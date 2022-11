Le nouveau Premier ministre irakien espère continuer à favoriser le dialogue Iran-Arabie saoudite

BAGDAD (AP) – Le nouveau Premier ministre irakien Mohammed Shia al-Sudani a déclaré mardi qu’il espérait continuer à organiser des pourparlers en Irak entre les ennemis jurés de la région, l’Arabie saoudite et l’Iran pendant son mandat.

S’exprimant lors de sa première conférence de presse depuis que son gouvernement a reçu jeudi le vote de confiance du parlement, al-Sudani a déclaré que son administration avait reçu des signes d’intérêt pour que l’Irak continue de faciliter un dialogue entre les deux pays.

“On nous a demandé de continuer”, a-t-il dit, sans donner plus de détails.

L’Irak a accueilli plusieurs séries de pourparlers directs entre les responsables des deux rivaux régionaux depuis l’année dernière, bien que les pourparlers aient jusqu’à présent produit peu de résultats.

L’Arabie saoudite a demandé des pourparlers avec l’Iran alors que le royaume tente de mettre fin à sa guerre de plusieurs années au Yémen contre les rebelles houthis soutenus par l’Iran.

Le gouvernement d’Al-Sudani est le premier en Irak depuis 2005 qui n’inclut pas de sièges du bloc politique de l’influent religieux chiite Muqtada al-Sadr. La confirmation du nouveau cabinet la semaine dernière a mis fin à une impasse politique d’un an ponctuée par des flambées de violence de rue, au cours desquelles al-Sadr a retiré son bloc du parlement.

Le gouvernement a promis de lutter contre la corruption, d’accélérer la reconstruction des zones endommagées par le conflit armé et de ramener les déplacés dans leurs foyers. Il appelle également à l’élimination des « armes non contrôlées » détenues par des acteurs non étatiques.

Dans les remarques de mardi, al-Sudani a promis de se concentrer sur la « restitution des fonds irakiens volés » qui auraient pu être transférés à l’étranger et a déclaré qu’il tiendrait des pourparlers avec les forces dirigées par les États-Unis en Irak pour comprendre les besoins des forces de sécurité irakiennes. Il s’agit notamment des besoins en formation et du nombre de troupes de la coalition nécessaires.

Les forces de la coalition dirigée par les États-Unis ont officiellement mis fin à leur mission de combat en Irak, mais continuent de jouer un rôle consultatif auprès des forces irakiennes dans la lutte contre le groupe extrémiste État islamique.

Qassim Abdul-zahra, The Associated Press