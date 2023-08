Le nouveau président de l’État de l’Ohio sera Walter ‘Ted’ Carter Jr., un chef de l’enseignement supérieur et militaire

COLUMBUS, Ohio (AP) – L’Université d’État de l’Ohio a nommé mardi un leader vétéran de l’enseignement supérieur possédant une vaste expérience militaire comme son prochain président, occupant un poste de direction vacant au moment même où les étudiants retournaient aux cours d’automne dans l’une des plus grandes universités du pays.

Walter « Ted » Carter Jr., 64 ans, est l’actuel président du système de l’Université du Nebraska – une autre institution de concession de terres du Midwest avec un grand centre médical – et ancien surintendant de l’US Naval Academy. Il est également un vice-amiral à la retraite qui a fréquenté la Navy Fighter Weapons School, connue sous le nom de Top Gun, et détient le record national des atterrissages arrêtés par un porte-avions avec plus de 2 000 touchés sans encombre.

« J’ai l’impression d’avoir préparé toute ma vie pour un événement que je n’ai honnêtement pas vu venir », a déclaré Carter aux participants réunis après que les administrateurs l’ont élu. éducation. »

Il commencera son nouveau rôle le 1er janvier, avec le vice-président exécutif Peter Mohler servant à titre intérimaire jusque-là.

Carter a présidé une période de croissance des inscriptions au Nebraska, y compris des gains records parmi les étudiants sous-représentés. Il a lancé le Nebraska Promise, un programme d’aide financière garantissant une couverture complète des frais de scolarité pour les étudiants à revenu faible et moyen, et a mis en place un budget qui a gelé les frais de scolarité pendant deux ans.

Il a déclaré mardi qu’il était trop tôt pour dire s’il poursuivrait quelque chose de similaire dans l’Ohio, ou comment une décision de la Cour suprême des États-Unis contre l’action positive pourrait affecter les objectifs de diversité de l’État de l’Ohio.

Carter s’est qualifié de « tireur direct » et a déclaré qu’il travaillait de manière apolitique avec les deux parties au Nebraska.

Carter occupe un poste vacant dans l’État de l’Ohio laissé par la démission à mi-contrat de la présidente Kristina Johnson en novembre, qui est restée largement inexpliquée. L’ingénieure et ancienne sous-secrétaire du Département américain de l’énergie avait été chancelière du système universitaire public de New York avant de rejoindre les Buckeyes en tant que présidente en 2020. Elle a continué à servir jusqu’en mai, à la fin de l’année scolaire 2022-2023.

Les chefs d’établissement ont félicité Carter pour son ingéniosité stratégique et son style de leadership collaboratif.

« Le président Carter apporte une combinaison inégalée de leadership stratégique et de véritable service, et nous ne pourrions être plus ravis de l’accueillir, lui et sa famille, dans l’État de l’Ohio », a déclaré le président du conseil Hiroyuki Fujita, qui a présidé le sous-comité de sélection présidentielle.

Fujita a déclaré que la recherche présidentielle de l’État de l’Ohio était « exhaustive », y compris 50 candidats contactés par l’université et 100 personnes recommandées pour le poste via le site Web de l’école.

Carter a déclaré que l’État de l’Ohio est connu dans le monde entier pour sa recherche, son enseignement et son engagement envers le service.

« Le travail effectué dans l’Ohio et au-delà pour façonner l’avenir de la recherche et de l’innovation, du développement de la main-d’œuvre, des arts, des soins de santé, de l’abordabilité des universités et de l’athlétisme universitaire est remarquable », a-t-il déclaré. « Ce sont des domaines qui me passionnent particulièrement, et j’ai hâte de commencer mon voyage en tant que Buckeye. »

Avant de superviser les 70 000 étudiants, professeurs et membres du personnel du système du Nebraska, Carter a dirigé l’US Naval Academy en tant que surintendant le plus ancien depuis la guerre civile.

Carter a obtenu un baccalauréat de l’Académie navale en physique et océanographie et a servi pendant 38 ans, recevant la Distinguished Flying Cross et la Bronze Star. Il a enregistré plus de 6 300 heures de vol, dont 125 missions de combat en Irak, Afghanistan, Koweït, Bosnie et Kosovo.

Lui et sa femme, Lynda, sont mariés depuis 41 ans et ont deux enfants adultes.

Julie Carr Smyth, Associated Press