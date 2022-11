Le nouveau premier ministre de la Colombie-Britannique, David Eby, a prêté serment et annonce un crédit d’électricité de 100 $

Le nouveau premier ministre de la Colombie-Britannique, David Eby, a prêté serment et a immédiatement annoncé un crédit de 100 $ pour le coût de la vie pour les résidents sur leurs factures d’électricité.

Eby a également établi un crédit d’accessibilité de la Colombie-Britannique pour les résidents à revenu faible et moyen à partir de janvier, qui fournira jusqu’à 164 $ pour les adultes et 41 $ pour les enfants.

Il a déclaré vendredi que les gens et les petites entreprises de la province ressentent la pression de l’inflation mondiale et que son gouvernement se concentre sur l’aide aux personnes les plus touchées par la hausse des coûts.

Le crédit unique pour le coût de la vie sera automatiquement appliqué aux factures des résidents de BC Hydro cet automne.

Le gouvernement néo-démocrate a déclaré dans un communiqué de presse que le service public appartenant à l’État est en mesure de se permettre le crédit en raison des conditions du marché qui ont entraîné une augmentation des échanges et des revenus intérieurs.

Les annonces sont intervenues alors qu’Eby était assermenté en tant que 37e premier ministre de la province au Musqueam Community Centre de Vancouver, la toute première prestation de serment d’un premier ministre hébergé par une Première Nation en Colombie-Britannique.

Eby, 46 ans, remplace son compatriote néo-démocrate John Horgan, qui a annoncé en juin dernier qu’il quittait ses fonctions en raison de problèmes de santé.

Le premier ministre a déclaré que bien que la Colombie-Britannique soit un endroit merveilleux où vivre, les gens se sentent incertains quant à leur avenir et s’inquiètent pour leur famille.

« Je suis fier du travail accompli par John Horgan et notre gouvernement pour donner la priorité aux gens. Et il y a tellement plus à faire. Je suis prêt à travailler avec mon équipe pour produire des résultats que les gens pourront voir et ressentir dans leur vie et dans leurs communautés.

Eby a été conduit au centre communautaire par des tambours des Premières nations.

Avant l’assermentation, il a participé à une cérémonie de couverture Musqueam et on lui a dit de l’utiliser comme une chaleureuse étreinte de la part de la communauté lorsqu’il se sent frustré ou triste.

Le chef Musqueam Wayne Sparrow a souhaité la bienvenue à la foule rassemblée pour l’événement et a remercié l’épouse d’Eby, le Dr Cailey Lynch, et ses deux enfants, reconnaissant que leur père serait emmené travailler au nom de la province.

Joy MacPhail, présidente du conseil d’administration de BC Ferries et ancienne ministre néo-démocrate, a déclaré qu’Eby est attentionné, mesuré et ouvert aux idées novatrices. Il est intrépide lorsqu’il s’agit d’action audacieuse et c’est la personne que vous voulez à vos côtés, a-t-elle déclaré.

« Je suis convaincu que David a ce qu’il faut pour produire les résultats qui rendent cette province meilleure pour chacun d’entre nous.

Horgan a dit à la foule qu’il n’aurait jamais pensé voir le jour où un premier ministre néo-démocrate de la Colombie-Britannique passerait le relais à un autre premier ministre néo-démocrate.

Horgan a déclaré que lorsqu’il est devenu chef du parti, la première chose qu’il a faite a été de se tourner vers la personne la plus grande qu’il pouvait trouver et d’empiler le travail sur ses épaules. Eby mesure six pieds sept pouces.

Il a dit qu’il avait empilé encore plus de travail sur Eby lorsque les néo-démocrates ont pris le pouvoir.

“En ce jour, le 18 novembre, je me tourne fièrement et sans réserve vers le gars le plus grand de la salle et je dis, félicitations Premier Eby, ça va être un super voyage, nous avons fait beaucoup, nous avons plus à faire. ”

Après avoir prêté les serments d’office administrés par le lieutenant-gouverneur. Janet Austin, Eby a distingué Horgan, le félicitant pour son bilan, notamment en remportant un gouvernement majoritaire en 2020.

“Je ne suis pas aussi grand que j’en ai l’air, car je me tiens sur les épaules de John Horgan.”

La Presse canadienne

