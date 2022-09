Le nouveau Premier ministre a un devoir clair envers la Grande-Bretagne dans cette crise en spirale – arrêtez les combats et LIVREZ

Le Premier ministre travailliste Harold Wilson a inventé pour la première fois la phrase immortelle: «Une semaine, c’est long en politique».

Mais si c’est vrai, huit semaines, c’est une éternité.

Cette élection interne au parti pour trouver notre prochain Premier ministre donne l’impression qu’elle a duré plus longtemps que la guerre de Trente Ans

C’est depuis combien de temps dure la course à la direction des conservateurs

Cette élection interne au parti pour trouver notre prochain Premier ministre semble avoir duré plus longtemps que la guerre de Trente Ans.

Et nous n’avons toujours pas de gagnant.

Pendant ce temps, le plafond des prix de l’énergie a presque doublé, le prix de gros de l’essence a grimpé en flèche, l’inflation a atteint deux chiffres et la livre s’est effondrée.

Ce sont des chocs économiques dramatiques et durables qui ont terrifié des millions d’électeurs.

Ils exigent une action gouvernementale dynamique.

Au lieu de cela, nous avons vu le Premier ministre sortant Boris Johnson paralysé sur la politique tandis que Liz Truss et Rishi Sunak ne peuvent que formuler des opinions générales lors de l’interminable série de débats. Si, comme on s’y attend généralement, Mme Truss est couronnée demain, elle sera le quatrième Premier ministre conservateur en six ans.

C’est un record honteux pour un parti qui semble désormais considérer le poste de Premier ministre comme pas plus sûr que celui d’entraîneur de football de Premier League.

À une époque d’urgence économique nationale, cela sent le mépris pour l’électorat qui a voté pour Boris Johnson avec une majorité de 80 sièges il y a moins de trois ans.

Les lecteurs de Sun sont en colère et à juste titre.

Notre sondage d’aujourd’hui montre non seulement que 86 % des électeurs s’inquiètent de la flambée de leurs factures d’énergie, mais que 81 % pensent à juste titre que le gouvernement n’a pas fait assez pour les aider.

Après avoir gardé nos frontières sécurisées, le prochain devoir du gouvernement est d’aider à garder les électeurs au chaud et à se nourrir.

Les chiffres font une lecture sombre.

Ils reflètent également un état d’esprit national de désespoir auquel le nouveau Premier ministre doit faire face dès le premier jour.

Si c’est Liz Truss qui monte sur les marches du n°10, elle doit annoncer un paquet d’urgence immédiat pour venir en aide aux plus démunis et souligner que le temps des divisions internes au parti est révolu.

Les électeurs en ont assez de la guerre civile qui a évincé Boris Johnson et menace même maintenant l’unité sous le nouveau chef du parti.

Cela doit s’arrêter ici.

Les conservateurs nous ont laissés paralysés pendant des mois dans cette crise en spirale.

Le nouveau Premier ministre a un devoir clair envers la Grande-Bretagne.

Arrêtez les combats et LIVREZ.