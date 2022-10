Le nouveau Politburo de Xi Jinping suggère que Taiwan et l’armée sont les priorités de la Chine

Commentez cette histoire Commentaire

Tout juste après avoir obtenu un autre mandat – sinon un mandat à vie – en tant que chef suprême de la Chine, Xi Jinping a dirigé jeudi une visite symbolique de ses hauts lieutenants nouvellement nommés dans la base révolutionnaire historique de Yan’an, berceau de la prise de contrôle du Parti communiste par Mao Zedong. la nation. Debout dans la grotte d’où Mao dirigeait ses troupes de l’Armée rouge, le dirigeant le plus puissant de Chine depuis des décennies a lancé un avertissement sur la nécessité de la loyauté, du travail acharné et du sacrifice. Le parti doit perpétuer l’esprit de Yan’an, a déclaré Xi aux dirigeants réunis, qu’il a décrit comme étant avant tout « une autonomie pionnière et une lutte ardue ».

Selon Xi, cet esprit de guerre est aussi nécessaire aujourd’hui que dans les années 1940, lorsque les communistes ont d’abord combattu l’invasion japonaise, puis une guerre civile avec le parti nationaliste au pouvoir.

La nature de la bataille pour laquelle Xi se prépare peut être devinée à partir des antécédents des deux douzaines de plus hauts dirigeants du pays, sélectionnés lors de la réunion politique de deux fois par décennie qui vient de se terminer. Ses choix reflètent l’accent mis sur le développement de capacités militaires et technologiques avancées afin que Pékin puisse résister à toute pression des États-Unis et de ses alliés, en particulier lorsqu’il s’agit de faire valoir des revendications territoriales sur Taïwan, la démocratie insulaire autonome de 23 millions d’habitants.

“Xi souligne qu’il succède à la tradition de Mao”, a déclaré Guoguang Wu, chercheur principal au Stanford Center on China’s Economy and Institutions. “Sous sa direction, tout comme sous la direction de Mao dans les années 1940, le parti pourra obtenir tout ce qu’il voudra.”

Malgré l’influence mondiale croissante de la Chine, Xi craint toujours que le ralentissement de la croissance et les liens profonds avec les économies industrialisées occidentales n’affaiblissent l’emprise du parti sur le pouvoir, a déclaré Wu, qui a travaillé comme conseiller du dirigeant réformiste chinois Zhao Ziyang dans les années 1980 jusqu’à ce qu’il soit destitué lors de la Manifestations de Tiananmen en 1989. « Xi a une énorme ambition. Selon ses propres mots, il aimerait ramener la Chine au centre de la scène mondiale. Pour cela, la Chine n’est pas assez forte.

Au cours de la réunion, M. Xi a souligné les graves défis auxquels la Chine est confrontée. Il a élevé les préoccupations sécuritaires aux côtés des préoccupations économiques et il a appelé le pays à être « uni dans la lutte » pour surmonter les difficultés.

La réunion a cimenté le rôle de Xi dans l’établissement de l’agenda politique. Ses anciens rivaux, Li Keqiang et un ancien successeur potentiel, ont tous deux été expulsés, indiquant que les réseaux politiques alternatifs avaient été effacés. Et la plupart des 13 personnes promues pour rejoindre les 24 membres du Politburo ont non seulement des liens personnels étroits avec Xi, mais aussi une expertise technique ou une expérience pertinente pour ses priorités politiques en matière de technologies avancées, de sécurité et de puissance militaire.

Cinq – Ma Xingrui, Zhang Guoqing, Li Ganjie, Liu Guo Zhong et Yuan Jiajun – ont travaillé dans le complexe militaro-industriel géré par l’État, responsable de la conquête rapide de la Chine sur les États-Unis dans le domaine des vols spatiaux et de l’arsenal croissant de l’Armée populaire de libération. missiles conventionnels et nucléaires.

Yuan, l’actuel chef du parti du Zhejiang qui a étudié l’aérospatiale en Allemagne, a dirigé un programme qui, en 2003, a envoyé le premier astronaute chinois dans l’espace. Liu s’est spécialisé dans la conception et la fabrication de fusibles pour systèmes d’artillerie à l’Université des sciences et technologies de Chine orientale et a ensuite travaillé dans l’une des premières usines de bombes et de missiles de Chine avant de se lancer dans une carrière politique.

