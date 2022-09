Le nouveau premier ministre a la chance de résoudre les problèmes ignorés par les conservateurs

Le premier acte de LIZ TRUSS après avoir embrassé la reine demain sera de lancer un mur d’argent, des centaines de milliards de livres, au tsunami du coût de la vie qui rugit vers le Royaume-Uni.

Il s’agit de la nouvelle bataille pour la Grande-Bretagne, un combat aérien à enjeux élevés pour défendre les familles en difficulté, les retraités âgés et des milliers de petites entreprises qui feraient autrement faillite. De plus, des réductions d’impôts pour stimuler les affaires.

Un nouveau premier ministre est une chance de résoudre les problèmes que les conservateurs ont ignorés

“Dans une semaine, je m’assurerai qu’il y ait une annonce sur la façon dont nous allons gérer les factures d’énergie et l’approvisionnement à long terme pour mettre ce pays sur de bonnes bases pour l’hiver”, a déclaré Liz à Laura Kuenssberg de la BBC.

Sera-ce la bonne réponse ?

Et après huit semaines de disputes entre Liz et l’ex-chancelier Rishi Sunak, comment le saurons-nous ?

La réponse deviendra claire pour les quelques chanceux qui peuvent encore se permettre une course de fin d’été à Disneyland ou sur la Costa Brava.

Combien d’euros obtiendrez-vous pour votre quid ?

Les taux de change sont un baromètre économique.

Une tendance à la baisse signale un temps orageux. Une tique vers le haut est une lueur d’espoir.

Les hommes d’argent n’ont aucun intérêt pour les partis politiques ou les personnalités.

Tout ce qui les intéresse, c’est de savoir où cacher les billions qui leur sont confiés par les investisseurs mondiaux.

S’ils aiment ce que Liz a à dire, d’autres viendront à nous.

La livre a déjà plongé de 14% par rapport au dollar américain cette année, les pessimistes prédisant qu’elle pourrait atteindre la parité – un dollar par livre – pour la première fois depuis les années 1990.

On craint même qu’il ne se rapproche de l’euro, lui-même en train de se vautrer sous la pression du russe Vladimir Poutine.

Des devises faibles reflètent des économies faibles.

La nôtre a été touchée par l’incapacité de la Banque d’Angleterre à repérer les avertissements rouges clignotants de l’année dernière.

Liz Truss pourrait vouloir remplacer le gouverneur Andrew Bailey par un économiste compétent.

La nouvelle Premier ministre a beaucoup à faire : la plus grande crise économique et sociale à laquelle est confronté tout nouveau dirigeant en temps de paix, y compris Margaret Thatcher à la fin des années 1970.

ÉLECTEURS TERRIFIANTS

L’inflation a réduit à zéro 20 ans de croissance des salaires – la plus forte chute du niveau de vie depuis un siècle.

La police met en garde contre la désobéissance civile, la violence, les vols et les émeutes possibles, en plus de la vague d’attaques au couteau, de meurtres et de bagarres de rue qui terrifient déjà les électeurs.

Pendant ce temps, les syndicats du secteur public semblent déterminés à renverser son gouvernement avant même qu’il ne démarre.

Mais chaque crise apporte une opportunité.

Les électeurs réclament le genre de leadership que Liz Truss promet d’offrir.

C’est l’occasion pour un nouveau gouvernement, un nouveau cabinet et une nouvelle approche des défis ignorés par les conservateurs au cours des 12 dernières années.

Oui, ils veulent une aide financière urgente pour les plus nécessiteux et ils le veulent maintenant.

Mais ils veulent aussi des rues sûres, un meilleur maintien de l’ordre, une justice plus dure.

UNE JUSTICE PLUS DURE

Ils veulent que le Brexit soit livré et qu’il soit mis fin à 30 ans d’immigration clandestine de masse incontrôlée.

Et ils veulent que leurs élus cessent de se recroqueviller devant une génération éveillée de bébés gâtés qui n’ont jamais connu la vraie adversité.

Liz Truss s’engage à répondre à TOUS ces problèmes.

Pour beaucoup, dont moi, le nouveau PM est une quantité inconnue.

Les critiques affirment qu’elle est une opportuniste, une fervente Lib Dem Remainer une minute et une Tory Brexiteer tout aussi fervente la suivante.

Je la jugerai donc par la compagnie qu’elle tient.

L’un de ses alliés les plus rassurants n’est pas un politicien mais un économiste chevronné qui sait faire les choses correctement.

Le professeur Patrick Minford était aux côtés de Margaret Thatcher lorsque sa politique a été dénoncée dans une lettre au Times par 365 soi-disant experts.

PERSONNAGE PIVOTANT

Ils ont été forcés de ravaler leurs mots alors que la Grande-Bretagne se transformait de «l’homme malade de l’Europe» en l’une des économies les plus fortes du monde.

Le retour de l’ex-secrétaire au Commerce, Sir John Redwood, autre figure charnière de l’époque, est une bonne nouvelle.

Et ses promotions probables au Cabinet – y compris le résolveur de problèmes Jacob Rees-Mogg, Suella Braverman en tant que ministre de l’Intérieur et Kemi Badenoch, où qu’elle aille – rassureront les conservateurs vacillants.

Comme aurait pu le dire le chef de guerre Winston Churchill, ce n’est pas la fin de la crise du coût de la vie.

Ce n’est même pas le début de la fin.

Mais ce pourrait être la fin du début.