Le nouveau Premier ministre britannique Rishi Sunak est un enfant privilégié, marié à près d’un milliard de dollars d’argent technologique

Rishi Sunak deviendra bientôt le nouveau Premier ministre du Royaume-Uni.

La richesse de sa famille est estimée à 825 millions de dollars, ce qui en fait l’une des personnes les plus riches de Grande-Bretagne.

Sunak a suscité de vives critiques pour des scandales fiscaux et de visas dans le passé.

Pour plus d’histoires, visitez Business Insider.

Rishi Sunak est sur le point de devenir le nouveau Premier ministre britannique, succédant à Liz Truss après son mandat étonnamment court et chaotique.

La réduction des impôts de Truss et les revirements politiques ultérieurs au cours de son mémoire six semaines au bureau effrayé les marchés et plongé la Grande-Bretagne dans tourmente financière.

Son plan agressif de réduction des impôts, associé à des taux d’intérêt déjà en hausse et à une compression des prix de l’énergie dans le monde, a laissé de nombreux Britanniques avec des soucis financiers distincts et une crise du coût de la vie.

Le Royaume-Uni compte désormais plus de banques alimentaires que de McDonald’s, et de nombreuses personnes font le choix entre manger et chauffer leur maison, comme l’a rapporté Bethany Dawson d’Insider. Le Gardien a rapporté en août que près d’un quart du pays prévoit de ne pas allumer le chauffage cet hiver.

Le lundi 24 octobre, Sunak a obtenu le soutien de son parti conservateur pour en devenir le chefdevenant ainsi le premier ministre présumé du Royaume-Uni.

En tant qu’ancien chancelier de l’Échiquier, la maîtrise de la politique budgétaire par Sunak peut être bien accueillie par un pays confronté à d’immenses difficultés financières.

Cependant, Sunak fait également face à de vives critiques pour l’extraordinaire richesse de sa famille. Avec une valeur nette qui est plus du double de celui du roi Charles IIIde nombreux craindre que Sunak ne sera pas en mesure de comprendre les difficultés financières quotidiennes auxquelles ses électeurs sont confrontés, d’autant plus que la Grande-Bretagne se prépare à affronter une profonde récession.

Conseil en recherche politique Savanta ComRes a résumé le sentiment public dans un nuage de mots tweeté lundi, sur la base des réponses les plus courantes données à la question de l’enquête, “Comment décririez-vous Rishi Sunak en un mot?”

“Intelligent”, “bon” et “d’accord” figuraient en bonne place, mais ils étaient éclipsés par un seul mot : “Riche”. Au moment de la publication, la méthodologie de l’enquête n’était pas rendue publique.

Une enfance privilégiée

Les parents de Sunak étaient né en Afrique coloniale — son père, Yashvir, au Kenya, et sa mère, Usha, en Tanzanie. Ils se sont rencontrés et mariés au Royaume-Uni, où son père est devenu médecin généraliste et sa mère a dirigé une pharmacie. Dans une histoire pour Tatlerun ami de la famille a décrit le couple comme “passionnément britannique”.

Sunak a fait ses études au Winchester College – une école payante qui, en 2022, coûtait entre 38 500 et 52 000 dollars par an. Dans un entretien avec Sky Newsil a exprimé sa compréhension de l’utilité de sa participation à Winchester pour sa carrière : “J’ai vraiment eu de la chance d’avoir cette opportunité. C’était quelque chose de vraiment extraordinaire, cela a certainement mis ma vie sur une trajectoire différente.”

Sunak est devenu préfet en chef du pensionnat distingué avant de suivre un chemin bien tracé pour les politiciens britanniques, étudiant la philosophie, la politique et l’économie à Oxford. Là, il a reçu une première, la plus haute distinction pour un diplôme de premier cycle.

C’est lors d’une bourse Fulbright à Stanford en 2006, où Sunak a obtenu un MBA, que sa future fortune est entrée pour la première fois dans sa vie. C’est là qu’il rencontra Akshata Murthy, le fille du milliardaire Infosys Narayana Murthy. Le couple s’est marié en 2009 lors d’un mariage extravagant de deux jours à Bangalore. Ensemble, la richesse du couple est estimée à 825 millions de dollars, selon la liste riche du Sunday Times — plus du double du richesse estimée à 340 millions de dollars du roi Charles III et de Camilla, reine consort.

