Le nouveau Power Trio de Sting fait ses débuts à New York

TORONTO, ONTARIO – 20 SEPTEMBRE : Sting se produit au Massey Hall le 20 septembre 2024 à Toronto, … [+] Ontario. (Photo de Jeremychanphotography/Getty Images) Getty Images

Pour la première fois depuis plus de 15 ans depuis que la police a donné son dernier concert au Madison Square Garden, Sting est revenu à Big Apple lundi et s’est produit à nouveau au sein d’un power trio. Plutôt que des retrouvailles avec les anciens camarades du groupe Police Stewart Copeland et Andy Summers, le nouveau groupe de Sting comprenait son guitariste de longue date Dominic Miller et le batteur Chris Maas – c’est pourquoi la dernière tournée du légendaire chanteur-bassiste en Amérique du Nord porte à juste titre le titre Piqûre 3.0.

Le coup d’envoi lundi des trois soirées de Sting au Brooklyn Paramount (qui reprennent mercredi) a été très réussi puisque lui et ses camarades ont joué un ensemble ciblé et économique de chansons solo et de Police, rappelant le minimalisme pour lequel le groupe précédent de Sting est devenu célèbre (même la configuration de la scène n’a pas distrait la musique).

En lançant le classique « Message in a Bottle », le musicien britannique a proposé un ensemble équilibré de ses plus grands succès (parmi lesquels « Fields of Gold », « Every Little Thing She Does Is Magic », « Walking on the Moon », « Desert Rose »). » et « All This Time ») et des coupures profondes (dont « Shape of My Heart » et « Why Should I Cry for You »).

En plus du solo populaire et du matériel de Police, Sting a interprété son dernier single qu’il a enregistré avec Miller et Maas, le rocker anthémique « I Wrote Your Name (Upon My Heart) » – peut-être un avant-goût de nouveaux morceaux du trio. Il a également dévoilé une chanson rare du passé : une reprise de l’envoûtant « I Burn for You », que la police a enregistré pour la première fois pour la bande originale du film de 1982. Soufre et mélasse.

Vers la fin du set et pendant le rappel, Sting a interprété ses deux plus grandes chansons de son époque Police, les emblématiques « Every Breath You Take » et « Roxanne » – cette dernière incorporant un intermède jazzy. Il a conclu la soirée en jouant de la guitare sur la ballade réfléchie « Fragile » – qui, avec une autre chanson du début du set, « Driven to Tears », a fourni un moment très qui donne à réfléchir compte tenu de l’état actuel du monde.

Le spectacle a capturé Sting dans une très bonne humeur – voire humoristique – à travers ses plaisanteries avec le public entre les chansons. Avec le formidable soutien de Miller et Maas, le chant et la basse de Sting ont semblé plus forts que jamais, comme l’indique cette première soirée de ses concerts à Brooklyn. Comme The Police, le power trio de Sting a livré une musicalité énergique et sans fioritures qui a donné des résultats divertissants.

Setlist

Message dans une bouteille

Si jamais je perds ma foi en toi

Anglais à New York

Chaque petite chose qu’elle fait est magique

Champs d’or

Ne jamais rentrer à la maison

Fou de toi

Sept jours

Pourquoi devrais-je pleurer pour toi ?

Tout ce temps

Je brûle pour toi

Conduit aux larmes

Enroulé autour de votre doigt

Je ne supporte pas de te perdre/Regatta da Blanc

Forme de mon coeur

J’ai écrit ton nom (sur mon cœur)

Marcher sur la Lune

Si seul

Rose du Désert

Roi de la douleur

Chaque respiration que vous prenez

Bis:

Roxanne

Fragile