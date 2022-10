Le nouveau premier ministre de l’Alberta déclare que les non vaccinés sont «le groupe le plus discriminé» après avoir prêté serment

Le nouveau premier ministre de l’Alberta affirme que le premier ministre sortant, Jason Kenney, n’a pas répondu à son invitation à une réunion.

“Je pense que la première ministre a besoin d’un peu de temps”, a déclaré la nouvelle première ministre Danielle Smith lors de sa première conférence de presse après avoir prêté serment mardi matin.

Dans un tweet la semaine dernière, Kenney a félicité Smith d’avoir vaincu six concurrents pour remporter la course à la direction de l’UCP, et a déclaré qu’il y aurait une “transition ordonnée” alors qu’elle prendrait la tête du gouvernement.

“Je pense qu’il était assez clair qu’il avait un candidat préféré dans cette course, et ce n’était pas moi”, a déclaré Smith.

Smith a également déclaré que les Albertains devraient s’attendre à des changements rapides quant à la gestion des soins de santé dans la province.

Elle remplacera la médecin hygiéniste en chef de l’Alberta, la Dre Deena Hinshaw, et recrutera une nouvelle équipe de conseillers en santé publique qui considèrent la COVID-19 comme une maladie endémique.

Examen de la direction de l’AHS

Elle a également réitéré sa promesse de revoir la direction des services de santé de l’Alberta (AHS) d’ici la fin de 2022.

“Je veux que nos travailleurs de la santé de première ligne sachent que des renforts arrivent”, a déclaré Smith. “Nous ne pouvons pas continuer à manquer de personnel dans nos hôpitaux et forcer ensuite nos travailleurs de première ligne à faire des heures supplémentaires obligatoires et à être appelés les jours de congé et à devoir annuler leurs vacances.”

Alors que le monde est aux prises avec une pénurie de travailleurs de la santé et que les professionnels s’épuisent, Smith dit que l’Alberta n’aura aucun mandat de vaccination, ce qui aidera à attirer des employés dans la province.

L’année dernière, lorsque le gouvernement de l’Alberta a ordonné à AHS d’exiger que ses 121 000 employés soient vaccinés contre le COVID-19, environ 1 650 travailleurs ont été mis en congé sans solde pour avoir refusé le vaccin. La province a depuis abrogé cette règle.

Smith a vivement critiqué l’utilisation par le gouvernement Kenney des restrictions de santé publique pendant la pandémie de COVID-19. Elle s’est engagée à modifier la loi sur les droits de la personne de l’Alberta pour ajouter le statut vaccinal comme motif de protection contre la discrimination.

“Ils ont été le groupe le plus discriminé que j’aie jamais vu de ma vie”, a déclaré Smith à propos des Canadiens non vaccinés lors de la conférence de presse.

Politique de vaccination

Chaldeans Mensah, professeur de sciences politiques à l’Université MacEwan d’Edmonton, a déclaré que des changements radicaux au sommet du système de santé pourraient avoir des conséquences inattendues dans toute l’organisation.

Il a déclaré qu’il était également problématique d’intégrer la politique de la vaccination dans le recrutement des travailleurs de la santé.

“Vous recrutez généralement des personnes ayant l’expérience et les qualifications nécessaires pour faire le travail”, a-t-il déclaré.

Mensah a déclaré que le traitement silencieux de Kenney envers Smith montre que le parti a des divisions internes à guérir.

“De toute évidence, c’est un gros problème pour l’UCP”, a-t-il déclaré. “Ils doivent être unis avant les prochaines élections.”

Smith a également déclenché une élection partielle le 8 novembre dans la circonscription de Brooks-Medicine Hat, dans le sud de l’Alberta, où elle cherchera à siéger à l’Assemblée législative.

Si elle remporte cette élection partielle, Smith espère être assermentée comme députée d’ici le 29 novembre, date à laquelle la législature commencera une séance d’automne de quatre semaines.

Souveraineté albertaine

Plus tôt mardi, lors d’une cérémonie de prestation de serment pour son poste de premier ministre, Smith a déclaré qu’elle utiliserait son rôle pour défendre les droits et libertés des citoyens tout en gouvernant avec compassion pour les personnes vulnérables.

L’une des caractéristiques de la campagne de Smith pour devenir chef et premier ministre de l’UCP était l’engagement de présenter une loi sur la souveraineté de l’Alberta, qui, selon elle, permettrait à la législature d’adopter une motion s’engageant à ignorer les lois fédérales contraires aux meilleurs intérêts de l’Alberta.

Un conseiller de sa campagne a déclaré à CBC News ce week-end que la loi proposée n’habiliterait pas l’Alberta à ignorer les décisions de la Cour suprême.

Mais dans un document d’information du 6 septembre sur la loi, Smith a déclaré que si un tribunal jugeait les actions de l’Alberta inconstitutionnelles, la législature devrait décider comment procéder.

Les journalistes ont pressé Smith mardi après-midi pour savoir si la loi respecterait l’état de droit. Bien qu’elle n’ait pas répondu directement à la question, Smith a déclaré que son travail consiste à trouver des moyens créatifs pour s’assurer que le gouvernement fédéral n’empiète pas sur la compétence provinciale, et que toutes ces approches ne dépendront pas d’une loi sur la souveraineté.

Elle a dit qu’elle avait l’intention d’appuyer les décisions de la Cour suprême du Canada. Elle a également réitéré son espoir que l’évolution des conditions mondiales et de nouvelles informations permettraient à l’Alberta de contester à nouveau la décision de la Cour suprême de 2021 selon laquelle la taxe fédérale sur le carbone à la consommation est constitutionnelle.

Certains députés de l’UCP ont déclaré qu’ils ne pouvaient pas voter en faveur d’une loi sur la souveraineté telle que décrite.

Également mardi à Calgary, la chef du NPD de l’Alberta, Rachel Notley, a appelé ces députés à voter contre la loi à l’Assemblée législative et à la rejeter.

“Il n’y a pas de bonne version de cela”, a déclaré Notley. “Si [Smith and her supporters] ne croyez pas qu’ils vont faire ce qu’ils ont dit qu’ils allaient faire jusqu’au vote à la direction, alors ils devraient simplement s’éloigner de tout cela.”

Danielle Smith a été assermentée par le ministre de la Justice Tyler Shandro et le lieutenant-gouverneur de l’Alberta. Salma Lakhani. (Jason Franson/La Presse canadienne)

Lors de son assermentation, Smith a appelé les autres provinces et territoires à se tenir aux côtés de l’Alberta pour développer son secteur des ressources énergétiques et de l’agriculture.

Elle a fait écho au message de sa campagne et de son discours d’acceptation du leadership selon lequel une gouvernance responsable doit également inclure la prise en charge de ceux qui luttent, en particulier face à l’inflation.

“Nous sommes des Albertains”, a-t-elle déclaré. “Oui, nous sommes des entrepreneurs et des gens d’affaires et prudents sur le plan financier. Mais nous avons aussi un cœur et une compassion qui correspondent à la taille de nos montagnes.”

Smith a battu six autres candidats pour devenir le chef du Parti conservateur uni la semaine dernière, recueillant environ 54% des voix au sixième tour de scrutin.

Le parti était à la recherche d’un nouveau chef après que les membres de l’UCP aient voté à 51,4% en faveur du maintien de la direction de Kenney, ce qui l’a incité à annoncer sa démission.