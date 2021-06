Le nouveau présentateur de A Place In The Sun, Lee Juggurnauth, révèle une nouvelle coupe de cheveux et de nouvelles tenues avant le tournage

Le nouveau présentateur de A PLACE In The Sun, Lee Juggurnauth, a révélé sa nouvelle coupe de cheveux et ses tenues estivales avant le tournage de la nouvelle série.

Le présentateur qui a beaucoup voyagé, 34 ans, a rejoint le groupe d’experts après s’être taillé une carrière réussie en tant que promoteur immobilier.

L’animateur Lee Juggurnauth a dévoilé sa garde-robe d’été avant le tournage de la nouvelle série[/caption]

Le nouvel animateur a montré sa garde-robe estivale et a déclaré aux fans qu’il fallait « beaucoup de préparation » pour tourner l’émission immobilière de Channel 4.

Lee a partagé un selfie miroir de lui posant dans une chemise à manches courtes nautique, écrivant: « Je travaille juste à compléter ce bronzage . «

L’ancien coureur de l’industrie de la musique a ensuite séduit les fans lorsqu’il a posté une photo de lui dans une chemise colorée déboutonnée.

Il a également fait ses débuts avec son barnet sensiblement plus court et a admis qu’il était très fier de son apparence.

L’hôte de Channel 4 il y a beaucoup de « préparatifs » qui se déroulent dans les coulisses[/caption]

Il a dit au Express: « Je ne vais pas mentir, je fais évidemment attention à mon apparence et j’essayais de bien ma tenue et d’essayer de m’assurer que mes cheveux étaient coupés et tout ça.

« Il y avait beaucoup de préparation, alors quand je me suis envolé pour le faire, j’ai réalisé qu’il y avait cette énorme accumulation. »

Les récents messages de Lee ont fait s’effondrer ses fans, plusieurs à gauche jaillissant de l’hôte facile à regarder.

Un fan heureux a écrit : « Wow! C’est une autre belle photo de toi . »

Lee a admis qu’il était fier de son apparence[/caption]

Un autre a plaisanté : « C’est une émission familiale. Encore quelques boutons s’il vous plait !! »

Un troisième a simplement posté : « Swarve ! «

Lee, qui est devenu le huitième animateur à rejoindre l’équipe, a admis que c’est une « lutte difficile » lorsque vous êtes une personne de couleur pour décrocher un rôle à la télévision.

Les parents de Lee sont originaires de l’île Maurice, où il a passé une grande partie de son enfance, ayant grandi à Windsor.

Lee est le huitième hôte à rejoindre l’équipe immobilière[/caption]

L’expert immobilier a dit Étoile du jour: « Pour moi, c’est un combat difficile quand on est une personne de couleur dans n’importe quel environnement en ce moment et surtout à la télévision.

« Je pense que nous savons tous qu’il doit y avoir des personnes et une représentation plus diversifiées [on TV]. «

Il a également félicité Channel 4 pour avoir célébré la diversité sur le petit écran.

Il a poursuivi: « J’étais vraiment fier de faire partie de cette famille Channel 4 parce que Channel 4 est l’une de ces chaînes qui célèbre vraiment la diversité et les gens qui sont différents. »

La star de la télévision a félicité Channel 4 pour avoir célébré la diversité[/caption]





La star de la télévision est enthousiaste à l’idée de pouvoir être un modèle positif pour les plus jeunes membres de sa famille.

Lee a expliqué qu’il était conscient que la lutte à laquelle il était confronté en grandissant n’était pas représenté.

Il a déclaré qu’il serait heureux s’il pouvait rendre l’industrie plus inclusive, affirmant que ce serait « le travail est fait ».

Le présentateur n’est pas étranger au monde du divertissement, ayant déjà travaillé dans la musique en tant que directeur artistique pour certains des plus grands noms de l’industrie.





