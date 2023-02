Le nouveau président conservateur de Rishi Sunak fait allusion à la date des prochaines élections générales

Inscrivez-vous à l’e-mail Inside Politics pour votre briefing quotidien gratuit sur les plus grandes histoires de la politique britannique Recevez notre e-mail gratuit Inside Politics

Le nouveau président conservateur de Rishi Sunak a semblé faire allusion à la date des prochaines élections générales britanniques dans un message aux partisans du parti.

Greg Hands a déclaré qu’il était « partant » pour la lutte contre les travaillistes après avoir été nommé en remplacement de Nadhim Zahawi dans le rôle clé au CCHQ.

Dans un e-mail aux partisans conservateurs, M. Hands a déclaré que “les 18 prochains mois nous verront gagner ou perdre les prochaines élections générales” – un indice que M. Sunak pourrait se rendre dans le pays en septembre 2024.

Interrogé sur la date possible mercredi, le nouveau ministre a déclaré qu’il “ne voit pas dans quelles circonstances une élection aurait lieu cette année” et a déclaré que “la forte attente serait 2024”.

Il a déclaré que la perspective d’un vote lors du scrutin de janvier 2025 – le dernier qui puisse avoir lieu – ne serait “pas très festive” puisque les partis devraient faire campagne pendant la campagne de Noël.

M. Hands a averti que le parti était confronté à une série de sondages locaux “difficiles” en mai, mais a déclaré qu’il se concentrait sur la construction d’une plate-forme pour les élections générales de l’année prochaine.

Le président conservateur a également défendu la nomination du député au franc-parler Lee Anderson au poste de vice-président du parti, affirmant qu’il était un “atout fantastique” et qu’il était quelqu’un de “grande intégrité”.

La nomination de M. Anderson, le député controversé du mur rouge avec une tendance à faire des commentaires qui suscitent l’indignation, est considérée comme une tentative d’équilibrer l’attribution de la présidence du parti à un député londonien de M. Hands.

M. Anderson a été surnommé «30p Lee» pour avoir affirmé que les repas pouvaient être préparés pour cette somme et suggéré que les personnes utilisant les banques alimentaires ne pouvaient pas budgétiser ou cuisiner correctement.

En 2021, lors du tournoi de football masculin Euro 2020, il a juré de boycotter les matchs de l’Angleterre pour protester contre la position antiraciste des joueurs consistant à se mettre à genoux avant les matchs.

Un ancien ministre conservateur a déclaré L’indépendant M. Anderson serait un «gêne ambulant» dans le travail. Un autre conservateur a déclaré à Sky News que le mur rouge est “tout ce qui ne va pas avec la marque conservatrice”.

Il est apparu que M. Anderson avait écrit un article en 2016 – alors qu’il était encore conseiller travailliste – qualifiant les conservateurs d’« épouvantables » et déclarant : « Ils ne comprennent pas vraiment les travailleurs et ils ne le comprendront jamais.

M. Hands a refusé de dire s’il soutenait certains des commentaires passés de M. Anderson, mais a déclaré à LBC qu’il n’avait pas “étudié chaque déclaration faite par les députés d’arrière-ban conservateurs”.

Le président conservateur a déclaré à Times Radio: “Parcours fantastique, ancien mineur de charbon et en fait jusqu’à il n’y a pas si longtemps, membre du parti travailliste et donc c’est quelqu’un, je pense, qui apporte quelque chose de différent au parti et je pense que lui et moi travaillerons très bien ensemble.