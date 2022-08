Le nouveau Premier ministre «doit doubler» le soutien aux familles en difficulté à 30 milliards de livres sterling

Le nouveau Premier ministre devra au moins doubler le montant de l’aide au coût de la vie disponible – de 15 milliards de livres sterling à 30 milliards de livres sterling – afin de protéger les ménages les plus vulnérables de Grande-Bretagne cet hiver, ont déclaré des experts. L’indépendant.

L’avertissement des militants anti-pauvreté est venu alors que la chef de file conservatrice Liz Truss a déclaré qu’elle n’offrirait pas de « subventions » à ceux qui sont touchés par des hausses sans précédent des prix de l’énergie, favorisant plutôt des réductions d’impôts qui, selon les experts, profiteront de manière disproportionnée aux riches.

Son commentaire lui a valu une réprimande de la part de son rival Rishi Sunak, qui a déclaré qu’il était “tout simplement faux” d’exclure une augmentation du soutien direct aux ménages au milieu des prévisions selon lesquelles le plafond des prix de l’énergie pourrait passer de 1 971 £ maintenant à 3 700 £ dans le le printemps.

Sara Ogilvie, directrice des politiques du Child Poverty Action Group, a déclaré L’indépendant que la perspective d’une forte hausse des prix des produits de première nécessité comme la nourriture et l’électricité était “terrifiante” pour des millions de familles qui avaient déjà réduit leurs dépenses à l’os après une décennie de gel des prestations et de bas salaires.

“Leurs placards sont vides”, a-t-elle déclaré. “Les familles sont terrifiées – ce n’est pas exagéré de dire cela.

“Quatre millions d’enfants vivent déjà dans la pauvreté, mais nous savons maintenant que pour les familles à faible revenu – et même en train de passer à des revenus moyens maintenant – leur revenu ne va tout simplement pas correspondre à leurs dépenses, un montant sans cesse croissant va sur l’essentiel et ils craignent de ne plus pouvoir payer leurs factures.

La promesse de M. Sunak d’une augmentation des prestations en avril prochain conformément au taux d’inflation prévu pour septembre d’environ 10% ne suffira pas, a déclaré Mme Ogilvie, qui a déclaré que la hausse devrait être avancée à octobre.

“Avril sera trop tard et 10% représenteront une réduction en termes réels d’ici là”, a-t-elle déclaré. « Si les familles doivent traverser cet hiver sans soutien supplémentaire, leurs finances vont être complètement brisées à ce moment-là. Je ne vois pas comment le gouvernement pourra ne pas en faire plus, franchement.

Le secrétaire au travail fantôme et aux pensions, Jonathan Ashworth, a dénoncé la bataille entre Truss et Sunak pour succéder à Boris Johnson au poste de Premier ministre comme un débat sur «l’île fantastique» divorcé de la vraie douleur des électeurs confrontés aux prévisions d’inflation de la Banque d’Angleterre jeudi à 13% d’ici la fin de l’année.

Mais Keir Starmer était également sous pression pour apporter une réponse plus ambitieuse à la crise, avec le député travailliste de gauche Sam Tarry – limogé du banc avant pour avoir fait des interviews télévisées depuis une ligne de piquetage – avertissant qu’il sera «renversé» à moins que les travailleurs voyez qu’il est de leur côté.

Écrire dans L’indépendantM. Tarry a appelé à des paiements de congé de type pandémique pour aider à payer les factures d’énergie de 40% des ménages, et a déclaré que le parti travailliste devrait discuter ouvertement d’une nouvelle taxation des bénéfices excédentaires et de la nationalisation des compagnies d’électricité.

James Taylor, directeur de la stratégie de l’association caritative pour personnes handicapées Scope, a déclaré que quatre familles sur dix, dont une personne handicapée, étaient déjà dans la pauvreté, beaucoup dépendant fortement de l’approvisionnement en énergie pour faire fonctionner l’équipement médical.

“Beaucoup d’entre eux n’ont plus rien à réduire”, a déclaré M. Taylor. « Nous compterons sur un nouveau Premier ministre en septembre pour annoncer quelque chose assez rapidement. La priorité doit être de faire parvenir l’argent aux gens rapidement, sinon cela va être catastrophique.

La principale conseillère politique de la Fondation Joseph Rowntree, Katie Schmuecker, a déclaré que les enquêtes du groupe de réflexion anti-pauvreté montraient que dès le mois de mai, il y avait déjà 7 millions de ménages « sans produits essentiels, sans nourriture, sans assez pour chauffer correctement leurs maisons, sauter des douches, incapables de se payer les articles de toilette les plus élémentaires », dont le nombre devrait augmenter fortement dans les mois à venir.

“Le gouvernement doit réévaluer de toute urgence le soutien qui est accordé”, a déclaré Mme Schmuecker. L’indépendant. «Une famille à faible revenu typique subira des coûts supplémentaires en avril 2023, par rapport à 2022, de l’ordre de 2 500 £.

“Nous devons voir ce paquet de soutien doublé afin de faire face au type de coûts auxquels les gens sont confrontés.”

Et le directeur de recherche de la Resolution Foundation, James Smith, a déclaré qu’avec l’ampleur des augmentations attendues des coûts de l’énergie, le double de ce qui était prévu en mai lorsque M. Sunak a dévoilé son programme de soutien – d’une valeur de 1 200 £ pour les ménages les plus vulnérables – la taille des paiements directs devrait augmenter d’un niveau similaire.

