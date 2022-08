Le nouveau Premier ministre fait face à la pire pression sur les revenus du Royaume-Uni depuis un siècle, prévient un groupe de réflexion

La Grande-Bretagne est confrontée à la perspective “terrifiante” de la plus forte compression du niveau de vie depuis un siècle, a averti un nouveau rapport.

Une “dépression des salaires sans précédent de deux décennies” se profile alors que l’inflation galopante anéantira des années de croissance anémique des salaires d’ici le milieu de l’année prochaine, prédit le groupe de réflexion de la Resolution Foundation.

Pendant ce temps, trois millions de Britanniques supplémentaires pourraient être plongés dans la pauvreté absolue sans intervention supplémentaire du gouvernement pour lutter contre la flambée du coût de la vie.

La terrible prédiction est venue alors que Liz Truss, qui devrait devenir Premier ministre la semaine prochaine, a déclaré que le soutien direct aux familles ne serait que sa troisième priorité pour répondre à la crise des prix de l’énergie, après les réductions d’impôts et les mesures visant à renforcer la sécurité d’approvisionnement.

Mme Truss a lié ses mains sur le financement de tout plan de sauvetage pour les familles et les entreprises touchées par la flambée de l’inflation en s’engageant à “pas de nouveaux impôts” si elle succède à Boris Johnson comme prévu lundi.

Et elle a exclu une taxe exceptionnelle sur les géants du gaz et du pétrole ou un rationnement énergétique à la française cet hiver.

La chef de file a insisté sur le fait qu’elle offrirait “absolument” un soutien aux entreprises touchées par des hausses massives des factures d’énergie, et a déclaré que son chancelier – qui devrait être Kwasi Kwarteng – “abordera la question du soutien aux ménages” dans un budget d’urgence peu après son arrivée à Non 10.

Elle a dit plus tard Le soleil elle fournirait “un soutien immédiat pour s’assurer que les gens ne sont pas confrontés à des factures de carburant inabordables” et serait “robuste dans mon approche”.

Mais elle a refusé de discuter des détails de ses plans, écartant les informations selon lesquelles elle réduirait la TVA de 20 à 15 % alors qu’elle déclarait lors de la campagne électorale finale à Wembley : « Je n’exclus ni n’exclus les choses. Je ne suis pas assis ici à écrire un futur budget ou un événement fiscal.

En revanche, son rival à la direction, Rishi Sunak, a clairement indiqué qu’il était prêt à frapper les entreprises avec une nouvelle taxe sur les bénéfices exceptionnels, après avoir imposé un prélèvement de 5 milliards de livres sterling sur les bénéfices excédentaires en mai.

Il a dit aux hustings : « J’ai introduit l’impôt sur les bénéfices exceptionnels en tant que chancelier et je suis content de l’avoir fait parce que c’était la bonne chose à faire.

“Je ne sais pas vraiment si Liz le soutient ou non, mais je pense que c’est absolument la bonne chose à un moment où les sociétés énergétiques font des milliards de livres de bénéfices à cause de la guerre.

“Ce n’est pas juste et nous devrions exceptionnellement les taxer et aider avec les factures des gens.”

Le rapport de la Resolution Foundation prend en compte 30 milliards de livres sterling de soutien annoncé par M. Sunak lorsqu’il était chancelier plus tôt cette année, mais constate toujours qu’une profonde atteinte au niveau de vie durera jusqu’en 2024, à l’approche des prochaines élections générales.

“Les ménages typiques sont sur la bonne voie pour voir leurs revenus réels chuter de 3 000 £ au cours des deux prochaines années – la plus grande compression depuis au moins un siècle – tandis que trois millions de personnes supplémentaires pourraient tomber dans la pauvreté absolue”, a déclaré Lalitha Try, chercheuse au Fondation Résolution.

Elle a ajouté qu’une “action politique radicale” est nécessaire pour résoudre le problème.

Cela survient alors que des politiciens de premier plan de tous les horizons politiques ont appelé à un soutien accru aux ménages et aux entreprises afin de lutter contre la forte hausse des prix de l’énergie.

Les chiffres austères sur le niveau de vie sont comparés aux prévisions de la Banque d’Angleterre pour une récession prolongée à partir de cette année et aux prévisions de la ville pour que l’inflation grimpe jusqu’à 18% de janvier à avril.

Si aucune mesure n’est prise par le nouveau titulaire n ° 10, les revenus des ménages typiques devraient chuter de 5% au cours de cet exercice et de 6% le suivant, a déclaré la Resolution Foundation.

