense pas que vous assisterez à cette réforme massive du processus de contrôle des transferts d’armes le premier jour, mais j’espère que vous verrez l’administration Biden arrêter les ventes d’armes qui ont été négociées à la dernière minute à des pays particuliers.»

Stohl a suggéré que l’administration Biden pourrait prendre des mesures pour mettre fin aux ventes d’armes saoudiennes qui ont été bloquées par le Congrès avant que Trump ne veto la législation.

Bien que l’administration Biden n’ait pas révélé si elle chercherait à annuler l’accord avec les Émirats arabes unis – et les responsables de l’administration Trump prévoient de finaliser ces contrats avant le jour de l’inauguration – Biden a promis de retirer le «dangereux chèque en blanc» que Trump a donné au prince héritier d’Arabie saoudite. Mohammed ben Salmane. Un refroidissement des liens entre la Maison Blanche et Riyad, le plus grand importateur d’armes au monde, pourrait avoir des répercussions sur les bénéfices des entreprises de défense américaines.

Bill Hartung, du Center for International Policy, a émis l’hypothèse que Biden pourrait bricoler des éléments de l’accord avec les Emirats Arabes Unis ou l’annuler entièrement, voire aller jusqu’à suspendre et revoir toutes les ventes récentes de Trump à la 11e heure. Il pourrait également choisir de ne rien faire et concentrer son attention sur les problèmes les plus urgents du pays.

Au milieu de la menace de veto, le Sénat rejette l’interdiction de la grande vente d’armes de Trump aux EAU

Pour les observateurs de la défense, d’autres changements de direction au Sénat incluent le nouveau président du Comité des crédits et de son sous-comité de la défense, le sénateur démocrate du Vermont, Patrick Leahy, et le nouveau président du Comité des services armés du Sénat, le sénateur démocrate du Rhode Island, Jack Reed. Reed a remis en question l’accord des EAU avec Menendez.

Leahy a coparrainé la loi de sauvegarde axée sur les droits humains avec Menendez. Il réclame depuis longtemps l’interdiction des mines terrestres et des armes à sous-munitions, et il est le père et l’homonyme de deux lois qui interdisent à l’exécutif de fournir une assistance militaire aux unités des forces de sécurité étrangères qui violent les droits de l’homme en toute impunité.

« Il sera le plus grand défenseur des droits de l’homme que vous allez avoir », a déclaré Hartung, ajoutant que Leahy sera mieux alignée avec Biden qu’avec Trump, qui a donné la priorité à l’industrie de la défense et à certains dirigeants autocratiques dans l’examen des ventes d’armes.

L’un des plus grands défis pour l’administration Biden sera de savoir comment répondre à la décision de l’Iran d’augmenter considérablement l’enrichissement d’uranium. Cette décision a été considérée comme un stratagème pour renforcer sa main dans les négociations futures avec Biden. Le président élu a promis de ramener les États-Unis à l’accord de l’ère Obama, appelé le Plan d’action global conjoint, si l’Iran respecte à nouveau ses dispositions.

Cependant, Menendez, qui s’est opposé à l’accord initial, pourrait inciter Biden à suivre cette voie plus lentement. Mendendez a déclaré qu’il soutiendrait un retour potentiel s’il allait plus loin en restreignant les capacités militaires et nucléaires de l’Iran. Il a également appelé à un engagement plus poussé des alliés dans une refonte du JCPOA.

«Tous ceux qui pensent que revenir au JCPOA, y compris certains de mes meilleurs collègues qui ont soutenu le JCPOA, reconnaissent qu’il faut faire plus que le JCPOA», a-t-il déclaré aux journalistes en octobre.