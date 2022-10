Le nouveau Premier ministre britannique nomme son cabinet

Certains ont conservé leur poste actuel tandis que d’autres ont assumé de nouveaux rôles

Le Premier ministre britannique nouvellement nommé, Rishi Sunak, a procédé à un important remaniement ministériel lors de son premier jour de travail, gardant Jeremy Hunt au poste crucial de chancelier de l’Échiquier. James Cleverly et Ben Wallace ont conservé leurs postes de secrétaires aux Affaires étrangères et à la Défense, respectivement, tandis que Dominic Raab est devenu vice-Premier ministre.

Hunt a été nommée pour la première fois par l’ancienne Premier ministre Liz Truss et a annulé ses réductions d’impôts impopulaires. Il était le premier des nominations de Sunak mardi, comme le nouveau Premier ministre a promis de «placer la stabilité économique et la confiance au cœur de l’agenda de ce gouvernement” et à “réparer« Les erreurs économiques de Truss.

Wallace est secrétaire à la Défense depuis juillet 2019, date à laquelle il a été nommé par l’ancien Premier ministre Boris Johnson. Comparé à Wallace, Cleverly est un visage plus frais, ne dirigeant le bureau des Affaires étrangères et du Commonwealth que depuis début septembre. Il a auparavant occupé le poste de secrétaire d’État à l’éducation.

J’unirai notre pays, non par des mots, mais par des actes. Je travaillerai jour après jour pour vous livrer. Regardez mon discours de Downing Street 👇 pic.twitter.com/diOBuwBqXc – Rishi Sunak (@RishiSunak) 25 octobre 2022

Pendant ce temps, Dominic Raab a été nommé vice-Premier ministre et secrétaire à la justice, deux rôles qu’il a occupés en 2021-2022 sous le mandat de Boris Johnson.

En avril 2020, lorsque Johnson a été admis aux soins intensifs en raison de Covid-19, Raab était premier secrétaire d’État et a donc brièvement pris la direction du pays.

Suella Braverman est revenue en tant que secrétaire à l’intérieur moins d’une semaine après sa démission pour violation du code ministériel au milieu de la tourmente politique qui a vu Truss démissionner après seulement 45 jours au pouvoir.

Sunak a également trouvé une place dans son gouvernement pour sa rivale à la direction des conservateurs, Penny Mordaunt, qui a conservé son poste de chef de la Chambre des communes. Les rapports des médias suggèrent, cependant, que Mordaunt envisageait le poste de ministre des Affaires étrangères et qu’il est peu probable qu’elle soit satisfaite de son statut actuel.

Certaines personnalités clés du gouvernement précédent ont perdu leur poste, notamment Jacob Rees-Mogg, qui a démissionné de son poste de secrétaire aux affaires plus tôt mardi et n’a pas obtenu de nouveau poste dans le gouvernement de Sunak.