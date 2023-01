Le nouveau président brésilien travaille à inverser la déforestation en Amazonie

Secouant un hochet traditionnel, la nouvelle responsable brésilienne des affaires autochtones a récemment traversé tous les coins du siège de l’agence – même son café – alors qu’elle invoquait l’aide des ancêtres lors d’un rituel de purification.

Le rituel avait une signification supplémentaire pour Joenia Wapichana, la première femme autochtone du Brésil à commander l’agence chargée de protéger la forêt amazonienne et ses habitants. Une fois assermentée le mois prochain sous la direction du nouveau président Luiz Inácio Lula da Silva, Wapichana promet de faire le ménage dans une agence qui, selon les critiques, a permis l’exploitation des ressources de l’Amazonie au détriment de l’environnement.

Pendant que Wapichana exécutait le rituel, les peuples autochtones et les représentants du gouvernement ont scandé avec enthousiasme « Yoohoo ! Funai est à nous !” — une référence à l’agence qu’elle dirigera.

Les écologistes, les peuples autochtones et les électeurs favorables à leurs causes ont joué un rôle important dans la courte victoire de Lula sur l’ancien président Jair Bolsonaro. Maintenant, Lula cherche à tenir les promesses de campagne qu’il leur a faites sur un large éventail de questions, de l’expansion des territoires autochtones à l’arrêt d’une vague de déforestation illégale.

Pour atteindre ces objectifs, Lula nomme des écologistes et des peuples autochtones bien connus à des postes clés à la Funai et dans d’autres agences que Bolsonaro avait remplies avec des alliés de l’agro-industrie et des officiers militaires.

Au cours des deux mandats précédents de Lula en tant que président, il avait un bilan mitigé sur les questions environnementales et autochtones. Et il est certain de faire face à des obstacles de la part des gouverneurs d’État pro-Bolsonaro qui contrôlent toujours des pans entiers de l’Amazonie. Mais les experts disent que Lula fait les bons premiers pas.

Les responsables fédéraux que Lula a déjà nommés à des postes clés “ont le prestige national et international pour inverser toutes les destructions environnementales que nous avons subies au cours de ces quatre années de gouvernement Bolsonaro”, a déclaré George Porto Ferreira, analyste à Ibama, la loi brésilienne sur l’environnement. -agence d’exécution.

Les partisans de Bolsonaro, quant à eux, craignent que la promesse de Lula de renforcer les protections environnementales nuise à l’économie en réduisant la quantité de terres ouvertes au développement et punisse les gens pour des activités qui étaient auparavant autorisées. Certains partisans liés à l’agro-industrie ont été accusés d’avoir fourni une aide financière et logistique aux émeutiers qui ont pris d’assaut au début du mois le palais présidentiel, le Congrès et la Cour suprême du Brésil.

Lorsque Bolsonaro était président, il a déshonoré la Funai et d’autres agences chargées de la surveillance environnementale. Cela a permis à la déforestation d’atteindre son plus haut niveau depuis 2006, car les promoteurs et les mineurs qui ont pris des terres aux peuples autochtones ont subi peu de conséquences.

Entre 2019 et 2022, le nombre d’amendes infligées pour activités illégales en Amazonie a diminué de 38 % par rapport aux quatre années précédentes, selon une analyse des données du gouvernement brésilien par l’Observatoire du climat, un réseau de groupes environnementaux à but non lucratif.

L’un des signes les plus forts à ce jour des intentions de Lula d’inverser ces tendances a été sa décision de renvoyer Marina Silva à la tête du ministère de l’environnement du pays. Silva a occupé le poste entre 2003 et 2008, une période où la déforestation a diminué de 53 %. Ancienne récolteuse de caoutchouc de l’État d’Acre, Silva a démissionné après s’être heurtée à des dirigeants du gouvernement et de l’agro-industrie au sujet de politiques environnementales qu’elle jugeait trop indulgentes.

Silva contraste fortement avec le premier ministre de l’environnement de Bolsonaro, Ricardo Salles, qui n’avait jamais mis les pieds en Amazonie lorsqu’il a pris ses fonctions en 2019 et a démissionné deux ans plus tard à la suite d’allégations selon lesquelles il aurait facilité l’exportation de bois abattu illégalement.

