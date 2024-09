Le nouveau Premier ministre français pourrait démissionner – médias — RT World News

Michel Barnier négocie avec des ministres potentiels alors qu’il s’efforce de former un gouvernement de coalition

Le Premier ministre français Michel Barnier pourrait démissionner s’il ne parvient pas à former un nouveau gouvernement après une réunion avec les députés jeudi, a rapporté la radio France Info, citant un membre du parti d’extrême droite Les Républicains.

Deux semaines après sa nomination par le président Emmanuel Macron, Barnier n’a pas encore réussi à former une nouvelle administration capable de répondre aux priorités conflictuelles d’une chambre basse du Parlement divisée et de s’attaquer au déficit budgétaire croissant de la France.

« C’est la dernière chance et sinon, [the prime minister] démissionnera. Il se rendra compte que ce ne sera pas possible, que les intérêts personnels de chacun l’empêchent de former sereinement un gouvernement », a déclaré au radiodiffuseur le membre anonyme des Républicains.

Selon une autre source du parti, Macron « s’implique » dans le processus.

« Il [Macron] joue avec le feu. Si Michel Barnier démissionne, il sera en première ligne », a déclaré le politicien anonyme.

Macron a choisi Barnier, un conservateur de 73 ans et ancien négociateur du Brexit, pour diriger le gouvernement après deux mois de troubles politiques suite aux élections anticipées de juin et juillet qui n’ont vu aucun parti remporter une majorité absolue au Parlement.















Le Nouveau Front populaire (NPF), parti de gauche français, a finalement remporté le plus grand nombre de sièges lors du scrutin, mais n’a pas réussi à en obtenir suffisamment pour gouverner. Macron avait auparavant bloqué la nomination de la Première ministre choisie par le NPF, Lucie Castets, arguant qu’elle menacerait « stabilité institutionnelle ».

Le parti conservateur Les Républicains de Barnier ne dispose que de peu de sièges dans un Parlement divisé entre trois grands blocs : l’alliance de gauche du NFP, les centristes de Macron et le Rassemblement national de Marine Le Pen. Le Premier ministre devra s’assurer le soutien de tous les partis pour éviter d’être renversé par des motions de censure.

Plus tôt cette semaine, la rencontre prévue entre Barnier et l’ancien Premier ministre Gabriel Attal a été reportée en raison de « Raisons d’ordre du jour. » La réunion aurait eu pour but de clarifier la participation des alliés de Macron au nouveau gouvernement.