Le nouveau Premier ministre sera élu quelques jours seulement après la démission de Liz Truss en tant que Premier ministre dans une annonce explosive

Un NOUVEAU Premier ministre sera élu quelques jours après que la démission choc de Liz Truss a déclenché une élection à la direction des conservateurs.

La PM assiégée a annoncé qu’elle démissionnait dans un discours devant Downing Street cet après-midi.

Liz Truss a dramatiquement démissionné aujourd’hui Crédit : Reuters

Sir Graham Brady a confirmé qu’un nouveau PM sera en place d’ici le vendredi 28 octobre Crédit : PA

Et maintenant, le président du comité de 1922, Sir Graham Brady, a confirmé qu’un nouveau Premier ministre serait en place d’ici le vendredi 28 octobre.

Il a déclaré aux journalistes: “J’ai parlé au président du parti, Jake Berry, et il a confirmé qu’il sera possible d’organiser un scrutin et de conclure une élection à la direction d’ici le vendredi 28 octobre.

“Nous devrions donc avoir un nouveau chef en place avant la déclaration budgétaire qui aura lieu le 31.”

Il a dit qu’il s’attend à ce que les membres du parti conservateur soient impliqués dans le choix d’un nouveau chef de parti.

Sir Graham a ajouté: “Je pense que nous sommes profondément conscients de l’impératif dans l’intérêt national de résoudre ce problème clairement et rapidement.”

Dans une adresse à la nation aujourd’hui, le Premier ministre a confirmé qu’il y aura une élection à la direction “la semaine prochaine”.

Elle a déclaré: “Je ne peux pas livrer le mandat pour lequel j’ai été élue et j’ai dit au roi Charles que je démissionne.”

La chute de Mme Truss a commencé quelques jours seulement après son entrée en fonction, lorsque le mini-budget désastreux a été annoncé.

Le feu de joie fiscal de 45 milliards de livres sterling a fait grimper les hypothèques et la livre s’effondrer.

Cela a provoqué un tollé parmi les députés conservateurs qui se sont demandé pourquoi le Premier ministre réduisait les impôts des riches alors que les Britanniques endurcis souffrent d’une crise paralysante du coût de la vie.

Mme Truss a tenté de sauver sa carrière en faisant appel à Jeremy Hunt, plus modéré, pour remplacer l’allié Kwasi Kwarteng au poste de chancelier.

M. Hunt a déchiré le mini budget en lambeaux, une décision qui a calmé les marchés.

Mais le mal était fait et des députés agités ont commencé à réclamer la tête du Premier ministre.

Quinze députés d’arrière-ban conservateurs ont publiquement appelé le Premier ministre à passer ce matin, et des dizaines d’autres ont déclaré qu’ils voulaient qu’elle sorte en privé.

Et ce matin, le chef du comité d’arrière-ban de 1922, Sir Graham Brady, est allé rendre visite au Premier ministre à Downing Street.

Il incombe à Sir Graham d’informer le Premier ministre si et quand elle a perdu la confiance de la plupart de ses députés.

Le Sun comprend que Mme Truss a demandé que la réunion soit mise à jour sur l’ambiance de la fête.

Mais il y a quelques heures à peine, un porte-parole du Premier ministre a admis “hier a été une journée difficile”, mais a ajouté qu’il n’y avait “aucun changement prévu” et “le Premier ministre continuera au-delà du 31”.

Les premiers ministres britanniques les plus courts Liz Truss – 44 jours (depuis 2022) – démissionnaire George Canning – 119 jours (commencé en 1827) – décédé Frederick John Robinson alias vicomte de Goderich – 144 jours (commencé en 1827) – remplacé Loi Andrew Bonar – 211 jours (début 1922) – maladie William Cavendish alias duc de Devonshire – 225 jours (commencé en 1756) – remplacé William Petty Fitzmaurice alias comte de Shelburne – 266 jours (commencé en 1782) – remplacé John Stuart alias comte de Bute – 317 jours (commencé en 1762) – remplacé Sir Alec Douglas-Accueil – 363 jours (début 1963) – élection William Grenville alias le Lord Grenville 1 an 42 jours (commencé en 1806) – remplacé Augustus Henry Fitzroy alias Duc de Grafton – 1 an 106 jours (commencé en 1768) – a démissionné Archibald Philip Primrose alias comte de Rosebery – 1 an 109 jours (commencé en 1894) – élection