Parmi les autres mesures que Lula a prises pour soutenir l’Amazonie et ses habitants, citons :

— La signature d’un décret qui rajeunirait l’effort international le plus important pour préserver la forêt tropicale — le Fonds amazonien. Le fonds, que Bolsonaro avait vidé, a reçu plus de 1,2 milliard de dollars, principalement de la Norvège, pour aider à financer le développement durable de l’Amazonie.

— Révoquer un décret de Bolsonaro qui autorisait l’exploitation minière dans les zones autochtones et de protection de l’environnement.

— Créer un ministère des Peuples autochtones, qui supervisera tout, des frontières territoriales à l’éducation. Ce ministère sera dirigé par Sônia Guajajara, la première femme autochtone du pays à occuper un poste gouvernemental aussi élevé.

« Ce ne sera pas facile de surmonter 504 ans en seulement quatre ans. Mais nous sommes prêts à utiliser ce moment pour promouvoir une reprise de la force spirituelle du Brésil », a déclaré Guajajara lors de sa cérémonie d’intronisation, qui a été retardée par les dégâts causés au palais présidentiel par les émeutiers pro-Bolsonaro.

La forêt amazonienne, qui couvre une superficie deux fois plus grande que l’Inde, agit comme un tampon contre le changement climatique en absorbant de grandes quantités de dioxyde de carbone. Mais Bolsonaro considérait la gestion de l’Amazonie comme une affaire interne, ce qui a porté un coup à la réputation mondiale du Brésil. Lula essaie de réparer ces dégâts.

Lors du sommet de l’ONU sur le climat en Égypte en novembre, Lula s’est engagé à mettre fin à toute déforestation d’ici 2030 et a annoncé l’intention de son pays d’accueillir la conférence sur le climat COP30 en 2025. Le Brésil devait accueillir l’événement en 2019, mais Bolsonaro l’a annulé en 2018. après son élection.

Alors que Lula a des objectifs environnementaux ambitieux, la lutte pour protéger l’Amazonie se heurte à des obstacles complexes. Par exemple, obtenir la coopération des autorités locales ne sera pas facile.

Six des neuf États amazoniens sont dirigés par des alliés de Bolsonaro. Ceux-ci incluent Rondonia, où les colons d’origine européenne contrôlent le pouvoir local et ont démantelé la législation environnementale par le biais de l’assemblée de l’État ; et Acre, où le manque d’opportunités économiques pousse les saigneurs de caoutchouc qui se sont longtemps battus pour préserver la forêt tropicale à adopter le pâturage du bétail à la place.

L’Amazonie est également en proie depuis des décennies à l’extraction illégale d’or, qui emploie des dizaines de milliers de personnes au Brésil et dans d’autres pays, comme le Pérou et le Venezuela. L’exploitation minière illégale entraîne la contamination par le mercure des rivières dont dépendent les peuples autochtones pour pêcher et boire.

« Sa principale cause est l’absence de l’État », explique Gustavo Geiser, un expert médico-légal de la police fédérale qui a travaillé en Amazonie pendant plus de 15 ans.

Un domaine où Lula a plus de contrôle est la désignation des territoires indigènes, qui sont les régions les mieux préservées de l’Amazonie.

Lula est sous pression pour créer 13 nouveaux territoires indigènes – un processus qui s’était enlisé sous Bolsonaro, qui a tenu sa promesse de ne pas accorder “un pouce de plus” de terre aux peuples indigènes.

Une étape majeure consistera à étendre la taille d’Uneiuxi, qui fait partie de l’une des régions les plus reculées et culturellement diversifiées du monde qui abrite 23 peuples. Le processus d’expansion des limites d’Uneiuxi a commencé il y a quatre décennies, et la seule étape restante est une signature présidentielle, qui augmentera sa taille de 37% à 551 000 hectares (2 100 miles carrés).

“Lula a déjà indiqué qu’il n’aurait aucun problème à faire cela”, a déclaré Kleber Karipuna, un proche collaborateur de Guajajara.

___

La couverture climatique et environnementale de l’Associated Press reçoit le soutien de plusieurs fondations privées. En savoir plus sur l’initiative climatique d’AP ici. L’AP est seul responsable de tout le contenu.

Fabiano Maisonnave et Diane Jeantet, The Associated Press

Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Forêt amazonienneBrésilChangement climatique