Il a constaté que “l’ampleur de la catastrophe du niveau de vie qui nous attend – pas seulement à Noël, mais l’année prochaine et au-delà” rendra une nouvelle intervention gouvernementale “presque inévitable”.

Abena Oppong-Asare, secrétaire de l’Échiquier fantôme au Trésor, a déclaré que les résultats montraient “à quel point cette crise du coût de la vie est incontrôlable”.

“En 12 ans de gouvernements conservateurs, nous avons été particulièrement exposés à la crise énergétique en raison de leurs décisions de stockage de ferraille, de la mauvaise réglementation du marché et de leur incapacité à investir dans les énergies renouvelables, le nucléaire et l’isolation”, a-t-elle ajouté.

Les deux candidats à la direction ont signalé qu’ils prendraient des mesures d’une certaine manière, mais aucun n’a présenté de plan détaillé. Le Trésor et le Bureau de la responsabilité budgétaire ont calculé des chiffres sur une série d’actions possibles, selon des responsables.

Le Premier ministre sortant Boris Johnson a déclaré aux journalistes que son successeur annoncerait “incontestablement” plus de soutien aux ménages en difficulté dans les semaines à venir.

Les dirigeants conservateurs du Pays de Galles et d’Écosse ont déclaré qu’ils s’attendaient à plus d’aide pour les entreprises de la part du nouveau Premier ministre, qui devrait être révélé la semaine prochaine en tant qu’ancien chancelier Rishi Sunak ou actuelle secrétaire aux Affaires étrangères Liz Truss.

Douglas Ross, chef conservateur en Écosse, a déclaré sur Times Radio que les entreprises sont confrontées à une “période extrêmement difficile” et qu’un programme de soutien d’une ampleur similaire à celui offert pendant la pandémie de Covid-19 serait nécessaire.

“Je sais que les entreprises se demandent si elles ferment pour l’hiver et si elles vont même rouvrir”, a-t-il déclaré.

Mme Oppong-Asare du Labour a ajouté: «Sous ce gouvernement, notre niveau de vie est en baisse par rapport à d’autres pays, sans aucune action du gouvernement pour sortir de cette crise.

“Le plan du Labour pour maîtriser la crise du coût de la vie signifiera que les ménages ne paieront pas un centime de plus cet hiver – et notre plan de sécurité énergétique à long terme aidera également à protéger les familles à l’avenir.”

Selon la Resolution Foundation, trois millions de personnes pourraient s’ajouter aux 11 millions qui vivent déjà dans la pauvreté absolue au cours des deux prochaines années. Pendant ce temps, la pauvreté des enfants pourrait atteindre son niveau le plus élevé – près d’un enfant sur trois – d’ici 2026. Ce serait le niveau le plus élevé depuis les années 1990.

Des alarmes ont également été tirées sur l’état des investissements des entreprises au Royaume-Uni. Sa faible performance a déprimé la croissance en Grande-Bretagne, un problème qui a été aggravé par le Brexit, selon un rapport distinct de l’Institute for Government (IfG).

Cependant, tout nouveau Premier ministre devra regarder au-delà des réductions d’impôts comme solution, selon Giles Wilkes, auteur du rapport et chercheur principal de l’IfG.

« Le faible investissement des entreprises a miné la productivité du Royaume-Uni pendant des décennies. L’incertitude chronique depuis le référendum sur le Brexit a aggravé un mauvais problème. Le prochain chancelier doit faire de sa résolution sa priorité numéro un à long terme », a déclaré M. Wilkes.

“Plutôt que de risquer des dizaines de milliards sur une bonde d’impôt sur les sociétés, leur approche devrait être d’amener le Trésor à aider à assurer la stabilité politique dans l’ensemble du gouvernement – plutôt que de la saper avec des budgets à court terme et des changements constants de stratégie”, a-t-il ajouté.

Un porte-parole du gouvernement a déclaré: «Des pays du monde entier sont aux prises avec la hausse des prix, mais nous reconnaissons que l’inflation pose des problèmes importants aux familles.

«Nous continuons à soutenir l’économie et les familles par des réductions d’impôts et une aide de 37 milliards de livres sterling aux ménages tout au long de l’année, y compris des paiements directs d’au moins 1 200 livres sterling pour huit millions de ménages les plus vulnérables.

“Nous faisons les préparatifs nécessaires pour nous assurer qu’un nouveau gouvernement aura la possibilité de fournir un soutien supplémentaire le plus rapidement possible.”