Les promotions reflètent “l’accent mis par Xi sur l’expertise scientifique et technologique en tant qu’apport essentiel pour que la Chine innove pour sortir du piège du revenu intermédiaire et des étranglements occidentaux sur les technologies de base”, a déclaré Neil Thomas, analyste principal pour la Chine au sein du groupe Eurasia.

Xi parle souvent de la façon dont les responsables doivent recréer les percées durement acquises dans les technologies des satellites et des armes nucléaires des premiers jours de la République populaire, qui étaient essentielles pour empêcher la Chine d’être bousculée par d’autres nations dotées d’armes nucléaires.

L’autre problème majeur qui plane sur les nominations du Politburo est Taïwan, avec 15 des deux douzaines de membres ayant des liens avec l’île, soit par la gestion des liens commerciaux trans-détroit – les carottes des efforts de Pékin pour imposer l’unification – soit dans le cadre de l’armée qui pourrait un jour être chargée de la ramener dans le giron si jamais elle déclarait formellement son indépendance.

Cai Qi, l’un des ajouts les plus surprenants au Comité permanent d’élite du Politburo, composé de sept membres, s’est rendu à Taïwan en 2012 alors qu’il travaillait sous Xi en tant que responsable local dans le Zhejiang et a appelé la Chine à s’engager et à changer d’allégeance politique dans le mouvement indépendantiste. au sud de l’île.

Cai, dont le travail avec Xi dans deux provinces l’a aidé à sauter des étapes de promotion pour devenir le chef du parti de Pékin en 2017, a écrit de manière positive sur sa rencontre avec un parent âgé, encourageant les investissements taïwanais en Chine et s’entendant bien avec les politiciens du Kuomintang, plus favorable à la Chine. parti qui dirigeait Taïwan à l’époque.

Une grande partie de cette expérience avec Taiwan pourrait simplement refléter le propre cheminement de carrière de Xi : il a passé de nombreuses années dans le Fujian et le Zhejiang, deux provinces côtières ayant des liens commerciaux étroits avec Taiwan. Une exception, cependant, est He Weidong, chef du Commandement du théâtre oriental axé sur Taiwan. L’ascension du général de 65 ans, qui n’était même pas membre des quelque 370 membres du Comité central, à un siège au Politburo représente le côté le plus menaçant de l’agenda taïwanais de Xi.

Shen Ming-Shih, directeur de la recherche sur la sécurité nationale à l’Institut de recherche sur la défense et la sécurité nationales, un groupe de réflexion à Taïwan, a déclaré que les changements de personnel semblent montrer que Xi “perd patience” à propos de Taïwan et pousse un “Taïwan dur”. stratégie qui ne se soucie pas de la détérioration des relations inter-détroit.

La décision de conserver Zhang Youxia, 72 ans, malgré une limite d’âge informelle de 68 ans, est probablement motivée par le désir de Xi d’acquérir une expérience de combat au sommet de l’APL. Zhang, le plus ancien membre du Politburo, a combattu dans la guerre de 1979 entre la Chine et le Vietnam.

Une autre décision contraire aux normes a été de faire de Chen Wenqing, l’actuel maître espion chinois, un membre du Politburo pour la première fois depuis la création du ministère de la Sécurité d’État dans les années 1980. Chen est devenu le plus jeune secrétaire adjoint de l’organisme de surveillance de la corruption que Xi a utilisé pour purger la corruption et les rivaux.

La promotion indique que “les espions sont arrivés au pouvoir” dans la Chine de Xi, un peu comme le KGB en Union soviétique, a déclaré Wu, le Stanford savant. “Maintenant, il semble que Xi Jinping veuille vraiment utiliser le système non seulement pour contrôler les forces sociales, mais aussi pour jouer un rôle dans la surveillance de l’élite politique et dans les relations extérieures”, a-t-il déclaré.

Hung Yao-nan, chercheur en études chinoises à l’Université Tamkang de Taïwan, a déclaré que l’accent mis par Xi sur la sécurité reflète un dilemme de son régime hautement centralisé. Hung appelle cela le “piège de Mao Zedong”, selon lequel Xi devra soit rendre le contrôle interne toujours plus strict, comme Staline, soit poursuivre le nationalisme et l’agression rampants.

“Avec Xi Jinping au centre d’un cercle décisionnel de plus en plus restreint, il devient plus facile de prendre les mauvaises décisions”, a-t-il déclaré. Dans ses discours, Xi avertit souvent que le monde entier doit lutter contre les divisions et entrer dans une “nouvelle guerre froide” mais, pour conserver son contrôle personnel, “il a construit le mur par lui-même”, a déclaré Hung.