Le nouveau Premier ministre thaïlandais déclare au Parlement que son gouvernement s’attaquera de toute urgence aux difficultés économiques

Le nouveau Premier ministre thaïlandais, Srettha Thavisin, s’est engagé à agir rapidement pour soulager les problèmes économiques du pays dans son discours inaugural à Parlement lundi, après quatre mois d’incertitude politique alors que les parlementaires n’étaient pas parvenus à se mettre d’accord sur un gouvernement.

Srettha est entré en politique après une carrière de promoteur immobilier majeur, et son gouvernement est confronté à des attentes élevées et à des demandes pressantes pour résoudre toute une série de problèmes économiques, politiques, sociaux et environnementaux au cours de son mandat de quatre ans.

L’économie thaïlandaise s’est effondrée après que la pandémie de COVID-19 ait pratiquement paralysé son industrie touristique lucrative. La dette publique a atteint plus de 60 % du PIB en 2023, tandis que la dette des ménages a grimpé à plus de 90 % du PIB cette année, a-t-il déclaré.

L’économie thaïlandaise post-pandémique est comme « une personne malade », avec une reprise lente qui expose la nation « au risque d’entrer dans une récession », a déclaré Srettha.

Il s’est engagé à prendre rapidement des mesures pour alléger les problèmes d’endettement, atténuer la hausse des coûts de l’énergie et stimuler le tourisme, sans entrer dans les détails.

Il a également déclaré que le gouvernement s’efforcerait immédiatement de mettre en œuvre une promesse de campagne : une aide de 10 000 bahts (280 dollars) à tous les Thaïlandais de 16 ans et plus afin de stimuler l’économie en augmentant les dépenses à court terme. Les détails n’ont pas été donnés, bien qu’il ait précédemment déclaré que cela coûterait jusqu’à 560 milliards de bahts (15,8 milliards de dollars) et qu’il serait prêt à être livré d’ici le premier trimestre de l’année prochaine.

Cette promesse a suscité un grand intérêt lors de la campagne électorale, mais les critiques se sont demandés si elle aurait un effet durable.

Les objectifs à long terme cités par Srettha comprennent la stimulation du commerce international, le soutien aux entreprises en démarrage, l’investissement accru dans les infrastructures de transport, l’amélioration de la production agricole, l’autonomisation des gouvernements locaux et l’augmentation de l’accès à la propriété foncière. Le gouvernement chercherait également à amender la constitution actuelle installée par l’armée à travers un processus permettant la participation du public.

Ces mesures permettraient à l’économie de croître et à la population de « vivre dignement », a-t-il déclaré.

Les résultats de ThaïlandeLes élections de mai ont révélé un fort mandat de changement après près d’une décennie sous contrôle militaire.

Mais le Parlement n’a pas réussi à approuver une coalition formée par le parti progressiste Move Forward, qui a remporté le plus de sièges lors des élections de mai, parce que les membres du Sénat nommés et conservateurs ont été aliénés par ses appels à des réformes mineures de la monarchie.

chez Srettha Pheu Thaï parti, qui s’est présenté en deuxième position aux élections, a ensuite formé une coalition plus large sans Move Forward et a réussi à gagner le soutien du Sénat. Mais il n’a réussi qu’en incluant des partis pro-militaires et plusieurs partis qui faisaient partie du gouvernement précédent, revenant ainsi sur leur promesse électorale de ne pas le faire. L’accord a suscité le scepticisme quant à la capacité de Pheu Thai à tenir ses promesses de campagne électorale tout en devant accommoder ses alliés issus de tous les bords politiques.

Les réformes de l’armée – un acteur politique puissant qui a organisé deux coups d’État depuis 2006 – faisaient partie des programmes de Move Forward et de Pheu Thai. Srettha a abordé ce point avec diplomatie dans son discours, promettant un « co-développement » avec l’armée pour y mettre fin. la conscription obligatoire, réduire le nombre excessif de généraux et garantir la transparence des procédures de passation des marchés du ministère de la Défense. Le ministère est dirigé par Sutin Klangsang, de Pheu Thai, l’un des rares civils à détenir ce portefeuille, généralement contrôlé par des officiers supérieurs vétérans.