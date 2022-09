Le nouveau premier ministre britannique a fréquenté cette école de la Colombie-Britannique pendant un an à la fin des années 80

Il a fallu un certain temps pour que le nom de Liz Truss sonne une cloche pour Brenda Montagano.

Montagano et Truss ne se connaissaient que depuis un an alors qu’ils étaient dans la même classe de 7e année à l’école primaire Parkcrest à Burnaby, en Colombie-Britannique, à la fin des années 1980.

Montagano a grandi pour devenir enseignant dans la même école, tandis que Truss a grandi pour devenir le Premier ministre britannique.

“C’est assez surréaliste”, a déclaré Montagano. “Je ne savais pas ce qu’elle faisait jusqu’à la semaine dernière.”

La reine Elizabeth a nommé mardi Liz Truss comme nouvelle dirigeante politique du Royaume-Uni, succédant au bureau de Boris Johnson représentant le Parti conservateur britannique.

Lorsque Truss avait 12 ans, son père, le mathématicien John Truss, l’a amenée en Colombie-Britannique pendant un an alors qu’il travaillait à l’Université Simon Fraser.

« Il y a trente ans, j’ai passé une année au Canada qui a changé ma vision de la vie », a écrit Liz Truss dans un Publication Instagram de la fête du Canada 2018 .

Elle a partagé une photo de l’annuaire de la classe de 7e année de Parkcrest Elementary de 1987 à 1988. Elle est représentée dans un pull rose, deuxième à gauche dans la rangée du milieu.

Montagano était à Disneyland lorsqu’un collègue lui a envoyé une photo de la même photo de classe. Lorsque le nom de Truss a cliqué pour elle, le premier souvenir qui lui est venu à l’esprit était l’accent britannique de Truss. Après cela, elle a commencé à se remémorer les interactions avec Truss dans les couloirs de l’école primaire de Parkcrest.

“Elle avait un grand sens de l’humour et une sorte de demi-sourire sournois après avoir raconté un jeu de mots ou une blague sarcastique dont nous avons tous ri”, a déclaré Montagano, qui se souvient que Truss était “studieux” et “brillant”.

Montagano dit que le cheminement de vie de Truss a constitué une excellente opportunité d’enseignement pour ses élèves.

“J’ai enseigné une leçon aujourd’hui en utilisant cette photo de classe et le fait que c’est ce qu’elle fait maintenant. Rêvez grand parce que vous ne savez jamais où l’histoire de votre vie va vous mener”, a déclaré Montagano.

“On ne sait jamais où les enfants vont finir”

L’ancien professeur de Truss à Parkcrest, Bill Chambers, est maintenant à la retraite. Il a passé plusieurs décennies à enseigner et dit qu’il ne se souvient pas à quoi ressemblait le futur Premier ministre à l’époque.

“En regardant [at the photo]je ne pouvais pas la choisir jusqu’à ce qu’on me dise où elle était sur la photo et ça a commencé à revenir », a déclaré Chambers.« Nous pouvons en quelque sorte nous souvenir de cet accent britannique dans la classe, mais à part ça, j’ai aucun souvenir.”

Liz Truss a vécu en Colombie-Britannique pendant un an pendant que son père enseignait à l’Université Simon Fraser. (oldvancouver/Instagram)

Chambers a appris la carrière politique de Truss après avoir été invité à un entretien.

“Je l’ai cherchée sur Google et le premier article que j’ai vu était que Liz Truss devait être le prochain Premier ministre britannique, et j’ai littéralement laissé tomber mon téléphone”, a déclaré Chambers.

Chambers dit que même s’il ne se souvient pas de Truss individuellement, il se souvient de la classe sur la photo. Il est resté en contact avec plusieurs étudiants, dont Montagano.

“Bill a été très influent pour que je devienne enseignant et je suis curieux de savoir s’il a joué un rôle là-dedans [for Truss]”, a déclaré Montagano.

Chambers dit que voir ce que ses étudiants accomplissent fait partie de ce qui a rendu sa carrière enrichissante.

“En tant qu’enseignant, vous ne savez jamais vraiment quel sera votre impact sur les enfants et où ils finiront”, a déclaré Chambers.

En ce qui concerne les tendances politiques de Truss, Chambers dit qu’il doute qu’il ait eu une quelconque influence.

“J’évite la politique”, a déclaré Chambers. “Quelques amis m’ont demandé si j’étais d’accord avec [Truss’s] politique mais vous savez quoi? Je ne vais même pas commenter parce que je n’en suis pas beaucoup.”

Pourtant, Chambers dit que son affiliation avec Truss ferait une bonne histoire de fête.

“Je serai probablement présenté comme le type qui connaît le Premier ministre britannique. Eh bien, je l’ai connue quand elle avait 12 ans, en quelque sorte.”

Lorsqu’il s’agit d’offrir à Truss la sagesse d’un enseignant sur son nouveau rôle, Chambers dit qu’il lui donnerait le même conseil qu’à l’âge de 12 ans : “Utilisez vos compétences, utilisez votre intelligence, déterminez ce que vous devez faire et travaillez dur. et fais-le.”

Montagano souhaite également le meilleur à Truss et est prêt à se reconnecter.

“Je me demande si je peux utiliser cette photo de classe pour entrer et aller prendre un thé ou quelque chose avec elle si jamais je me retrouve en Angleterre”, a-t-elle déclaré.