Le roi Charles a tenu cet après-midi sa première audience historique avec Liz Truss au palais de Buckingham après le décès de la reine.

Sa Majesté a rencontré le nouveau Premier ministre quelques jours seulement après qu’elle a été assermentée par sa défunte mère à Balmoral mardi.

Liz Truss arrive pour son audience avec le King

Liz Truss est nommée Premier ministre par la reine mardi, deux jours seulement avant sa mort Crédit : AFP

Charles revenant d’Ecosse à Londres Crédit : Reuters

Charles et Camilla, la reine consort, sont rentrés d’Écosse ce matin pour commencer la période de deuil royal.

Il s’adressera à la nation pour la première fois en tant que roi à 18 heures après son audience avec son premier Premier ministre.

Mme Truss s’est entretenue avec Charles au téléphone hier soir après avoir rendu un hommage télévisé sur les marches de Downing Street.

Ils tiendront désormais des audiences hebdomadaires les mardis soirs au Palais pour discuter des affaires d’Etat.

Au cours de ses 70 ans de règne, la reine a tenu ces audiences avec ses 15 premiers ministres, développant une relation unique avec eux tous.

Lors d’une journée émouvante d’hommages à la Chambre des communes, Mme Truss s’est souvenue avec émotion de sa seule rencontre en tant que premier ministre de la Reine plus tôt cette semaine.

Elle a déclaré: “Elle est restée déterminée à s’acquitter de ses fonctions même à l’âge de 96 ans.

“C’est il y a tout juste trois jours à Balmoral qu’elle m’a invité à former un gouvernement et à devenir son 15e Premier ministre.

“Encore une fois, elle a généreusement partagé avec moi sa profonde expérience du gouvernement, même dans ces derniers jours.”

Boris Johnson, qui a également vu la reine à Balmoral mardi pour démissionner, a déclaré qu’elle était “aussi radieuse, aussi bien informée et aussi fascinée par la politique que jamais je me souvienne”.

Alors que la couronne est passée de manière invisible à Charles à la mort de sa mère, il sera officiellement proclamé roi demain lors d’une cérémonie télévisée.

Buckingham Palace a confirmé aujourd’hui qu’il prendra ses fonctions de chef de l’État demain à 10 heures lors du Conseil d’adhésion.

La cérémonie aura lieu dans les appartements d’État du palais Saint-James, selon des responsables.

Tout ce que vous devez savoir après la mort de la reine Elizabeth II à l’âge de 96 ans LA nation est en deuil après le décès de la bien-aimée reine Elizabeth à l’âge de 96 ans – voici tout ce que vous devez savoir sur la vie glorieuse de Sa Majesté et sur la suite.

Les hauts ministres prêteront serment d’allégeance au roi samedi lors d’une rare séance de week-end parlementaire.

Avant son discours de ce soir, Charles a pleuré sa mère dans les instants qui ont suivi sa mort.

Il a déclaré: “Le décès de ma mère bien-aimée, Sa Majesté la Reine, est un moment de la plus grande tristesse pour moi et tous les membres de ma famille.

“Nous pleurons profondément le décès d’une Souveraine chérie et d’une Mère bien-aimée. Je sais que sa perte sera profondément ressentie dans tout le pays, les Royaumes et le Commonwealth, et par d’innombrables personnes à travers le monde.

“Pendant cette période de deuil et de changement, ma famille et moi serons réconfortés et soutenus par notre connaissance du respect et de la profonde affection dans lesquels la reine était si largement tenue.”

Le roi Charles était déjà en Écosse lors de précédents engagements prévus avec sa sœur la princesse Anne.

Son hélicoptère a également été vu atterrir sur le terrain de Balmoral dans la matinée.

Camilla s’est également rendue au château après avoir annulé un événement à l’hôpital Maggie’s à Airdrie, dans le Lanarkshire.

Peu de temps après, il a été confirmé que le prince William s’y était rendu avec Andrew, Edward et Sophie Wessex.

Leur avion, un Dassault Falcon, a été aperçu atterrissant à Aberdeen peu avant 16 heures.

Liz Truss soupire le livre de condoléances No10 Crédit : Andrew Parsons / No10 Downing St