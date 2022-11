Le “nouveau” poids de la Terre révélé

Notre planète pèse environ six ronnagrammes, ont déclaré vendredi des scientifiques

Les scientifiques ont voté vendredi pour ajouter de nouveaux préfixes au système de mesure SI, avec ronna- et quetta- devenant les plus grandes unités du système. Suite aux ajouts, on peut maintenant dire que la Terre pèse environ six ronnagrammes.

Les mesures ont été adoptées lors de la 27e Conférence générale des poids et mesures, qui se réunit au château de Versailles en France tous les quatre ans et détermine de nouveaux ajouts au Système international d’unités (SI).

Tout comme un kilogramme représente 1 000 grammes, un ronnagramme représente désormais un gramme suivi de 27 zéros et un quettagramme un suivi de 30 zéros. Les préfixes peuvent être appliqués à n’importe quelle unité de base du système SI. Par exemple, un ronnamètre est égal à un mètre à la puissance 27, et un quettavolt est un volt de potentiel électrique à la puissance 30.

Les nouveaux préfixes ont été proposés par le Dr Richard Brown du National Physical Laboratory du Royaume-Uni et ont été motivés par les besoins de l’industrie technologique, qui utilise déjà les précédents préfixes les plus élevés pour le stockage de données (yottaoctets et zettaoctets).

“En termes d’expression de données en yottaoctets, qui est actuellement le préfixe le plus élevé, nous sommes très proches de la limite”, Brown a déclaré à l’AFP. Il a ajouté que les nouveaux ajouts devraient « le système à l’épreuve du temps » pour les 20 à 25 prochaines années. Le système SI sera confronté à un nouveau défi à ce stade, car avec ‘R’ et ‘Q’ pris, il n’y a plus de lettres dans l’alphabet qui ne soient pas déjà utilisées pour d’autres unités.

Les nouvelles unités facilitent la description d’objets extrêmement grands. “Si nous pensons à la masse, au lieu de la distance, la Terre pèse environ six ronnagrammes”, dit Brown. “Jupiter, c’est environ deux quettagrammes.”

La conférence a également voté sur deux nouveaux préfixes pour décrire les plus petites choses de l’univers. “Ronto” décrit une unité à la puissance moins 27, tandis que “quecto” décrit une unité à la puissance moins 30. Cela signifie qu’un quectogramme est égal à 0,000000000 000000000000000000001 grammes.

Ces minuscules mesures sont “utile pour la science quantique, la physique des particules – lorsque vous mesurez de très, très petites choses,” Brown a expliqué.