Le nouveau Premier ministre chinois entame son premier voyage à l’étranger en Allemagne et en France

BERLIN (AP) – Le Premier ministre chinois Li Qiang a entamé une visite en Allemagne et en France alors que l’Europe cherche à équilibrer les préoccupations concernant la dépendance économique à l’égard de la Chine et sa position envers l’Ukraine et Taïwan avec le désir d’engager Pékin sur des questions telles que le changement climatique .

Li, lors de son premier voyage à l’étranger depuis son entrée en fonction, a été reçu lundi par le président allemand Frank-Walter Steinmeier. Li et une importante délégation de ministres chinois rencontrent mardi le chancelier Olaf Scholz et leurs homologues allemands, la septième réunion de ce type. Les hauts responsables des deux parties rencontreront également des représentants d’entreprises.

Li, un ancien secrétaire du Parti communiste pour Shanghai, a pris ses fonctions en mars en tant que responsable n ° 2 de la Chine. Cela faisait partie d’un changement de gouvernement d’une fois par décennie qui a installé des loyalistes du dirigeant chinois Xi Jinping pour imposer sa vision d’un contrôle politique plus strict sur l’économie et la société.

Cette visite intervient alors que l’Europe et l’Allemagne réfléchissent à la meilleure façon de gérer une Chine de plus en plus affirmée. Scholz a préconisé une approche équilibrée, appelant au « dérisquage » – cherchant à éviter une dépendance excessive au commerce et aux matériaux chinois en diversifiant les partenaires du pays – mais rejetant catégoriquement l’idée de « découplage ».

Dans la première stratégie de sécurité nationale de l’Allemagne, présentée la semaine dernière, le gouvernement déclare qu’il considère la Chine comme « un partenaire, un concurrent et un rival systémique ».

Il dit que « les éléments de rivalité et de concurrence ont augmenté ces dernières années ; dans le même temps, la Chine reste un partenaire sans lequel bon nombre des défis mondiaux les plus urgents ne peuvent être résolus.

Les responsables allemands désignent la lutte contre le changement climatique comme un point particulièrement important de coopération potentielle. La devise officielle de la réunion de mardi est « Agir durablement ensemble ».

Le gouvernement allemand est toujours en train d’élaborer une stratégie distincte détaillée sur la Chine, et on ne sait pas quand cela sera prêt.

Le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Wang Wengbin, a déclaré la semaine dernière que la Chine était impatiente « d’envoyer des signaux positifs au monde pour renforcer le dialogue et la coopération » et de s’associer pour relever les défis « afin de promouvoir la prospérité et le développement de l’économie mondiale ». Il a déclaré que le choix de l’Allemagne comme première étape de Li « reflète pleinement la grande importance que la Chine attache aux relations sino-allemandes ».

Li poursuit sa visite en Allemagne, qui a la plus grande économie de l’UE, avec une escale en France, la deuxième plus grande. Pendant son séjour, Li prévoit d’assister à un « Sommet pour un nouveau pacte de financement mondial » qui se tient à l’initiative du président français Emmanuel Macron.

