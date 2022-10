Le nouveau Premier ministre italien Meloni lance un avertissement à Berlusconi suite à des remarques élogieuses envers Poutine

Le prochain Premier ministre présumé de l’Italie a envoyé un avertissement au politicien italien et ancien Premier ministre Silvio Berlusconi après des commentaires chaleureux qu’il a faits à l’encontre du président russe Vladimir Poutine.

“L’Italie ne sera jamais le maillon faible de l’Occident avec nous au gouvernement”, a déclaré Giorgia Meloni dans un communiqué adressé à son allié potentiel de la coalition conservatrice, Silvio Berlusconi, qui s’est récemment vanté dans une fuite audio d’avoir renoué avec Poutine.

“J’ai renoué avec le président Poutine, un peu, beaucoup”, a déclaré Berlusconi dans des commentaires enregistrés et publiés par l’agence de presse LaPresse. “Il m’a envoyé 20 bouteilles de vodka et une lettre vraiment adorable pour mon anniversaire. J’ai répondu avec 20 bouteilles de Lambrusco (un vin rouge italien pétillant) et une lettre tout aussi douce.”

LaPresse a également publié un extrait audio de Berlusconi critiquant le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy et expliquant que “l’opération spéciale” de Poutine était censée n’avoir duré que deux semaines pour installer un gouvernement “décent et sensé” à Kyiv.

Cependant, grâce à la résistance ukrainienne “inattendue et imprévue”, ainsi qu’au financement et aux armes de l’Occident qui sont arrivés “le jour 3, une opération spéciale qui devait durer deux semaines est devenue une guerre qui durera plus de 200 ans. “, a déclaré Berlusconi.

“L’Italie, la tête haute, fait partie de l’Europe et de l’alliance atlantique (de l’OTAN)”, a ajouté Meloni. “Celui qui n’est pas d’accord avec cette pierre angulaire ne peut pas faire partie du gouvernement, au prix de ne pas avoir de gouvernement.”

Les commentaires de Berlusconi ont ajouté au bouleversement politique en Italie, alors que Meloni, dont le parti des Frères d’Italie a remporté le plus de voix lors des élections du 25 septembre, tente de constituer un cabinet. Elle devrait obtenir un mandat pour former le prochain gouvernement italien dès vendredi.

Le parti Forza Italia de Berlusconi, le partenaire junior de sa coalition politique, vise le ministère des Affaires étrangères à un moment où Meloni et l’UE ont fermement soutenu l’Ukraine contre l’invasion russe.

Le bureau de Berlusconi tenté de reculer des commentaires sur la vodka d’anniversaire dans un communiqué mardi, affirmant que l’ancien Premier ministre de 86 ans n’avait pas renoué les relations avec Poutine et qu’il “racontait une vieille histoire aux législateurs sur un épisode qui s’était produit il y a des années”.

“La position de Forza Italia et du président Silvio Berlusconi à l’égard du conflit ukrainien et des responsabilités russes est connue de tous et est conforme à la position de l’Europe et des États-Unis, réaffirmée à plusieurs reprises publiquement”, a déclaré le parti Forza Italia dans une déclaration.

Berlusconi et Poutine ont une histoire longue et souvent amicale, notamment un cas où le politicien italien a accueilli Poutine dans sa villa sarde et une autre rencontre entre les deux en Crimée en 2014 après que Poutine a annexé la péninsule à l’Ukraine.

L’Associated Press a contribué à ce rapport