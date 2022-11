Le nouveau Premier ministre malaisien Anwar Ibrahim promet d’unifier le pays et de lutter contre la corruption

Anwar, qui a fait campagne pendant 24 ans pour le poste le plus élevé en Malaisie au milieu de coups d’État politiques et de peines de prison, a déclaré que l’amélioration de l’économie de la nation d’Asie du Sud-Est serait sa priorité. Il a ajouté que la Chine reste au cœur des intérêts économiques de la Malaisie.

Répondant aux questions lors d’une conférence de presse plénière après avoir prêté serment en tant que 10e Premier ministre du pays jeudi, Anwar a déclaré qu’il ferait pression pour faire de la Malaisie un endroit qui ne marginalise ni ne néglige aucun groupe, y compris les États orientaux de Sabah et Sarawak.

“[Earlier] mon petit-fils m’a demandé combien de temps tu dois attendre [for the swearing-in ceremony]? J’ai dit pas longtemps, seulement 24 ans”, a-t-il déclaré au Sungai Long Golf and Country Club de Kuala Lumpur.

Il a déclaré qu’en dépit des “épreuves et des tribulations”, et même si d’autres ont essayé de “saborder et de contrecarrer” son parcours vers le poste de Premier ministre, “je suis fier de dire que nous avons réussi – pas pour Anwar, pas pour les ministres, pas [for] les chefs de parti, mais pour donner un nouveau sentiment de confiance à tous les Malaisiens. C’est leur terre et c’est leur pays.”