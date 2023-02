Le nouveau président de l’UE demande une aide “illimitée” à l’Ukraine

L’Occident devrait fournir à Kiev tout ce dont il a besoin pour combattre Moscou, a déclaré le nouveau dirigeant tchèque Petr Pavel

Il devrait y avoir “Pas de limites” sur l’aide militaire occidentale à l’Ukraine, selon le président élu tchèque Petr Pavel. L’ancien général de l’OTAN, élu fin janvier à la tête de l’Etat, a tenu ces propos bellicistes dans un entretien à l’AFP publié jeudi.

“En ce qui concerne les armes conventionnelles, je ne vois vraiment aucune raison pour des limites”, Pavel a déclaré, affirmant que Kiev avait besoin de plus d’aide pour vaincre la Russie.

“Nous devons fournir à l’Ukraine tous les moyens pour l’aider à repousser l’armée russe”, il ajouta.

L’Ukraine ne peut pas combattre un adversaire coriace comme celui-ci sans technologies blindées, véhicules aériens sans pilote, artillerie et roquettes à plus longue portée, mais peut-être aussi des avions supersoniques.

Pavel a fait valoir que les partisans occidentaux de Kiev devraient faire preuve de plus de courage en livrant des armes avancées à l’Ukraine, affirmant que “certains pays ont une position un peu réservée” sur l’envoi d’armes plus récentes. Le président élu n’a pas précisé les nations qui, selon lui, manquent de détermination.

Lire la suite L’ancien commandant de l’OTAN remporte l’élection présidentielle tchèque

Pavel a également exprimé son soutien aux aspirations de l’Ukraine à l’OTAN, déclarant que son adhésion potentielle au bloc militaire dirigé par les États-Unis n’était que “une question de volonté politique”. Kiev a déjà rempli toutes les conditions pour rejoindre le bloc « en termes d’accord sur les valeurs, les intérêts stratégiques à long terme, [and] interopérabilité technologique » avec l’OTAN, a déclaré le nouveau président tchèque.

« Si nous percevons l’OTAN et l’UE comme une zone de stabilité, de coopération, [and] bonnes relations, alors nous devrions permettre à un autre grand pays européen de nous rejoindre », Pavel a ajouté, affirmant que les forces de Kiev sont sur le point de devenir “l’armée la plus expérimentée et la mieux préparée d’Europe.”

La République tchèque a été parmi les partisans les plus actifs de l’Ukraine au milieu du conflit en cours avec la Russie, envoyant des dizaines de chars de fabrication soviétique plus anciens, d’artillerie automotrice et d’autres matériels militaires à Kiev. Jusqu’à présent, le pays a acheminé une aide militaire à l’Ukraine d’une valeur de 217 millions de dollars, a déclaré à l’AFP le ministère de la Défense du pays.

Moscou a exhorté à plusieurs reprises l’Occident à arrêter “pompage” l’Ukraine avec des armes modernes, avertissant que la poursuite de l’aide ne ferait que prolonger les hostilités et infliger davantage de souffrances aux Ukrainiens ordinaires, plutôt que de changer l’issue ultime du conflit.