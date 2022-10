Le nouveau Premier ministre britannique se bouscule pour sauver le Parti conservateur

Mais il a regardé dans le précipice de l’oubli au cours des dernières semaines, avec le mini-budget de septembre largement condamné de Truss, obligeant les conservateurs à chute dans les sondages et déclenchant des luttes intestines chaotiques. Le parti réalise maintenant que les conséquences d’être divisé sont énormes – et potentiellement mortelles.

Le Parti conservateur – qui est au pouvoir au Royaume-Uni depuis 2010 – s’est de plus en plus fracturé depuis le vote du Brexit de 2016, qui a divisé le parti en factions idéologiquement opposées.

Sunak a déclaré aux conservateurs qu’ils devaient “s’unir ou mourir” lundi, peu de temps après être devenu le troisième chef du parti en deux mois, à la suite d’une série de psychodrames qui ont conduit au disparition des carrières politiques de Boris Johnson et de Liz Truss.

Les nominations de Sunak au cabinet mardi ont donné la première indication de ses tentatives d’unir le parti aux plus hauts rangs.

Contrairement à Truss – dont le cabinet de proches alliés a été largement critiqué pour ne pas avoir contesté sa prise de décision – le « cabinet d’unité » autoproclamé de Sunak comprend des personnalités de toutes les factions belligérantes, ainsi que des loyalistes.

Comme prévu, Sunak a retenu Jeremy Hunt au poste de ministre des Finances, après avoir réussi plus tôt ce mois-ci à remédier aux turbulences du marché provoquées par les réductions d’impôts non financées de Truss. On pense que la paire partage une idéologie économique similaire, le déchiquetage par Hunt du plan budgétaire de Truss étant considéré comme une justification supplémentaire de Sunak.

Le ministre des Affaires étrangères James Cleverly, qui a été nommé par Truss en septembre, et le ministre de la Défense Ben Wallace, qui occupe ce poste depuis 2019, ont également été maintenus en poste.

Cependant, Sunak a réintégré le vice-Premier ministre et secrétaire à la Justice de l’ère Johnson, Dominic Raab, et le ministre de la mise à niveau Michael Gove dans leurs anciens rôles.

Pourtant, des éclats ont déjà commencé à faire surface avant le remaniement de Sunak, avec la démission du ministre des affaires de l’époque, Jacob Rees-Mogg, invoquant ses liens étroits avec Johnson et Truss.