Le nouveau président de l’Assemblée générale des Nations Unies appelle à l’unité pour s’attaquer aux problèmes des frontières

LES NATIONS UNIES — L’ancien Premier ministre camerounais a pris mardi la présidence de l’Assemblée générale des Nations Unies, lançant « un appel clair » à Les nations divisées du monde se rassembler et agir pour relever les défis mondiaux, du changement climatique à la pauvreté, en passant par les conflits et la violence armée.

Philemon Yang a déclaré à l’organisation mondiale de 193 membres qu’il y avait des doutes quant à la capacité des nations à unir leurs forces pour s’attaquer à ces problèmes et à d’autres problèmes urgents. Mais il a ajouté : « Nous devons démontrer que la coopération internationale reste l’outil le plus efficace à notre disposition pour résoudre les problèmes profonds et sans frontières auxquels nous sommes confrontés. »

Yang, un ancien diplomate qui a été Premier ministre de son pays d’Afrique de l’Ouest de 2009 à 2019, a déclaré que la pierre angulaire de sa présidence d’un an « sera construite sur les principes d’unité dans la diversité ».

Il a déclaré que la paix et la sécurité continueront d’être « d’une importance primordiale » durant sa présidence.

« C’est pourquoi j’exhorterai l’Assemblée à intensifier sa détermination à donner la priorité à la résolution des conflits, y compris ceux qui sont insolubles dans la bande de Gaza, Haïtiet Ukraine, « ainsi que de trouver des solutions durables à la situation dans la région des Grands Lacs et ailleurs en Afrique », a déclaré Yang.

Le président sortant de l’Assemblée générale, Dennis Francis, a exhorté l’ONU, créée sur les cendres de la Seconde Guerre mondiale, à se montrer à la hauteur de son mandat : ​​maintenir la paix et la sécurité internationales.

« Ce n’est pas un euphémisme de dire que l’ampleur des souffrances humaines causées par l’homme dont nous sommes témoins dans le monde entier est tout simplement stupéfiante », a déclaré l’ancien diplomate et ambassadeur de Trinité-et-Tobago, évoquant Gaza et d’autres conflits.

Mais François a également averti que des millions de personnes vivent aujourd’hui dans une pauvreté abjecte et sans espoir, et que « si nous suivons la trajectoire actuelle, des millions d’autres seront confrontées à la pauvreté et à la faim d’ici 2030 ».

Le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres L’accent a également été mis sur la nécessité pour les nations de travailler ensemble.

Il a déclaré que la 78e session de l’Assemblée générale, qui s’est terminée mardi matin, a été « une année tumultueuse » de pauvreté, d’inégalités, d’injustice, de division, de violence et de conflits persistants – et que c’était également l’année la plus chaude jamais enregistrée.

« Mais cette session se termine également à un moment où l’espoir et l’inspiration grandissent quant à ce que nous pouvons accomplir si nous travaillons ensemble », a déclaré le chef de l’ONU.

Mardi après-midi, lors de l’ouverture de la 79e session de l’Assemblée, Guterres a déclaré aux diplomates : « Pas à pas, solution après solution, nous pouvons rétablir la confiance et la foi les uns envers les autres, et dans ce que nous pouvons accomplir grâce à la collaboration et à la solidarité. »

Yang présidera la prochaine réunion des dirigeants mondiaux à l’Assemblée générale, d’abord lors du Sommet du futur les 22 et 23 septembre, convoqué par le secrétaire général pour stimuler l’action multilatérale sur les questions mondiales – et réformer les institutions mondiales fondées après la Seconde Guerre mondiale y compris les Nations Unies.

Immédiatement après la fin du sommet, les dirigeants mondiaux tiendront leur réunion mondiale annuelle du 24 au 30 septembre, avec des discours publics à l’assemblée et de nombreuses réunions privées où se déroulent souvent une grande partie des affaires mondiales.