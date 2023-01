Le nouveau Premier ministre du Népal obtient un vote de confiance au parlement

KATHMADU, Népal (AP) – Le nouveau Premier ministre népalais a obtenu mardi un vote de confiance décisif au Parlement avec le soutien de sa coalition de sept partis et de l’opposition.

Le Premier ministre Pushpa Kamal Dahal a reçu le soutien de 268 des 270 membres qui étaient présents à la Chambre des représentants, la chambre basse du parlement, lors du vote de mardi.

Le président de la Chambre, Pashupati Rana, a annoncé que Dahal avait obtenu le soutien d’une majorité de législateurs nécessaires pour remporter le vote de confiance.

Dahal a réussi à convaincre le parti d’opposition du Congrès népalais, autrefois son partenaire de coalition et maintenant le plus grand parti politique, de le soutenir lors du vote. Il a tenu des négociations marathon avec les dirigeants des partis d’opposition avant le vote.

Dahal, qui n’a nommé que trois députés et quatre ministres depuis sa nomination, devrait maintenant élargir son gouvernement pour inclure davantage de membres des sept partis de la coalition.

C’est la troisième fois que Dahal est au pouvoir depuis que son groupe maoïste a abandonné une révolte armée d’une décennie au cours de laquelle plus de 17 000 personnes ont été tuées et ont rejoint la politique dominante en 2006.

En plus de réunir un éventail de partis politiques aux convictions différentes, Dahal doit s’efforcer de relancer l’économie du pays touchée par la pandémie et d’équilibrer les relations avec ses voisins géants, la Chine et l’Inde, qui se disputent l’influence au Népal.

Après avoir renoncé à leur révolte armée en 2006, les maoïstes ont rejoint un processus de paix assisté par l’ONU. Ils ont obtenu le plus de sièges parlementaires en 2008 et Dahal, également connu sous le nom de Prachanda, ou le « féroce », est devenu Premier ministre mais a démissionné un an plus tard en raison de différends avec le président.

The Associated Press