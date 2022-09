Le nouveau Premier ministre britannique pourrait avoir de grands projets pour la City de Londres

Alors que Liz Truss devient mardi le nouveau Premier ministre britannique, des questions sont soulevées sur ses projets pour le quartier financier historique du Royaume-Uni – la ville de Londres – alors que le pays fait face à une aggravation de la crise du coût de la vie et au conflit en cours en Ukraine.

Les régulateurs de la ville pourraient faire face à un bouleversement majeur sous Truss, selon au Financial Times le mois dernier. Il a cité des initiés de la campagne disant que Truss chercherait à revoir et éventuellement à fusionner les trois grands régulateurs de Londres – la Financial Conduct Authority (FCA), la Prudential Regulation Authority (PRA) et le Payment Services Regulator (PSR).

Elle a également suggéré que le mandat de la Banque d’Angleterre serait réexaminé pendant son mandat de Premier ministre.

“Changer pour changer”

La FCA réglemente 50 000 entreprises au Royaume-Uni pour “garantir que nos marchés financiers sont honnêtes, compétitifs et équitables”, selon son site Internet. La PRA, quant à elle, supervise le travail d’environ 1 500 institutions financières, pour “s’assurer que les services et produits financiers sur lesquels nous comptons tous peuvent être fournis de manière sûre et saine”.

Leurs attributions semblent similaires, mais les différentes organisations ont été formées lorsqu’il a été décidé que la Financial Services Authority, qui réglementait la ville entre 2001 et 2013, avait de multiples fonctions qui pourraient être mieux remplies par des organisations distinctes.

Les principaux objectifs de l’autorité d’origine étaient la bonne conduite et la solidité financière dans l’ensemble du secteur, selon Matthew Nunan, associé du cabinet juridique Gibson Dunn et ancien chef de département à la FCA. Il a déclaré que le diviser en deux était considéré comme un moyen de donner à ces objectifs une priorité égale.

“La simple question à laquelle il faut répondre maintenant est la suivante : qu’est-ce que la réintégration de la PRA et de la FCA apporterait ?”, a écrit Nunan dans un e-mail à CNBC.

« Si la réponse est la réforme de l’ancienne Autorité des services financiers, quelle était la question ? Ou est-ce simplement le changement pour le changement ? »

Les gouvernements devraient toujours “remettre en question le statu quo”, a déclaré Nunan, mais a fait valoir qu’il s’agissait de savoir si cela servirait mieux les “besoins changeants d’une nation”.

“Le problème ici est qu’au lieu d’articuler un problème et de rechercher des preuves, les déclarations faites semblent proposer des réponses à des questions que personne ne pose”, a-t-il déclaré.

Nunan a également souligné la différence entre les régulateurs et les politiciens, affirmant que les régulateurs ne seraient “jamais autorisés” à faire des propositions comme l’a fait Truss.

“Les régulateurs sont tenus par la loi de prendre des décisions fondées sur des preuves concernant les modifications des règles [and] nécessitent une analyse coûts-avantages avant de pouvoir être mises en œuvre… Si cela est vrai pour les régulateurs, pourquoi ne l’est-il pas pour les politiciens ? » a-t-il demandé.

“Régime réglementaire léger”

La “bataille” pour déréglementer le secteur bancaire revient à “remonter le temps au krach financier mondial d’avant 2008”, a déclaré Fran Boait, directeur du groupe de campagne Positive Money, à “Squawk Box Europe” de CNBC le mois dernier.