C’est une union qui a fait Sunak le premier politicien britannique de première ligne à entrer dans la liste annuelle des richesses du Sunday Times.

Devenu en 2015 député du Parti conservateur de Richmond dans le North Yorkshire, il est rapidement perçu comme une étoile montante et devient chancelier de Boris Johnson entre 2020 et 2022.

Dans ce rôle, il a supervisé plusieurs mesures de relance budgétaire au milieu de la pandémie de COVID-19, y compris une bouée de sauvetage de près de 420 milliards de dollars de garanties de prêt pour les entreprises concernées. Mais après que Johnson ait été impliqué dans de nombreux scandales, Sunak a démissionné et entra lui-même dans la course au poste le plus élevé.

Affichages maladroits de la richesse

Lors de l’élection à la direction qui a suivi – que Liz Truss a finalement remportée – Sunak a joué les humbles débuts de ses parents, soulignant combien ils avaient “sacrifié” pour lui donner une éducation coûteuse.

Mais malgré ses tentatives de dépeindre une image terre-à-terre, le public britannique a eu de nombreux rappels que Sunak a une expérience très différente avec l’argent que la plupart des gens.

En août, un clip vidéo de Sunak tenant sa carte de débit sans contact devant le lecteur de codes-barres – plutôt que de la taper sur l’appareil de paiement – ​​est devenu viral, donnant l’impression qu’il achète rarement des choses en personne. Il avoué plus tard que quelqu’un devait lui apprendre à utiliser le lecteur de carte. Dans un autre refait surface agrafe à partir d’une interview de 2007 avec la BBC, Sunak a suggéré qu’il n’avait pas «d’amis de la classe ouvrière».

Il a également été critiqué pour ses étalages manifestes de richesse, y compris des achats éclaboussants tels que une tasse de café “intelligente” auto-chauffante de 200 $ et Mocassins Prada à 500 $. (“Les valeurs sont ce qui est important, ce que je porte n’a rien à voir avec tout cela”, Sunak Raconté le Guardian à propos de ses achats extravagants.)

La richesse de Sunak, cependant, a fourni plus qu’une simple séance photo étrange et embarrassante.

Scandales fiscaux et visas

En novembre 2020, Le Gardien a rapporté que Sunak n’avait pas mentionné la richesse massive de sa femme dans le registre des intérêts des ministres. Alors que les ministres sont censés déclarer tout ce qui pourrait représenter un conflit d’intérêts, une enquête ultérieure a révélé que il n’avait pas enfreint le code ministériel du Royaume-Uni.

Plus tôt cette année, l’épouse de Sunak, Murthy, a également été impliquée dans un scandale fiscal après avoir est apparu qu’elle avait le statut de “non domiciliée” au Royaume-Uni, ce qui lui a permis d’éviter de payer des impôts britanniques sur les revenus qu’elle gagnait à l’étranger, principalement grâce à la participation de Murthy dans Infosys, basée en Inde. Murthy est aussi le directeur de la société de capital-risque de son père, Catamaran Ventures, et détient des parts dans plusieurs autres sociétés.

Bulletin du quotidien Business Insider Quotidien Recevez le meilleur de Business Insider dans votre boîte de réception chaque matin. S’inscrire

À peu près au même moment, Sunak a fait l’objet d’un examen minutieux pour avoir détenu une carte verte américaine alors qu’il était chancelier, bien que sa résidence principale ne soit pas aux États-Unis, provoquer des questions savoir s’il a bénéficié d’avantages fiscaux en conséquence. Il a renoncé à sa carte verte en octobre 2021, selon sa porte-parole.

On ne sait pas encore si la richesse de Sunak et de sa famille sera un problème. Ses partisans, dont le chancelier britannique Jeremy Hunt, soutiennent que l’expérience de Sunak dans la finance et au Trésor fait de lui l’homme idéal pour le poste.

“Pour rétablir la stabilité et la confiance, nous avons besoin d’un leader sur lequel on peut compter pour faire des choix difficiles”, a déclaré Hunt, qui cherchera à conserver son poste de chancelier, a écrit dans le Daily Telegraph. “Nous avons également besoin de quelqu’un qui puisse expliquer ces choix aux membres du public qui s’inquiètent pour les emplois, les hypothèques et la fonction publique. Nous avons un leader qui peut faire exactement cela en Rishi Sunak.”