Le nouveau président de la BBC, Richard Sharp, accusé de restaurer l’impartialité

M. Dowden a déclaré: «Le leadership de Richard dans la haute direction de la finance et du commerce, combiné à sa passion pour la culture et le service public, font de lui la personne idéale pour ce rôle extrêmement important.»

On pense que M. Sharp a une fortune personnelle de plus de 100 millions de livres sterling. Les partisans du parti travailliste ont rapidement critiqué la nomination.

Alastair Campbell, l’ancien spin doctor de Tony Blair, a tweeté: «Ainsi, la marche vers la droite argentée se poursuit à un rythme soutenu. Nouveau président de la BBC superwealthy ex Goldman Sachs patron de Sunak et dernièrement assistant de Sunak. Le contingent anti-service public fait vraiment entrer tout son personnel à l’intérieur maintenant.

Cependant, la nomination de M. Blair au poste de président de la BBC en 2001 était Gavyn Davies, un économiste en chef millionnaire chez Goldman Sachs. Le président sortant, Sir David Clementi, qui part le mois prochain, était auparavant directeur général de Kleinwort Benson.

Le gouvernement a déclaré que M. Sharp avait été sélectionné «à l’issue d’un concours ouvert et rigoureux et conformément au code de gouvernance».

Parmi les autres personnes liées à l’emploi figuraient George Osborne, Lord Moore d’Etchingham, Amber Rudd, Nicky Morgan et Andrew Neil.

Il apportera sa vaste expérience du commerce mondial, des industries créatives et du service public pour diriger le conseil d’administration de la BBC, aidant le directeur général à remplir la mission et les objectifs publics de la BBC dans le paysage médiatique en évolution rapide.

M. Sharp comparaîtra maintenant devant les députés de la commission spéciale du numérique, de la culture, des médias et du sport pour un examen préalable à la nomination le 14 janvier 2020. Il devrait prendre ses fonctions à la fin du mandat de Sir David Clementi en février.

M. Sharp a déclaré hier: « La BBC est au cœur de la vie culturelle britannique et je suis honoré d’avoir la chance de l’aider à traverser le prochain chapitre de son histoire. »

Dans le cadre du processus de nomination, M. Sharp doit se présenter devant le comité restreint du numérique, de la culture, des médias et du sport dans les prochains jours.

Julian Knight, président du comité, a déclaré: «Le comité DCMS a hâte d’interroger le candidat préféré pour le poste lors d’une audience préalable à la nomination la semaine prochaine sur ses points de vue à un moment critique pour la BBC sur son rôle et l’avenir du public. service de radiodiffusion plus généralement. »

Profil: Richard Sharp

Richard Sharp prendra la présidence de la BBC pendant l’une des périodes les plus turbulentes de son histoire.

L’ancien président du principal investissement en Europe du géant des services financiers Goldman Sachs, âgé de 64 ans, remplacera Sir David Clementi lors de sa démission en février, a rapporté le rédacteur en chef de la BBC Amol Rajan.

Il travaillera en étroite collaboration avec le nouveau directeur général Tim Davie alors que la société fait face à un examen minutieux de l’égalité de rémunération, de la diversité, des licences de télévision gratuites pour les plus de 75 ans et de la concurrence des services de streaming tels que Netflix, ainsi que de la crise des coronavirus.

Le banquier, qui a lu la philosophie, la politique et l’économie à Oxford, a plus de 30 ans d’expérience dans le secteur financier et a passé 23 ans chez Goldman, où il aurait encadré l’actuel chancelier Rishi Sunak.

Auparavant, il a travaillé dans les services bancaires commerciaux et d’investissement pour JP Morgan.

M. Sharp, ancien président et administrateur émérite de la Royal Academy, aurait été un conseiller informel de M. Sunak depuis le début de la pandémie de Covid-19 et a joué un rôle clé dans la création du fonds gouvernemental pour le rétablissement de la culture de 1,57 milliard de livres sterling. .

Il a également été membre du comité de politique financière de la Banque d’Angleterre de 2013 à 2019 et siège au conseil d’administration du Center for Policy Studies, le groupe de réflexion fondé par Margaret Thatcher dans les années 1970.

La nomination du président de la BBC a été largement considérée comme politique.

M. Sharp, qui est multimillionnaire et qui a figuré sur la Sunday Times Rich List, est un donateur de longue date du Parti conservateur et a siégé au conseil des conseillers économiques de Boris Johnson lorsqu’il était maire de Londres.

Il était également directeur de l’Olympic Legacy Board.

Il est devenu l’un des favoris du poste de la BBC après que Charles Moore, l’ancien rédacteur en chef du Daily Telegraph et fervent critique des droits de licence, se soit apparemment exclu l’automne dernier.