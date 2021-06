Le nouveau président de Microsoft, Satya Nadella, possède une immense maison au sommet d’une colline – Vérifiez sa valeur nette ! | Nouvelles des gens

New Delhi: Jeudi, Microsoft a annoncé avoir nommé le PDG Satya Nadella comme nouveau président de la société en remplacement de John Thompson.

Nadella, qui a été créditée d’avoir développé les activités de Microsoft, y compris des acquisitions telles que LinkedIn et ZeniMax, avait précédemment pris la direction de la société en 2014.

Avec le buzz autour du nouveau président Nadella, les gens sont curieux d’en savoir plus sur le dirigeant d’entreprise d’origine indienne.

Vous serez peut-être surpris d’apprendre que Satya Nadella n’a jamais aspiré à travailler pour l’une des plus grandes entreprises technologiques au monde. En fait, il rêvait simplement de jouer au cricket pour Hyderabad puis de travailler dans une banque, selon l’une de ses interviews.

Voici quelques autres faits intéressants sur le nouveau président de Microsoft que vous ne connaissez peut-être pas:

1. Il est né à Hyderabad dans une famille parlant le télougou. Le père de Nadella était un officier de l’IAS et sa mère travaillait comme conférencière en sanskrit.

Il a étudié à la Hyderabad Public School, Begumpet et a obtenu son baccalauréat en génie électrique du Manipal Institute of Technology. Étonnamment, il avait des aspirations différentes quand il était à l’école.

« En classe 12, si vous m’aviez interrogé sur mon rêve, c’était d’aller dans une petite université, de jouer au cricket pour Hyderabad et éventuellement de travailler pour une banque. C’était tout. Être ingénieur et aller en Occident ne m’est jamais venu à l’esprit », a-t-il déclaré au First Post dans une interview.

2. Il est marié à Anu ou Anupama qui est la fille du coéquipier IAS de son père. Le duo a trois enfants. Son fils aîné Zain a des capacités différentes et il est tétraplégique légalement aveugle et atteint de paralysie cérébrale.

(Photo de courtoisie: Bon entretien ménager/Lisa Romerein)

3. Satya et sa famille vivent dans une grande maison au sommet d’une colline surplombant un grand lac. Avec trois enfants, ils ont aussi un chien pour leur tenir compagnie.

4. À un moment donné, il avait envisagé de quitter son emploi chez Microsoft et de retourner dans son pays natal en Inde, car sa femme ne pouvait pas le rejoindre à Seattle. Cependant, tout s’est finalement bien passé lorsqu’elle l’a retrouvé à Seattle et que les deux ont fondé une famille ensemble.

5. Le nouveau président de Microsoft est l’auteur du livre « Hit Refresh: The Quest to Rediscover Microsoft’s Soul and Imagine a Better Future for Everyone » qui est sorti en 2017.

6. Selon CA Knowledge, la valeur nette de Nadella est estimée à 420 millions de dollars et son salaire est estimé à plus de 42 millions de dollars par an.