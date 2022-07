Le nouveau président albanais appelle à l’unité politique

TIRANA, Albanie (AP) – Le nouveau président albanais a prêté serment dimanche et a exhorté les partis politiques du pays à coopérer sur l’avenir du pays et à consolider l’État de droit.

Le président Bajram Begaj, 55 ans, qui a gagné après avoir obtenu 78 voix au Parlement de 140 sièges, a officiellement pris ses fonctions lors d’une cérémonie au parlement.

“Je ne resterai pas neutre vis-à-vis de quiconque mettant ses intérêts personnels au-dessus de ceux de notre nation”, a déclaré Begaj, un ancien chef d’état-major de l’armée.

Lors d’une cérémonie ultérieure au bureau présidentiel, le chef de la Cour constitutionnelle a remis la Constitution du pays à Begaj.

Begaj a été nommé par le Parti socialiste de gauche au pouvoir après qu’aucun candidat de compromis n’ait été trouvé avec l’opposition. La plupart des législateurs de l’opposition ont boycotté le vote et certains ont également évité la cérémonie de prestation de serment.

Begaj est le huitième président de l’Albanie post-communiste et le troisième parmi les militaires. La présidence de cinq ans a un rôle largement cérémoniel et le président est censé se tenir au-dessus des divisions partisanes. Le président est le commandant général de l’armée, exerçant également une certaine autorité sur le pouvoir judiciaire et les forces armées.

Begaj a commencé son discours au parlement en parlant de la “voie européenne irréversible” de l’Albanie.

Plus tôt ce mois-ci, l’Albanie, membre de l’OTAN depuis 2009, a lancé des pourparlers d’adhésion avec l’Union européenne.

“L’Albanie européenne, aujourd’hui une promesse et demain une réalité, est la couronne du plus beau rêve historique du peuple albanais”, a-t-il déclaré.

L’UE, les États-Unis et d’autres pays occidentaux ont accueilli Begaj à son nouveau poste.

Le président du Conseil européen, Charles Michel, a félicité Begaj dans un tweet dimanche, ajoutant qu'”avec l’ouverture des négociations d’adhésion, nous sommes à un moment passionnant dans les relations UE-Albanie”.

Llazar Semini, Associated Press