«Nous ne savons pas exactement quelle est l’ampleur du soutien nécessaire, mais nous savons que l’argent que Rishi Sunak a annoncé alors qu’il était chancelier ne sera pas assez proche pour éviter des résultats extrêmement mauvais pour l’économie dans son ensemble, mais principalement pour ceux sur les bas revenus qui sont les plus exposés à la crise du coût de la vie », a-t-il déclaré.

«Le paquet précédent en mai a été mis à l’échelle d’une lettre Ofgem qui indiquait que le plafond des prix augmenterait de 850 £ en octobre pour atteindre environ 2 800 £. Nous regardons maintenant le baril de 3 500 £. Nous pourrions parler d’au moins 15 milliards de livres supplémentaires.

M. Smith a dit L’indépendant il était “extrêmement étrange” que la crise du coût de la vie n’ait pas été jusqu’à présent au centre du débat à la direction des conservateurs, alors qu’il était clair que la “première priorité absolue” du nouveau Premier ministre serait de soutenir les ménages pendant l’hiver.

“Quiconque deviendra le prochain Premier ministre, il devra agir rapidement en termes de mise en place d’un soutien budgétaire, que ce soit par le biais d’un budget d’urgence ou de mesures immédiates pour soutenir les ménages”, a-t-il déclaré.

« L’utilisation du système d’avantages sociaux est peut-être la meilleure façon d’y parvenir. Cela ne se fera pas très bien par le biais du système fiscal, en partie parce que les personnes les plus vulnérables ont tendance à ne pas payer beaucoup d’impôts.

Le député conservateur Nigel Mills, qui s’est déjà opposé à la direction au sujet des avantages sociaux, a déclaré qu’il était “impératif et probablement inévitable” que le nouveau Premier ministre doive agir.

“Ils devront le faire”, a-t-il déclaré. “Le parti s’y attendra, le parlement s’y attendra, le pays s’y attendra.”

L’action pourrait prendre la forme d’une augmentation du paiement unique existant de 650 £ de M. Sunak aux bénéficiaires des prestations ou d’une augmentation du paiement du carburant d’hiver pour les retraités, a-t-il suggéré.

“Avec des factures de cette taille, vous ne pouvez pas simplement dire que ce sont les bénéficiaires de prestations qui auront besoin d’aide”, a-t-il déclaré. L’indépendant. «Cela touchera également beaucoup de personnes qui travaillent à revenu moyen. Ce sera la réinitialisation la plus massive pour l’économie.

Mme Schmueker a déclaré que la solution à long terme doit être de remodeler le système de sécurité sociale et d’augmenter les prestations qui ont atteint leur plus bas niveau en 40 ans.

Mais elle a déclaré qu’il serait “inadmissible” de ne pas agir immédiatement pour soulager les ménages désormais confrontés au choix entre se priver de l’essentiel, ne pas payer leurs factures ou s’endetter potentiellement ruineux auprès des usuriers – qui auront tous des impacts négatifs à long terme. .

“La meilleure option, je pense que nous dirions, est de réévaluer de toute urgence le programme de soutien immédiat et d’envisager de le doubler”, a-t-elle déclaré. “Et puis commencer le travail acharné qui consiste non seulement à passer d’une urgence à l’autre, mais aussi à reconstruire notre système de sécurité sociale érodé.”

M. Ashworth a déclaré que l’aide sociale avait jusqu’à présent été notablement absente du débat sur la direction des conservateurs.

Les travaillistes entendaient des histoires de retraités mangeant des aliments froids et prenant des douches froides pour économiser de l’énergie, des personnes au travail fréquentant les banques alimentaires et des personnes refusant l’offre d’aliments frais parce qu’elles avaient éteint leur réfrigérateur. Un organisme de bienfaisance avait vu son offre d’un réfrigérateur-congélateur gratuit rejetée parce que le destinataire avait déclaré que l’élément congélateur consommerait trop d’énergie.

“Ce sera un hiver dévastateur et tout ce que nous obtenons des candidats à la direction des conservateurs, ce sont ces engagements insulaires imaginaires en faveur de réductions d’impôts qui profiteront de manière disproportionnée aux riches”, a déclaré le secrétaire du travail fantôme et des retraites.

« Le coût de la vie doit être la priorité numéro un du gouvernement. Les familles et les retraités envisagent un hiver de famine ou d’hypothermie, et pourtant cela n’a pas figuré de manière significative dans la campagne des conservateurs.

Le désaveu par Mme Truss des dons a pour la première fois braqué les projecteurs du concours conservateur sur les avantages.

M. Sunak a déclaré que ses réductions d’impôt promises ne valaient que 170 £ par an pour un ménage typique à un revenu ou 186 £ pour un ménage avec deux revenus de 20 000 £ chacun.

Il a refusé de décrire l’aide qu’il offrirait en tant que Premier ministre, mais a déclaré qu’il “chercherait certainement à faire plus”.

“Nous devons prendre conscience de cette situation”, a déclaré l’ancien chancelier.

“Il est tout simplement faux d’exclure un soutien direct supplémentaire pour le moment, comme Liz Truss l’a fait.

“Et, qui plus est, ses propositions fiscales n’aideront pas de manière très significative les personnes comme les retraités ou les personnes à faible revenu qui sont exactement le genre de familles qui vont avoir besoin d’aide.”