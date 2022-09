Le nouveau Premier ministre britannique snobe Biden

Liz Truss a annulé une rencontre avec le président américain malgré le maintien d’autres chefs d’État sur son calendrier

Le Premier ministre britannique Liz Truss a annulé une réunion prévue avec le président américain Joe Biden à Londres, même si elle maintient le prince héritier saoudien Mohammed bin Salman et d’autres dirigeants mondiaux sur son calendrier pour des entretiens ce week-end avant les funérailles de la reine Elizabeth lundi.

La reine est décédée la semaine dernière, deux jours seulement après avoir ordonné à Truss de former un gouvernement, et le troupeau de dirigeants mondiaux se rendant à ses funérailles a créé une opportunité pour le nouveau Premier ministre de marquer des points diplomatiques avec les chefs d’État en visite.

Cependant, le bureau du Premier ministre a annoncé samedi que les entretiens en face à face prévus dimanche avec Biden avaient été annulés.

Downing Street n’a fourni aucune explication pour le changement d’horaire. Truss et Biden prévoient de tenir un “réunion bilatérale complète” mercredi, lorsque les deux dirigeants seront à New York pour l’Assemblée générale des Nations Unies. Les funérailles de la reine sont prévues lundi.

Biden, qui aurait été l’un des premiers dirigeants mondiaux à confirmer sa présence aux funérailles, a quitté la Maison Blanche samedi après-midi pour son vol vers Londres. Il aurait été à bord d’Air Force One lorsque l’annulation de la réunion a été annoncée.

Truss a déjà conclu des réunions avec ses homologues australiens et néo-zélandais, Anthony Albanese et Jacinda Ardern. Elle s’est entretenue avec le dirigeant des Émirats arabes unis Mohamed ben Zayed al-Nahyan, et elle devait toujours tenir un appel avec le prince héritier saoudien samedi soir. Ses rencontres avec le Premier ministre irlandais Micheál Martin, le Premier ministre canadien Justin Trudeau et le président polonais Andrzej Duda se sont également déroulées comme prévu.

En félicitant Truss pour sa nomination au poste de Premier ministre le 6 septembre, Biden a déclaré qu’il avait hâte d’approfondir le “relation spéciale” entre les États-Unis et le Royaume-Uni et travailler ensemble sur “défis mondiaux” y compris “Soutien à l’Ukraine alors qu’elle se défend contre l’agression russe.”

Truss a qualifié la relation américano-britannique de “spécial, mais pas exclusif.” Bien qu’elle et Biden soient également bellicistes à l’égard de la Russie, la Maison Blanche a suggéré que son soutien à une législation supprimant certaines parties des accords commerciaux de Londres après le Brexit avec l’Irlande du Nord n’est pas “favorable” pour conclure un accord commercial entre les États-Unis et le Royaume-Uni tant attendu.