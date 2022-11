Le nouveau Premier ministre irakien espère continuer à favoriser le dialogue Iran-Arabie saoudite

BAGDAD – Le nouveau Premier ministre irakien Mohammed Shia al-Sudani a déclaré mardi qu’il espérait continuer à organiser des pourparlers en Irak entre les ennemis jurés de la région, l’Arabie saoudite et l’Iran pendant son mandat.

“On nous a demandé de continuer”, a-t-il dit, sans donner plus de détails.

Le gouvernement d’Al-Sudani est le premier en Irak depuis 2005 qui n’inclut pas de sièges du bloc politique de l’influent religieux chiite Muqtada al-Sadr. La confirmation du nouveau cabinet la semaine dernière a mis fin à une impasse politique d’un an ponctuée par des flambées de violence de rue, au cours desquelles al-Sadr a retiré son bloc du parlement.

Le gouvernement a promis de lutter contre la corruption, d’accélérer la reconstruction des zones endommagées par le conflit armé et de ramener les déplacés dans leurs foyers. Il appelle également à l’élimination des « armes non contrôlées » détenues par des acteurs non étatiques.