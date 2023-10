il y a 11 minutes 09.04 HAE Le nouveau président de la Chambre, Mike Johnson, signale sa volonté de poursuivre la destitution de Biden

Bonjour, lecteurs du blog politique américain. Dans sa première interview majeure depuis qu’il a remporté l’élection à la présidence de la Chambre, le républicain de Louisiane Mike Johnson tous deux ont clairement indiqué que l’idéologie conservatrice qu’il a adoptée tout au long de ses six années de mandat n’a pas changé, tout en évitant de peser sur l’une des questions les plus controversées qui lui étaient soumises. Parler à commentateur conservateur de Fox News Sean Hannityil a refusé de réitérer ses attaques contre le mariage homosexuel, ni de préciser s’il ferait pression en faveur d’une interdiction nationale de l’avortement.

Mais il y a un sujet sur lequel Johnson n’a pas hésité, peut-être parce qu’il n’est pas particulièrement controversé parmi les Républicains : Joe Biden. « Je pense que c’est une présidence ratée », a-t-il déclaré, réitérant l’allégation familière selon laquelle le président souffre de déclin cognitif. L’orateur a également déclaré qu’il était “très probable” que l’enquête de destitution en cours contre le président soit centrée sur des allégations de corruption de longue date et encore non vérifiées concernant son fils. Chasseur Biden, révéleront des infractions qui méritent d’être inculpées. C’était un signe aussi sûr que n’importe quel autre que l’effort de division et presque certainement chimérique se poursuivra dans les mois à venir.

